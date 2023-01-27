2022 年，针对大屠杀教育网站的网络攻击有所增加

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今天是国际大屠杀纪念日。我们纪念那些被纳粹及其同伙掠夺财产、剥夺权利、驱逐出境、饿死、进行非人折磨和杀害的受害者。在大屠杀以及导致大屠杀的事件中，纳粹灭绝了三分之一的欧洲犹太人。600 万犹太人以及无数其他少数民族和残疾群体的成员被杀害，原因是纳粹认为他们低人一等。

在臭名昭著的奥斯维辛死亡集中营解放 78 年后，反犹主义依然燃烧着仇恨。“反对反犹主义运动”(Campaign Against Antisemitism)组织根据英国内政部的数据进行的一项研究显示，犹太人成为仇恨犯罪目标的人均可能性五倍于其他任何信仰群体。

针对大屠杀教育网站的网络攻击

从 Cloudflare 所处的有利位置，我们也发现了一些令人诅丧的情况。2021 年，针对大屠杀教育网站的网络攻击同比增加了一倍。在 2021 年，每 100 个发送到 Cloudflare 背后的大屠杀教育网站的 HTTP 请求中，就有 1 个属于攻击的一部分。在 2022 年，这些网络攻击的比例进一步同比增长了 49%。2022 年，发送到大屠杀教育网站的所有流量中，网络攻击占 1.6%（几乎每 50 个 HTTP 请求中就有 1 个)，如下图所示。

我们用百分比来表示网络攻击，以标准化网站流量的自然增长、缓解方法和其他潜在的数据偏差。但即使从原始数据来看，2021-2022 年，针对 Cloudflare 背后的大屠杀教育网站的绝对网络攻击流量(HTTP 请求)增长了 640%，而所有请求(攻击和非攻击 HTTP 请求)的总量增长了 397%。

针对大屠杀教育网站的网络攻击所占份额

(注：本图从 95% 开始，以便更清晰地显示攻击所占份额)

大屠杀教育网站所面临的威胁也是许多其他非营利组织所面临的。根据我们的最新 DDoS 趋势报告，非营利组织是第六大最受攻击的_行业_。对于在 Cloudflare 背后的所有非营利组织网站，DDoS 攻击占总流量的 10%。

2022 年第四季度受到最多 HTTP DDoS 攻击的行业

然而，像大屠杀教育组织这样的非营利组织可能并非总是有足够的资源来抵御攻击。因此，我们为世界各地的高风险团体提供免费保护。这是通过 Project Galileo 提供的。这个项目帮助脆弱的网站保持在线。它为从事艺术、人权、公民社会、新闻或民主工作的团体提供免费的网络安全服务。如我们在影响报告(Impact Report)所详细说明的那样，在 2022 年，通过 Project Galileo，我们平均每天为易受攻击的网站抵御 5900 万次网络威胁。

如果您代表一个弱势的公共利益团体，并希望通过 Project Galileo 保护您的网站，请遵循如下步骤并在这里申请。在等待我们回复的时候，您也可以通过我们的 Free 计划开始使用。

在 Cloudflare，我们铭记在心，永不忘记。

Cloudflare 的部分员工就是大屠杀幸存者的后代。我的祖父母在德国入侵后逃离了被纳粹占领的波兰。可悲的是，和其他年老的幸存者一样，我的祖父母已经去世。我是听着他们勇敢和深受折磨的故事长大的。聆听这样的故事并不容易，但我们必须这样做——尤其是在欧洲的战争已经持续了将近一年之际。我们有责任确保世界记住并永不忘记大屠杀的暴行，以及反犹主义、种族主义和仇恨可能导致的后果。

为此，几个月前，在 Cloudflare 伦敦办公室举行的一次 Judeoflare (Cloudflare 的犹太员工资源组织)活动中， 我们有幸请到大英帝国勋章 (BEM)获得者 Janine Webber。那次活动得以举行，有赖于大屠杀教育信托基金(Holocaust Education Trust) 的支持。在座无虚席的礼堂中和爆满的 Zoom 网络会议上，我们得以亲身聆听了 Janine 有关生存和勇敢的故事。我们提出问题并从中学习。

我们很荣幸能够通过 Cloudflare TV 与大家分享她的故事。