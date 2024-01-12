Attacks (CN)

2023 年第四季度 DDoS 威胁趋势报告
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...继续阅读 »
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...继续阅读 »
2023/10/26
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...
2023/10/10
“HTTP/2 Rapid Reset”攻击利用 HTTP/2 协议中的弱点来生成巨大的超容量 DDoS 攻击。近几个月来，Cloudflare 缓解了一系列此类攻击，其中包括一起比我们之前观察到的任何攻击规模大三倍的攻击...
2023/10/10
这篇文章深入探讨了 HTTP/2 协议的详细信息、攻击者利用来实施这些大规模攻击的功能，以及我们为确保所有客户受到保护而采取的缓解策略...
2023/08/31
在此阅读列表中，我们将重点介绍 Radar 的一些新增内容，以及我们今年观察到并在帖子中发布的一些互联网中断和趋势...
2023年8月21日 13:00
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2023年3月29日 11:10
过去 24 小时内，Cloudflare 观察到澳大利亚的大学网站遭遇了 HTTP DDoS 攻击。如最近的 Telegram 帖子披露所示，亲俄黑客组织 Killnet 及其附属组织 AnonymousSudan 公开攻击了几个集团，最先攻击的是大学...
2023年2月13日 18:37
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...
2023年1月27日 14:00
今天，在奥斯维辛死亡集中营解放 78 周年之际，我们纪念国际大屠杀纪念日。通过 Cloudflare 的 Project Galileo，我们保护大屠杀教育网站和有风险的公共利益团体。欢迎进一步阅读，以了解 2022 年期间针对这些团体的攻击如何增加...
2022年8月11日 13:00
2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次...
2022年7月11日 12:57
位置感知 DDoS 防护现在为订阅高级 DDoS 服务的 Cloudflare Enterprise 客户提供了测试版...
2022年7月06日 12:55
欢迎阅读我们的 2022 年第二季度 DDoS 攻击报告。本报告介绍有关 DDoS 威胁格局的洞察和趋势——反映了在 Cloudflare 全球网络中观察到的情况。本报告的交互式版本可在 Radar 上查看...
2022年6月13日 12:56
在上周，Cloudflare 自动检测并缓解了一次 2600 万 rps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的 HTTPS DDoS 攻击...
2022年4月12日 13:12
欢迎阅读我们 2022 年度的第一份 DDoS 报告，也是迄今为止第九份报告。本报告包括 2022 年 1 月至 3 月期间，在 Cloudflare 全球网络的应用层和网络层观察到的新数据点和深入分析...
2021年11月13日 14:33
本周初，Cloudflare 自动检测并缓解了一次峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击，这是我们迄今为止看到的最大攻击...