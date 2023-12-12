从 Google 到生成式 AI：2023 年最受欢迎的互联网服务

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几乎所有互联网用户都有自己喜欢的网站、应用和互联网服务，包括新闻、消息传送、视频、人工智能聊天机器人、音乐等。将诸多不同国家众多用户的喜好汇总起来，就能得出全球最受欢迎的网站和服务。简而言之，这就是这篇博文的主题：Cloudflare 观察到的 2023 年人们与网络世界的互动情况。

我们基于过去两年所做的类似报告，编制了 2023 年顶级互联网资产排名。除了总体排名外，我们还选择了 9 个类别作为重点。其中之一是 2023 年的新成员：生成式人工智能。以下是我们将深入研究的 9 个类别：

1. 生成式人工智能2. 社交媒体3. 电子商务4. 视频流媒体5. 新闻6. 消息传送7. 元宇宙和游戏8. 金融服务9. 加密货币服务

我们计算结果的方法与 2022 年相同：我们分析了来自全球数百万人使用的 1.1.1.1 公共 DNS 解析器的匿名 DNS 查询数据。为了构建互联网服务列表，我们使用了两种附加方法。首先，我们聚合属于一项在线服务的域。例如，对于 Twitter/X，我们包括 twitter.com、t.co 和 x.com 等。其次，我们参考大量的域源列表并确定为人类提供服务的站点。这意味着我们的排名不包括数据中看到的每个域（例如，我们排除 root-servers.net 和 cloudflare-dns.com 等域）。网站的总体排名是相对于满足这些标准的其他网站而言的；它在一个类别中的排名是相对于同一类别中的其他网站而言的。值得注意的是：一个网站的排名下降，并不一定意味着它的流量下降了——可能只是其他网站的流量增加了；反之亦然。我们在这里所做的不是跟踪绝对流量，而是相对受欢迎程度。

这样，我们就可以开始我们的分析了。继 OpenAI 的 ChatGPT 于 2022 年 11 月 30 日成功发布后，生成式人工智能吸引了全世界的关注，同时也成为了新闻常客。OpenAI 目前已接近我们最受欢迎的 100 项互联网服务综合排名，较 1 月份的第 200 名有所上升。

在电子商务领域，低价和快速时尚市场 Temu 也经历了类似的增长，超越了 Shein 和其他主要参与者，成为本年度的惊喜，在同类别中排名第 7 位。对于其他几家电子商务服务公司以及 PayPal、Stripe 和 Klarna 等支付服务公司来说，“黑色星期五”是流量最好的一天。

在社交媒体方面，X/Twitter 在我们的整体排名中略有下降，但仍保持了其作为重要在线讨论平台的地位。像 Instagram 于 7 月份推出的 Threads 这样的新产品，仍在该类别中占据一席之地。此外，我们还观察到与 2023 年 3 月美国银行业危机、泰坦潜水器内爆、瓦格纳集团叛乱以及 10 月 7 日哈马斯袭击以色列等事件相关的值得注意的新闻相关趋势。

在报告的最后，我们讨论了一系列与我们其他类别不太相符的趋势，包括 Taylor Swift（泰勒·斯威夫特）和 Beyoncé（碧昂丝）的网站——这两个网站都出现在我们的综合流量排名中。

继续阅读以详细了解全年趋势的演变。如需了解更多信息，请访问我们的 2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾微型网站。除了最受欢迎的互联网服务列表之外，年度回顾网站及其相关博客文章还探讨了许多其他指标。

Google 排名第一。Facebook、Apple 和抖音紧随其后

自 2021 年开始报告这些排名以来，我们总是从综合前 10 名列表开始。根据通过我们的 1.1.1.1 解析器的 DNS 流量，这些服务是 2023 年全球排名最高的互联网资产。不出所料，Google（我们在这里包括使用 google.com 的 Google Maps 和 Google Flights 等服务）仍然是我们综合排名中最受欢迎的互联网服务第一名。自从我们去年实施新的排名方法以来，没有其他服务可以挑战 Google 在我们的排名中位列第一的地位。

前 10 名 — 2023 年最流行的互联网服务（综合）

Google Facebook Apple 抖音 Microsoft Youtube AWS Instagram Amazon iCloud

除 Google 外，Facebook 一直位居第二，而 Apple（在多个使用案例中使用 apple.com，包括与 iPhone 相关的服务）通常排在第三位，除了抖音在 4 月份占据了这一位置。Microsoft 大部分时间都排在第 5 位，不过有时会与第 6 位的 YouTube 交换位置。

AWS（我们使用 amazonaws.com 等域名将其与 Amazon 区分开来）稳居第 7 位，Instagram 全年排名第 8，但偶尔会由 Amazon 取代。第 10 名的位置变化更加频繁，在 iCloud（我们使用 icloud.com 等域名来区别于 apple.com）、Netflix（主要在周末）和 Microsoft Office 之间交替。在下图中，您可以看到全年互联网服务综合排名的变化情况。

2022 年，X/Twitter 在我们的综合排名中高达第 10 位，但在 2023 年从未达到过这一位置。下面我们将进一步讨论 X/Twitter 在社交媒体类别中的表现。

Ready to face the Generative AI era?

尽管生成式人工智能类别在 2022 年 11 月下旬随着 OpenAI 推出 ChatGPT 才开始受到关注，但这一领域在 2023 年成为了一种全球现象。我们于 2022 年 12 月 2 日在“This Week in NET”节目中对其进行了测试，并留下了深刻的印象。OpenAI 在 2023 年初流行并名列榜首并不奇怪。这一年还出现了其他生成式人工智能服务。

前 10 名 — 2023 年生成式人工智能服务

OpenAI character.ai QuillBot Hugging Face Poe Perplexity Wordtune Bard ProWritingAid Voicemod

在这一年中，Open AI 的第一名位置发生了重大变化。年中之后，我们注意到一个变化，character.ai 从 Quillbot 手中夺走了第二名的位置。Quora 的 Poe AI 结合了包括 ChatGPT 在内的多个人工智能聊天机器人，于 3 月下旬进入前 10 名，并在 4 月下旬之前一直保持第 3 名的位置，之后稳定在第 4 名。

下图显示了今年晚些时候更受欢迎的生成式人工智能服务的动向：

AI 模型平台 Hugging Face 通常排名第 5，但 Google 的 Bard 在 11 月也达到了第 5。Bard 于 3 月份在少数地区推出，在欧洲和巴西广泛发行后，跻身我们同类产品的前十名。7 月至 9 月为第 7 位，下半年达到顶峰。

2023 年晚些时候在我们的列表中变得重要的其他生成式人工智能服务包括 Anthropic 的 Claude（其新模型 Claude 2 于 7 月推出，但尚未在欧盟推出）。它在 8 月份排名第 5，然后在 9 月份之后跌至第 6。ChatGPT 的竞争对手 Perplexity AI 在 9 月份之后排名第 8。

Midjourney 依靠 Discord 机器人命令来创作作品，在 3 月下旬达到顶峰，排名第 3，但随后开始下滑，在 4 月和 5 月跌至第 5，然后在 9 月跌至第 10。

其他包含人工智能的服务，如 Prowritingaid、Voicemod 和 Wordtune，在今年年初更受欢迎，但后来就不那么受欢迎了。Bardeen 曾在 5 月和 6 月跻身前 10 名，而 Descript 则在 3 月至 5 月间排名第 9。

在更大的综合排名中查看生成式人工智能服务的趋势时，我们观察到的显着趋势包括：

OpenAI 1 月初在综合排名中位居第 200 名左右，在 3 月至 4 月期间出现了显着上升（OpenAI 在此期间推出了 GPT-4 和插件），目前已接近前 100 名。在 11 月 6 日在旧金山举行的 OpenAI 首次开发者大会之后，其在 11 月初达到顶峰（11 月 9 日在第 104 位）。11 月底 Sam Altman（萨姆·奥尔特曼）的短暂撤职并没有产生明显的影响。

character.ai 的增长情况与 OpenAI 类似，从 1 月初的前 500 名上升到最近的第 200 名左右。 Quillbot 全年保持稳定，排名在第 258 名左右。

Poe AI 在 6 月 18 日达到顶峰，排名第 276 位，现在排名第 290 位左右。Claude AI 的在 8 月下旬达到顶峰，排名第 337 位，11 月份在第 380 位左右。

Social media: The Facebook (not X) effect

据 Kepios 的分析估计，到 2023 年，全球将有 49.5 亿社交媒体用户，占世界总人口的 61.4%，因此，社交媒体作为交流、获取信息和普遍关注的中心舞台，在我们的日常生活中扮演着重要角色。

不出所料，Facebook、抖音和 Instagram 等社交媒体平台在我们的最受欢迎互联网资产排行榜中名列前茅，并在我们的十大综合互联网服务排行榜中榜上有名。

在社交媒体类别榜单中，前五名与去年相同。Facebook 位居第一，其次是抖音（第二）、Instagram（第三）、X/Twitter（第四）和 Snapchat（第五）。

前 10 名 — 2023 年社交媒体服务

Facebook 抖音 Instagram X/Twitter Snapchat LinkedIn Discord Reddit Pinterest 快手

2022 年，Twitter（2023 年 7 月更名为 X ）和 Instagram 互相抢占第 3 名，相比之下，今年 X/Twitter 在我们的排名中从未赢过 Instagram。

LinkedIn 强势占据 6 位，Discord 在 1 月和 4 月的几天里短暂超过 LinkedIn，占据了第 6 名的位置。

Reddit 通常排在第 8 位，在 2 月和 3 月打败 Discord，占据第 7 位，但在 4 月因 Reddit API 更改引起争议而跌回第 8 位。Reddit 经常在工作日向 Discord 发起挑战，而 Discord 则在周末更受欢迎。紧随其后的是 Pinterest（第 9 位）和在巴西、印度尼西亚和其他国家流行的中国视频应用快手（第 10 位）。以下是 2023 年的前 10 名排行榜：

让我们继续讨论社交媒体，抛开其特定类别，来看看社交媒体服务在我们的综合排名中表现如何。在综合排名中，不同服务之间的差距更大。

下图显示了 Instagram 和 Twitter 在综合排名中的位置。Instagram 一直稳居前十名，通常排名第 8 或第 9 位，2023 年 5 月左右曾短暂跌至第 10 位。

在乌克兰战争爆发后，X/Twitter 去年的总排名曾高达第 8 位，但在 2022 年结束时排名第 12 位，并在 2023 年继续呈下降趋势。它年初时在第 12 位至第 16 位之间，低于去年，年末时在第 13 位至第 19 位之间。下面是二者在 2023 年的变化情况：

我们注意到，X/Twitter 在周末特别受欢迎，在 4 月 15 日至 6 月 10 日期间达到顶峰，为第 11 或第 12 位。​​具体来说，5 月 14 日之前的周末排名第 11 位，5 月 14 日至 6 月 10 日排名第 12 位。这与欧洲足球比赛的关键时刻相重合。然而，在 6 月 10 日欧洲冠军联赛决赛之后，X/Twitter 就再也没有达到过这样的高度。

让我们来探讨一下这种疑似与的足球比赛相关的 Twitter 趋势。X/Twitter 的排名在英超联赛（可以说是世界上收视率最高的体育联赛）的重要时刻达到顶峰，尤其是在 4 月 15 日之后曼城队夺冠的关键时刻。这一趋势一直持续到 6 月 10 日的欧洲冠军联赛决赛，曼城队的胜利和历史性的三冠王正好与 X/Twitter 的年度最后一次高峰排名相吻合——6 月 3 日周末，当时已经没有英超比赛，X/Twitter 的排名下降到第 13 位。

X/Twitter 的替代品：Mastodon、Threads 等

Tumblr 是一个比近期其他替代平台更成熟的平台，在我们的综合排名中徘徊在第 125 位和第 153 位之间，呈下降趋势。紧随其后的是由几百台 Mastodon 服务器组成的集合体，排名介于第 160 位到第 200 位之间。

来自 Instagram/Meta 的帖子（如下图所示）在我们的综合排名中于 7 月 6 日达到顶峰，排名第 227 位，随后下降，但在 8 月底后恢复到第 300 名左右，没有进入 2023 年前 10 名社交媒体服务排名。作为参考，快手（社交媒体排名第 10 位）通常排在我们综合排名的前 50 位左右。

新加入的 Bluesky 于 8 月底首次进入我们的前 500 名，9 月 19 日首次飙升至第 432 位，11 月进入前 400 强，11 月 19 日达到峰值第 397 位。Truth Social 在 8 月 23 日达到顶峰，排名第 318 位，但随后有所下降，11 月份平均排名在第 450 位左右。

其他社交应用，包括 Hive Social、Counter Social、Post.News、T2/Pebble、Parler 等，都没有出现在我们的前 500 综合排名中。

以下是我们观察到的社交媒体应用的一些其他趋势，以及它们在我们综合排名中的表现：

E-commerce: Temu means growth

Snapchat 在周末更受欢迎，总体排名在第 18 位和第 21 位之间波动，10 月份之后表现有所改善，有几天排名第 18 位，接近 X/Twitter。

Discord 也在周末更受欢迎，排名从第 24 位到第 35 位不等，4 月份达到顶峰，排名第 24 位。它与 Midjourney 有着类似的趋势，Midjourney 是一种可以在 Discord 上为用户生成图像的生成 AI 图像服务。该服务在年底排名第 32 位左右。

与其他社交媒体服务相比，工作日更受欢迎的 Reddit 在北半球夏季的排名有所下降，在第 30 名和第 38 名之间移动。

Quora 也在工作日更受欢迎，排名在第 116 位和第 146 位之间波动，夏季有所下降，11 月份稳定在第 130 位左右。

社交约会应用 Tinder 在 11 月份从峰值第 124 位下降到第 133 位，这款应用在周日更受欢迎。

OnlyFans 增长稳定，7 月初达到 148 位，之后稳定在 175 位左右。这项面向成人的社交内容订阅服务在周末尤其是周日更受欢迎。

BeReal 是一款用于日常照片分享的法国社交媒体应用，接近但未进入社交媒体前 10 名，在 9 月份的综合排名中升至第 141 位，但在 11 月份有所下降。

电子商务：Temu 意味着增长

电子商务仍然一如既往地重要，这一点在我们最近的《网络周刊》博客文章中体现得尤为明显。Amazon 始终位居该类别榜首，淘宝稳居第二。2022 年，eBay 大部分时间排名第二，但现在已跌至第三，不过它在 2023 年初以及 6 月 19 日曾连续几天排名第二。

前 10 名 — 2023 年电子商务服务

Amazon 淘宝 eBay Shopify 阿里巴巴 速卖通 Temu Rakuten Mercado Libre Walmart

在这一年中，Shopify 稳居第 4 位，并在“黑色星期五”超过 eBay 跃居第 3 位。阿里巴巴排名第 5，在 11 月 11 日光棍节达到顶峰。速卖通紧随其后，排名第 6。

Rakuten 和 Temu 争夺 2023 年的第 7 位。由中国人拥有、总部位于波士顿的低价和快时尚市场 Temu（2022 年 9 月在美国推出）无疑是今年的惊喜之一。今年 2 月，它的业务扩展到加拿大、澳大利亚和新西兰，并在 2023 年年底排在 Rakuten 之前，位列第 7。在这一年中，包括“黑色星期五”在内，它曾多次排名第 6。2022 年，Temu 没有进入我们的前 10 名。

南美电子商务平台 Mercado Libre、美国零售巨头 Walmart 和快时尚品牌 Shein 在今年的电子商务类别中“争夺”第 9 名和第 10 名。

查看电子商务网站在我们的综合排名中的表现，我们观察到以下趋势：

Video streaming: YouTube and Netflix remain uncontested

Amazon 今年的总排名为第 9 位，在 Prime Day 购物活动（7 月 11 至 12 日）和“黑色星期五”期间排名第 8 位。

中国快时尚品牌 Shein 排名有所增长，从 1 月份的第 130 位左右开始，年末时位于第 120 位左右。这与我们在 2022 年观察到的趋势相似。

Temu 在 1 月份没有进入前 200 名，但在年末时进入了前 100 名，在“黑色星期五”达到顶峰，排名第 84 位——OpenAI 的表现也呈现出类似的趋势。Temu 还在 2023 年 5 月超过了 Shein。

Best Buy 、 Nike、Adidas、Victoria's Secret 和 H&M 均在 2023 年黑色星期五达到顶峰。 Zara 排名最高的一天是 11 月 23 日。

Target 在 11 月 12 日首次达到顶峰，排名第 134 位，在“黑色星期五”再次达到顶峰，排名第 135 位。

在我们的排名中， Ikea 在“黑色星期五”当周的表现并不理想，它在 6 月 14 到 15 日达到了 2023 年的顶峰（第 172 位），当时它推出了自己的夏季促销活动和远程室内设计人工智能相关战略。

阿里巴巴在 2023 年的最高排名是在 11 月 11 日光棍节当天，位于第 67 位。

视频流媒体：YouTube 和 Netflix 的地位依然无可争议

视频流媒体平台继续在娱乐方面发挥着核心作用。在所有视频流媒体服务中，YouTube 仍居首位，Netflix 紧随其后。然而，在我们的排名中，Netflix 显然是付费流媒体服务中的领先者，其次是 Disney Plus、Amazon Prime Video、Hulu 和 HBO/HBO Max。

前 10 名 — 2023 年视频流媒体服务

Youtube Netflix Twitch Roku Disney Plus Prime Video Hulu HBO/Max Vimeo Pluto TV

拥有大量视频游戏直播内容的 Twitch 与 2022 年一样稳居第 3 位。同时提供流媒体服务的数字媒体播放器 Roku 排名第 4。紧随其后的是 Disney Plus、Prime Video、Hulu 和 HBO/Max（现名 Max），Vimeo 在今年晚些时候超越了 Pluto TV。Dailymotion 在 2 月下旬也有几天进入了前 10 名。

The News: Globo and BBC global perspectives

全年中，Disney+ 偶尔会对 Roku 发起挑战，尤其是在 8 月 23 日星球大战相关迷你剧 Ahsoka（《阿索卡》）首映后的周末。

查看视频流服务在我们综合排名中的表现，我们发现：

Netflix 在 4 月和 5 月的周日达到了第 9 名的峰值，恰逢 Keri Russell（凯丽·拉塞尔）主演的 The Diplomat（《外交官》）上映——这是当时该平台上收视率最高的节目。Netflix、Prime Video、HBO/Max 在周末更受欢迎。

Prime Video 在今年早些时候更受欢迎，在 3 月 26 日 Top Gun: Maverick（《壮志凌云：特立独行》）首播周末达到顶峰，排名第 50。

HBO/Max 的综合排名从 9 月份开始一直在下降，但仍保持在前 100 名。

NBC 的流媒体服务 Peacock 在 10 月份达到顶峰，排名第 111 位。该应用在周日更受欢迎。

Paramount Plus 的综合排名一直在下降，11 月份下降到第 156 位左右。该应用同样在周日更受欢迎。

新闻：Globo 和 BBC 全球视角

世界各地的新闻机构在向公众提供信息方面发挥着至关重要的作用，尤其是在疫情、战争或金融不稳定等危机时期。有鉴于此，新闻机构排名也凸显了一些值得关注的趋势。

前 10 名 — 2023 年新闻服务

Globo BBC Fox News CNN NY Times Daily Mail Washington Post The Guardian NPR Wall Street Journal

去年，BBC 和 Globo 在该类别中并列第一。2023 年，在南美广受欢迎的巴西媒体集团 Globo 一直位居第一，紧随其后的是英国国家广播公司 BBC。唯一的例外是 6 月 20 日，当时 BBC 排名第一。这与 6 月 18 日发生的泰坦潜水器内爆事件时间一致，该事件在接下来一周的大部分时间里一直成为全球新闻。

Fox News 和 CNN 也在我们的排名中占据了重要位置。从 7 月起，Fox News 被 CNN 超越，排名第 3，不过 Fox News 在 11 月再次领先。New York Times 稳居第 5 位，其次是 Daily Mail 和 NPR，Washington Post 在 6 月份超过了 NPR。

前 10 名中排名靠后的波动较大，Wall Street Journal 大多数时候位于第 9 位，9月份达到第 8 位。The Guardian 在 10 月排名第 8，恰逢哈马斯与以色列冲突于 10 月 7 日爆发。

泰坦潜水器内爆事件以及哈马斯与以色列冲突

Messaging: WhatsApp rules & Telegram rises

在更大的综合排名中查看时，我们发现的显著趋势包括：

CNN 在 6 月 22 日达到了 2023 年的顶峰，居于第 73 位，并且在这之前几天已经高于平常。就在那天，美国海岸警卫队宣布他们发现了泰坦号潜水器内爆的碎片，确认船上五人已经死亡。CNN 今年的另一个高峰是 2 月 14 日情人节。

Daily Mail （第 127 位）和 Indian Express （第 389 位）的排名也在 6 月 22 日达到顶峰， Fox News 也在这一天达到了较高排名，不过它在 1 月初的排名更高。

德国 新闻媒体 Bild 也在 6 月 22 日达到顶峰，而 Der Spiegel 则在前一天 6 月 21 日达到顶峰。

在哈马斯袭击以色列之后， BBC 在 10 月 8 日的总体排名中达到了一个显著的高峰，达到了第 76 位。如上所述，当天新闻类别排名也有所上升。

俄罗斯新闻机构 RT 全年表现下降，但在 6 月 24 日俄罗斯瓦格纳集团叛乱期间达到顶峰（第 234 位）。

以色列报纸 Times of Israel 和 Haaretz 于 10 月 7 日（哈马斯袭击以色列的当天）跻身我们的综合排名。前者在 10 月 9 日达到顶峰，排名第 275，后者在 10 月 8 日达到顶峰，排名第 393。

Washington Post 在 4 月 4 日至 5 日达到顶峰（第 117 位），恰逢芬兰加入北约以及 Donald Trump（唐纳德·特朗普）成为第一位被起诉的美国总统后拒不认罪。

**《中国日报》 一月份跻身我们的 500 强，在 1 月 20 日（ 1 月 22 日 中国农历新年 之前）达到顶峰，排名第 361 位。 《南华早报》**也出现了类似的上升。

TMZ 的最高排名是在 10 月 29 日电视明星 Matthew Perry（马修·佩里）去世的消息公布后（第 243 名）。

BuzzFeed（汇总了 buzzfeed.com 和 buzzfeednews.com）在我们的综合排名中有所下降，尤其是在夏季过后，在 11 月份跌至第 300 位左右。2023 年 4 月， BuzzFeed News 宣布将关闭，并于 5 月份关闭。

消息传送：WhatsApp 规则和 Telegram 上升

消息传送被视为一种社交媒体，并且一如既往地重要，包括出于特定的通信目的。Apple 的 iMessage 不属于这一类，因为它没有可以分析流量的唯一域名。考虑到这一点，WhatsApp 在 2023 年仍然是位列第一的消息传送服务，与 2022 年的地位一致。

前 10 名 — 2023 年消息传递服务

Metaverse & Gaming: Roblox leads, Oculus grows

WhatsApp QQ Viber Telegram LINE Signal 微信 Messenger GroupMe Kik

紧随 WhatsApp 之后的是中国服务 QQ（又称腾讯 QQ），它包括游戏和移动支付，在亚洲很受欢迎，在该类别排名第 2。其次是在东欧、亚洲和中东很受欢迎的 Viber。前三名与 2022 年相比没有变化。在东欧和亚洲广泛使用的 Telegram 位列第 4。日本的 LINE 在 2023 年初曾短暂争夺过这一位置。Signal 紧随其后，中国应用微信排在第 7 位，超过了 Facebook 的 Messenger。

最后是 Microsoft 的 GroupMe 和加拿大的 Kik Messenger。排名与 2022 年相似，但 Telegram、微信和 Signal 的排名有所上升。

以下是我们综合排名中的其他消息传送趋势：

WhatsApp 在 5 月下旬至 9 月上旬期间最受欢迎，但在 11 月 14 日达到顶峰，在我们的综合排名中居于第 13 位（X/Twitter 当月的排名与之相同）。

继 6 月 23 日至 24 日发生俄罗斯瓦格纳集团叛乱后， Telegram 在 6 月 24 日整体排名上升至第 79 位。

微信在今年第一季度的 1 月 21 日至 22 日、中国农历除夕和相应的元旦出现了显著增长。8 月 19 日，微信在 2023 年达到顶峰，排名第 122 位，恰逢中国在台湾地区周围进行军事演习的消息。

元宇宙和游戏：Roblox 领先，Oculus 有所增长

游戏是元宇宙的一部分吗？从某种意义上说，可以说这取决于游戏，因为游戏的目的就是让玩家沉浸在另一个世界里。撇开概念不谈，从去年开始，我们就把两者归为同一类别。Roblox 是 2023 年这一类别中无可争议的冠军，其次是 Microsoft 的 Xbox 和 Sony 的 PlayStation 两种服务，它们现在不仅是流行的游戏机，而且也是流行的在线游戏服务。

Financial services: Stripe takes the lead, Black Friday impact

前 10 名 — 2023 年元宇宙和游戏服务

Roblox Xbox/Xbox Live Epic Games/Fortnite PlayStation Oculus Steam Electronic Arts Blizzard Nintendo Riot Games/League of Legends

Xbox 和 PlayStation 在今年的大部分时间里都位居榜单前列。排名与 2022 年相似，但去年排名第三的 PlayStation 在 2023 年下半年被 Epic Games（以 Fortnite（堡垒之夜）而闻名）超越。

Oculus 是一款 VR 耳机，也是 Meta 旗下的元世界体验服务（我们考虑了与 Meta 的 Reality Labs 提供的这两个方面相关的领域），排名上升至第 5 位，延续了 2022 年底以来的趋势。6 月 29 日排名第 2，10 月 3 日至 4 日在 Meta Connect 2023 上宣布推出 Quest 3 后再次排名第 2。

7 月至 9 月，Steam 比 Oculus 更受欢迎，排名第 5 位。Electronic Arts 全年稳居第 7 位，而 Blizzard（因 World of Warcraft（魔兽世界）而闻名，是 Activision Blizzard 的子公司）则大多数时候位列第 8。在前 10 名榜单的最后，Nintendo 和 Riot Games/League of Legends（英雄联盟）“争夺”第 9 名和第 10 名的位置，后者自 9 月份以来超越了 Nintendo。

以下是 2023 年的前 10 名排行榜：

金融服务行业多种多样，从传统银行业务到纯加密货币服务，再到税务相关服务，不一而足。今年，爱尔兰裔美国支付平台 Stripe 取代 PayPal，成为该类别的榜首。

前 10 名 — 2023 年金融服务

Crypto: Binance declines and CoinGecko rises

Stripe 贝宝 支付宝 TradingView Nubank（巴西） Intuit American Express Binance Bradesco Bank CoinGecko

PayPal 年初排名第一，但自 3 月份以来大部分时间都被 Stripe 超越。夏季的一些周末和黑色星期五，PayPal 仍然处于领先地位。TradingView 在 7 月下旬将第三名的位置让给了支付宝。Intuit 在今年早些时候更受欢迎，在 4 月 18 日美国纳税日达到顶峰，但在工作日大多排名第 5（有关这一趋势的更多信息，请参阅我们的 2022 年博客文章，了解纳税日如何影响相关网站）。

巴西的 Nubank 是一家纯在线银行或新型银行，也是拉丁美洲同类银行中最大的一家，令人惊讶地排名第 6，该银行经常在周末（尤其是周六）排名更高，并在 6 月 3 日和 7 月 1 日达到顶峰。

专注于金融类别中的特定加密服务（下文将详细介绍加密货币），我们可以看到 Binance 在 2023 年全年都在失势，尤其是在 8 月之后，在排名第 8 和第 9 之间移动。这与 2022 年的趋势不同，当时 Binance 处于增长轨道，排名第 6。加密货币数据聚合和跟踪网站 CoinGecko 在 2023 年出现较晚，在 11 月的几天内排名第 6，而 Coinbase 在 10 月底后排名第 10。以下是金融服务类别中的加密货币情况：

以下是我们综合排名中的其他金融服务趋势

Investing.com 排名第 199 的峰值出现在 3 月 13 日，即硅谷银行 (SVB) 倒闭和被查封三天后，同一天银行股因担心蔓延而暴跌，这一时期被称为 2023 年美国银行业危机。同一天，MarketWatch 也达到了顶峰（第 293 位）。

PayPal （第 71 位）和 Klarna （第 211 位）等纯在线金融服务在 11 月 24 日黑色星期五在我们的综合排名中达到了年度峰值。不过， Stripe 虽然在当天明显飙升至第 77 位，但它的最佳表现在 11 月 10 日，第 68 位。

PayPal 旗下的美国移动支付服务 Venmo 在 9 月份表现最佳。

加密货币：Binance 下跌，CoinGecko 上升

除了金融服务类别之外，我们还特别评估了与加密货币相关的服务。除了 Sam Bankman-Fried 的 FTX 在 2022 年 11 月破产后从我们的排名中消失，加密货币行业今年还出现了一些变化。Binance、Coinbase 和 CoinGecko（加密数据工具提供商）仍位居前三，这一趋势与 2022 年类似。虽然 Binance 在 2023 年的大部分时间里都保持着第一的位置，但在上个月被 CoinGecko 超越。

前 10 名 — 2023 年加密货币服务

Binance CoinGecko Coinbase CoinMarketCap NiceHash OKX MEXC CryptoCompare Kraken Crypto.com

在这一年中，CoinGecko 的发展势头迅猛，在 11 月份超过了加密货币交易平台 Binance 和 Coinbase。CoinMarketCap 和 NiceHash 也很突出，其中 CoinMarketCap 在 10 月份排名第 4。OKX、MEXC 和 Crypto.com 已在 2022 年进入前 10 名，而 CryptoCompare、Kraken 和 Trust: Crypto & Bitcoin 也在 2023 年新上榜，它们也争夺第 10 名的位置。Kucoin 和 Etherscan 在 2022 年进入前 10 名后，在 2023 年跌出了前 10 名。

Binance 发生了什么？在金融服务和加密货币两个类别中，我们注意到加密货币的主要参与者 Binance 在 2023 年失去了领先地位，在 11 月跌至第二位。该公司在 7 月份面临挑战，几位高管离职。随后，11 月，美国当局对 Binance 提起诉讼，导致多项指控和罚款。在我们的综合排名中，Binance 的最高点出现在 4 月 19 日，即美国税收日的第二天，排名第 122 位。不过，后来它的排名有所下降，到 11 月份略有回升，排在第 140 位左右。

综合排名中的其他趋势：Taylor、Beyoncé、GitHub 和 Spotify 的受欢迎程度

除了我们在年度回顾中审查的类别之外，我们的综合排名中还出现了一些值得注意的趋势：

Taylor Swift（泰勒·斯威夫特） 的官方网站于 8 月 10 日进入我们的前 500 名（第 464 位），当时她在洛杉矶和社交媒体上宣布了她的专辑《1989 (Taylor’s Version)》。

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj — Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023

**Beyoncé（碧昂丝）**的官方网站在我们综合排名中的位置甚至比 Swift 的还要高。它只在 6 月 15 日出现，但达到了第 346 位。在当天（以及前一天）的新闻中，英国 Financial Times（《金融时报》）报道称，丹斯克银行的经济学家认为，Beyoncé 决定在斯德哥尔摩开始她的世界巡演，导致当地酒店价格飙升，导致瑞典通货膨胀，称其为“ 单个事件就令人惊讶”。当时，6 月 15 日，Beyoncé 在德国科隆举行了一场演唱会，歌迷揭示性别的事件也成为了新闻。

GitHub 是我们综合排名中的前 50 名网站，它在 2023 年显示出明显的增长，从 11 月的第 49 名上升到第 42 名。1 月 19 日，当它宣布开发者数量达到 1 亿时，它达到了最高点，排名第 36，并在 5 月 12 日再次达到峰值，排名第 38。您对造成这些峰值（或您在我们的报告中看到的任何其他峰值）的原因有任何猜测吗？请通过 @CloudflareRadar 告诉我们。

Spotify 在 2023 年表现最好的一天是 11 月 24 日黑色星期五，在整个 11 月表现出显着增长之后，于该日达到第 57 名。然而，我们的列表只统计到 11 月 25 日，因此无法捕捉到最近推出的 Spotify Wrapped 的影响。

NASA 。今年，NASA 继续展示詹姆斯·韦伯太空望远镜 (James Webb Space Telescope) 的图像。NASA 网站的排名在 10 月 12 日达到顶峰，排名第 160，就在 NASA 计划发射 Psyche 任务的前一天，该任务旨在探索一颗独特的富含金属的小行星。另一个峰值出现在 4 月 28 日，排名第 172，恰逢国际空间站广播太空行走。

SpaceX 。SpaceX 在我们的排名（综合排名前 500 名内）中表现最好且唯一值得注意的日子是 4 月 17 日（第 412 名），其次是 4 月 20 日（第 416 名）。4 月 17 日是 SpaceX 星舰轨道飞行的首次尝试，但在发射前夕中止，并于 4 月 20 日再次发射。

Craigslist 。这家美国分类广告网站今年的排名有所下降，11 月份达到最低点，黑色星期五表现最差，跌至第 268 位。

DHL 。该快递服务在 2023 年的排名有所提升，11 月份的表现最佳，在美国感恩节（11 月 23 日）达到顶峰，排名第 211 位。

NFL （全国橄榄球联盟）。NFL 网站在 4 月 29 日（即 NFL 选秀当天）首次出现显著峰值，排名第 189，甚至超过了超级碗的受欢迎程度。只有 9 月 10 日之后的周末才能与这一峰值相提并论，当时它攀升至第 160 名。

Flightradar24 访问量最高的一天是 4 月 23 日，当时美国航空公司的一架航班因发动机起火在俄亥俄州紧急迫降。当天的排名上升至第 176 位。

Waze 。这款交通应用在 6 月至 9 月初（北半球的夏季）的排名较低，3 月 19 日达到顶峰，排名第 142 位，10 月 2 日达到次顶峰，排名第 145 位。

Tides & Currents。美国气象局在 8 月 29 日至 30 日的飓风“伊达利亚”期间达到了第 215 位的峰值，当时风暴逼近佛罗里达州墨西哥湾沿岸，该风暴被描述为“前所未有的事件”。

互联网在社交、娱乐、工作、通信、学习和在您最需要时获取信息方面发挥着重要作用。在我们流行的互联网服务排名中，Google 和 Facebook 等巨头的主导地位以及抖音等的相关性，凸显了老牌玩家在塑造在线互动和内容消费方面的持续影响力。然而，生成式人工智能服务的兴起，尤其是 OpenAI 的 ChatGPT，标志着一个令人兴奋的领域正在迅速获得关注。让我们期待一下 2024 年生成式人工智能服务会走向何方。

在社交媒体领域，X/Twitter 在我们的排名中似乎失去了一些影响力，但影响力仍然很大，并且远高于直接竞争对手。Mastodon、Threads 等公司要想与之抗衡，还有很长的路要走。Discord 和 Reddit 虽然不被视为微博客的直接竞争者，但也在继续增长。

新兴企业 Temu 在电子商务领域取得了长足进步。在加密货币领域，随着 CoinGecko 的发展，Binance 失去了发展势头。在游戏和元宇宙领域，亮点包括 Roblox 的持续增长和 Oculus 的增长。

展望未来，2023 年观察到的趋势为更加互连和技术先进的未来奠定了基础。人工智能的重要性与日俱增，社交媒体的持续流行，以及电子商务和金融服务领域不断变化的动态，都表明人类必须不断适应未来的机遇和挑战。

创建排名是一项团队工作，有其自身的挑战，需要仔细关注和频繁更新。如果您想帮助我们提高这些分类排名，您可以贡献自己的一份力量。欢迎提供反馈，包括有关 2024 年度回顾中包含的其他类别的反馈。

（我们的数据科学家 Sabina Zejnilovic 在准确收集互联网服务数据方面发挥了至关重要的作用，并为这篇博文做出了贡献，David Belson 和其他许多人也提供了指导。）