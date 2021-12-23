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在 2021 年，我们继续生活在新冠疫情的影响之下，互联网流量也受到了冲击。但在近两年开始的对人们工作和沟通方式的影响似乎会一直存在，疫情管控措施将继续对人们上网的地点和方式产生影响。

因此，我们隆重推出 Cloudflare Radar 2021 年回顾，提供交互式地图和图表，以便您探索过去一年来互联网上发生的变化。年度回顾是 Cloudflare Radar 的一部分。我们于 2020 年 9 月推出 Radar，旨在向所有人提供有关互联网使用和滥用趋势的信息。

今年的年度回顾增加了移动/桌面流量对比图，以及显示全年流量变化趋势的攻击分布图。今年的攻击峰值出现在 7月初，即著名的 Colonial Pipeline 网络攻击发生后一个多月。

还有一些与疫情相关的趋势值得关注，例如夏季奥运会期间东京（缺乏）互联网活动，以及 11 下旬感恩节对美国移动流量的影响。

欢迎查看我们的 2021 年回顾——热门网站，了解 TikTok、电子商务和太空技术公司今年如何大放光芒。

我们的 2020 年回顾可见，到 2020 年 4 月下旬，我们发现疫情封控已经导致互联网流量出现令人难以置信的激增，并一直持续到年底。但 2021 年的情况略有不同，具体因国家/地区而异。

2020 年 3-4 月和 5 月与疫情相关的互联网流量激增今年不复存在，变得更加分散，具体因各地限制措施而异。2021 年期间，全球互联网流量继续增长，到年底达到较高水平（鉴于在线购物等类别的流量增长且互联网流量主要发生地北半球的天气更为寒冷，影响了人们的行为，这是正常趋势 ）。

从我们的角度来看，2021 年全球流量增长最快的一天是 2021 年 12 月 2 日，比全年第一周的流量增加了 20%，Y 轴显示一组顶级域名来自每个国家的互联网流量变化。但在 5 月也出现了波峰（红色表示可能与疫情有关），不过幅度不及去年 3-5 月期间。

互联网流量激增——2021 年全球

#1 11-12 月1 (+23%)#2 9 月 (+20%)#3 10 月 (+19%)#4 8 月 (+16%)#5 5 月 (+13%)112 月初

从我们的 2021 年回顾页面可见，新的限制或封控措施（再次）影响了互联网流量，某些国家/地区受到的影响更为明显。

下表展示了流量增长最快的月份（百分比是峰值的增幅）。从我们角度来看，全年最后 4 个月流量通常增长最快，但在加拿大、英国、德国、法国、新加坡、葡萄牙、韩国和巴西，互联网流量似乎受到了疫情限制措施的影响（红色），前 5 个月的流量增幅较大。

流量增长最大的月份——2021 年

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United States #1 November-Dec (+30%)

#2 October (+26%)

#3 September (+25%)

#4 August (+15%)

#5 May (+13%) Canada #1 November-Dec (+21%)

#2 October (+10%)

#3 April (+9%)

#4 May (+8%)

#5 March (+7%) UK #1 November-Dec (+23%)

#2 March (+13%)

#3 October (+12%)

#4 February (+7%)

#5 September (+5%) Germany #1 November-Dec (+25%)

#2 October (+15%)

#3 May (+7%)

#4 February (+6%)

#5 September (+5%) France #1 November-Dec (+24%)

#2 May (+14%)

#3 April (+13%)

#4 January (+8%)

#5 February (+7%) Japan #1 November-Dec (+32%)

#2 October (+28%)

#3 September (+28%)

#4 August (+24%)

#5 July (+18%) Australia #1 November-Dec (+42%)

#2 September (+38%)

#3 October (+37%)

#4 August (+32%)

#5 July (+27%) Singapore #1 November-Dec (+62%)

#2 October (+58%)

#3 September (+58%)

#4 August (+41%)

#5 July (+31%) Portugal #1 February (+38%)

#2 March (+23%)

#3 January (+22%)

#4 November-Dec (+18%)

#5 April (+17%) South Korea #1 April (+21%)

#2 May (+16%)

#3 February (+10%)

#4 August (+7%)

#5 September (+7%) Brazil #1 May (+25%)

#2 June (+23%)

#3 November-Dec (+22%)

#4 April (+21%)

#5 July (+21%) India #1 November-Dec (+24%)

#2 September (+22%)

#3 October (+21%)

#4 August (+19%)

#5 July (+10%)

美国#1 11-12 月 (+30%)#2 10 月 (+26%)#3 9 月 (+25%)#4 8 月 (+15%)#5 5 月 (+13%)

加拿大#1 11-12 月 (+21%)#2 10 月 (+10%)#3 4 月 (+9%)#4 5 月 (+8%)#5 3 月 (+7%)

英国#1 11-12 月 (+23%)#2 3 月 (+13%)#3 10 月 (+12%)#4 2 月 (+7%)#5 9 月 (+5%)

德国#1 11-12 月 (+25%)#2 10 月 (+15%)#3 5 月 (+7%)#4 2 月 (+6%)#5 9 月 (+5%)

法国#1 11-12 月 (+24%)#2 5 月 (+14%)#3 4 月 (+13%)#4 1 月 (+8%)#5 2 月 (+7%)

日本#1 11-12 月 (+32%)#2 10 月 (+28%)#3 9 月 (+28%)#4 8 月 (+24%)#5 7 月 (+18%)

澳大利亚#1 11-12 月 (+42%)#2 9 月 (+38%)#3 10 月 (+37%)#4 8 月 (+32%)#5 7 月 (+27%)

新加坡#1 11-12 月 (+62%)#2 10 月 (+58%)#3 9 月 (+58%)#4 8 月 (+41%)#5 7 月 (+31%)

葡萄牙#1 2月 (+38%)#2 3 月 (+23%)#3 1 月 (+22%)#4 11--12 月 (+18%)#5 4 月 (+17%)

韩国#1 4 月 (+21%)#2 5 月 (+16%)#3 2 月 (+10%)#4 8 月 (+7%)#5 9 月 (+7%)

巴西#1 5 月 (+25%)#2 6 月 (+23%)#3 11-12 月 (+22%)#4 4 月 (+21%)#5 7 月 (+21%)

印度#1 11-12 月 (+24%)#2 9 月 (+22%)#3 10 月 (+21%)#4 8 月 (+19%)#5 7 月 (+10%)

观察这些国家的趋势，我们可以看到加拿大在 2 月初实施了封控，并持续到 3 月和 5 月。这与我们在 2020 年看到的情况一致：当实施限制/封控时，人们倾向于更多使用互联网来沟通、工作、锻炼和学习。

欧洲大部分地区也在 2021 年初实施封控和限制，学校也停课了，因而在线学习随之恢复。这种情况在英国更加明显。1-3 月流量大幅增长，在限制解除后就降下来了。

此处的线条显示我们看到的 2020 年和 2021 年英国互联网流量增长

葡萄牙也出现了同样的情况，2021 年 1 月 21 日实施新措施后，使前三个月位居全年流量增幅前三位，而 4 月居第 5 位。

另一个例子是法国。该国在 2021 年也重新实施封控，尤其是 4 月和 5 月，可见期间互联网流量出现增长，虽然幅度略小于 2020 年首次封锁时，但在 2021 年图表中依然很明显。

德国在 5 月出现同样的情况（4 月再次实施居家工作措施，对已接种人群的放松到 5 月中旬才开始执行），但在 2月期间，始于 2020 年底的封锁（包括学校）也影响了互联网流量。

韩国方面，年初的封锁也产生了影响，导致 2、4 和 5 月期间流量激增。

2021 年期间，美国的互联网流量增长趋势与前一年大相径庭（期间首次封锁对互联网流量增长产生了巨大影响），但 5 月依然是高速增长的一个月——美国疾控中心（CDC）在 5 月中旬发布了有关口罩的新指引。

2021 年全球范围内的另一个趋势是移动流量的百分比变化。从我们的角度来看，全球范围内，2021 年期间移动流量占比较大的月份是 7 月和 8 月（北半球大部分地区的常规假期），但 1 月和 11 月数据也非常强劲。

在我们的年度回顾页面上，您还可以看到新的移动/桌面流量对比图。移动流量比重的变化因国家/地区而异。

例如，美国全年桌面流量比例均较高，但在 2021 年感恩节（11 月 25 日）一周，移动流量全年首次也是唯一一次领先。我们还可以看到 7 月份移动流量占比也相当高。

英国呈现类似趋势，移动流量超过桌面流量的仅有 6、7 和 8 月。

在位于地球另一边的新加坡，移动流量通常高于桌面流量，并呈现完全不同于美国的趋势。5 月移动流量更高，桌面流量超过移动流量的时间仅有 2 月和 3 月的某些日子，以及尤其是 10 月底后的一段时间。

人们在何处上网

我们还可以从年度回顾地图中选择一个城市并放大，查看全年互联网使用情况的变化。我们以旧金山为例。

如下一系列地图（全部可从年度回顾站点查看）突出对比了 2020 年初 1 月中旬到 3 月中旬与 4-5 月全面封控期间的互联网使用情况，可以看到前者流量仍有一定程度的增长，显示为橙色，而后者蓝色区域更多，表明流量下降。

这张地图对比了两个月之间平日工作时间的互联网使用情况，红圈为旧金山及其周边地区（许多公司的所在地）

2021 年 5 月已经出现同样的趋势，当时远程办公依然非常盛行——尤其对大部分科技公司而言（员工从湾区搬来。仅在今年 6 月，流量有一定程度的增长（更多橙色区域），尤其是在距离旧金山更远的地方（住宅区）。

伦敦的情况有所不同。回顾 2020 年初以来的变化趋势，我们可以看到，在伦敦以外 （以蓝色为主），3 月（相比 1 月）流量有所增加（橙色）。

到 6 月，也就是 2020 年欧洲足球锦标赛开幕时，互联网活动才开始进一步增加。本届赛事在欧洲几个城市举行，受到很多限制，多场比赛在伦敦的温布利体育场举行，意大利在此以点球击败英格兰并夺冠。但在总决赛期间，即 7 月和尤其是 8 月，蓝色已经重新成为主导，因此人们似乎已经离开了伦敦时区。仅在 9 月和 10 月，流量才重新开始回升，但主要在市中心以外。

欧洲杯过后是另一个从 2020 年推迟的重大活动——东京夏季奥运会。我们的地图显示，东京奥运会（7 月底至 8 月初）前的几个月似乎麻烦不断，疫情升温，限制措施升级。

由于大东京地区因疫情而宣布进入紧急状态，东京奥运会基本上是闭门举行的，不接纳公众入场观看，现场只有运动员，没有海外观众，甚至本地人也不参加。从我们的图表可以看出这一点，尤其是 3 月（相比 1 月）的流量增长，以及 8 月（相比 7 月）的流量下降，尽管东京（红圈处）当时正在举行重大活动。

葡萄牙的里斯本也呈现值得关注的疫情相关趋势。随着 1 月中旬开始实施封控，与 3 月对比可见市中心互联网流量下降，而里斯本郊外的住宅区流量出现上升（动画中的橙色区域）。但在 4 月，甚至里斯本周围的流量也出现下降，直到 5 月限制措施明显放松后，流量才开始回升。

封锁为柏林带来更多流量

德国柏林也呈现不同的趋势。在实施封锁的 3-4 月期间，柏林及周边地区的互联网活动与前两个月相比非常高。不过，2020 年 4 月首次大规模封锁实施后，活动是有所下降的。

但是，到 5-6 月限制放松时，互联网活动出现下降（蓝色区域），表明人们离开了城市，或至少在城市中的互联网使用量减少。直到 8 月互联网活动才重新上升，但在较为寒冷的 11 和 12 月，流量再次下降。

网络攻击：威胁活动峰值出现在 7 月

就全球范围内的攻击活动而言，7 月和 11 月（“黑色星期五”所在月份，当时攻击增长了 78%）无疑是全年最高峰的两个月。最大峰值出现在 2021 年 7 月初（增长 82%），即 Colonial Pipeline 勒索软件网络攻击 发生一个多月后。5 月期间，东芝公司也遭到了网络攻击，而爱尔兰医疗系统和肉类加工公司 JBS 在同一周内遭到攻击。

12 月 6 日当周（Log4j 漏洞披露时），攻击也有所增加，增幅达到 42%；10 月初，在 Facebook 宕机前后，攻击也明显增加了（42%）。

在我们的专页上，您可以查看一些国家的攻击分布情况。这是今年首次提供的内容。

英国方面，7 月期间互联网攻击活动出现显著增长（+150%），并持续到 9 月。我们已经看到，由于封锁措施，年初互联网流量出现增长，同时，2021 年 1 月以及 11 月下旬（黑色星期五一周）攻击活动均有所增长。

另一方面，美国全年威胁增长更加一致。最大峰值出现在 8 月至 9 月之间（期间学生返回学校，因州而异），增幅达到 65%。7 月和 5 月下旬攻击活动也大幅增长（分别为 58% 和 48%）。Colonial Pipeline 勒索软件网络攻击就发生在 5 月。11 月下旬攻击也有所增加。

法国等国家的攻击活动峰值出现在 9 月下旬（+420%），德国的峰值出现在 6 月（425%），以及 10 月（380%）和 11 月（350%）。

新加坡呈现同样的趋势，但增幅甚至更大。11 月下旬攻击活动增加 1000%，而在同月著名的双 11 购物节（11 月 11 日）期间，攻击活动也增加了 900%。

例如，在同样位于该地区的澳大利亚，9 月初攻击活动大幅增长（超过 100%）。在日本，5 月下旬攻击活动较多（+40% 以上）。

2021 年人们在网上做什么

在去年，我们观察到在 3 月下旬实施首次大规模封锁后，一些国家的电子商务类别流量出现大幅增长。

在纽约，2021 年 11 月 26 日的黑色星期五成为全年的电子商务流量最高峰，占总流量的 31.9%，其次是网络星期一（11 月 29 日），占 29.9%（旧金山呈现相同趋势）。同样值得关注的是，在 2020 年，电子商务流量在 2020 年 11 月 27日的黑色星期五达到峰值（24.3%），但首次封锁期间的 4 月 22 日紧随其后，达到 23.1%（今年 4 月，该类别仅约 14%）。

同样意料之中的是，在这个每年元旦通宵庆祝新年来临的城市，消息流量在 2021 年 1 月 1 日达到峰值（20.6%）。

但国家、城市和各自的居民的都有不同的模式。在伦敦，消息流量在 2021 年 2 月 12 日星期五（情人节前两天）达到 21.5% 的峰值。既然到了伦敦，我们也看看黑色星期五在美国以外是不是同样热门。答案是：没错！电子商务流量也在 11 月 26 日的黑色星期五达到 20.7% 的峰值。

疫情也影响了人们使用的网站类型。在伦敦，旅游网站流量在 8 月 8 日录得最高比例，仅为 1.4%，而在慕尼黑，8 月 11 日旅游网站流量占比为 1.1%。另一方面，在纽约和旧金山，旅游网站的流量比例始终低于 1%。

回到欧洲，法国巴黎呈现不同的趋势。旅游网站在 2021 年 6 月 7 日占流量的 1.9%，这正是疫情限制解除的当周——法国在 2021 年 6 月 9 日向国际旅客开放边境。在这个“光之城（浪漫之都）”，消息网站流量于 1 月 31 日星期日达到最高峰（24.4%），当时巴黎宣布新的限制措施，以尝试避免全面封锁。

黑客攻击：2021 年网络攻击方式

我们的年度回顾专页还允许您深入了解哪些攻击手段在 2021 年使用最频繁。众所周知，黑客继续运用各种工具来攻击网站，淹没 API，并尝试窃取数据，而最近公布的 Log4j 漏洞更是将互联网暴露在新的潜在攻击面前。

例如，在巴黎， 2021 年 1 月 14 日的攻击中，“假冒搜索引擎机器人占比达到 48.3%，但 “SQL 注入” 在 4 月 29 日达到 59%。

旧金山全年网络攻击分布情况

在伦敦，“用户代理异常”在年内部分时间也达到一定比例，而在旧金山，“信息披露”占比更高，尤其是 11 月下旬（当时在线购物非常活跃），在 12 月，文件包含” 漏洞占比更高。

要探索 2021 年（以及 2020 年）的数据，请查看 Cloudflare Radar 的年度回顾页面。要深入了解特定国家当前趋势的最新数据，请从 Cloudflare Radar 的主页开始。