2021 年，TikTok、太空等成为互联网流量聚集地

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年复一年，互联网流量持续增长（至少迄今如此，加上来自疫情的一些“助推”），而且互联网应用，无论是网站、物联网设备还是移动应用，在过去一年都继续发展，取决于是否能吸引人。

我们将在几天后发布一个更广泛的 2021 年互联网流量回顾报告（可在此查看 2020 年回顾）。但让我们现在先关注一下今年最受欢迎的网站以及这些网站的排名变化。这些排名基于 Cloudflare Radar 的数据。鉴于 Alexa.com 即将关闭，如果您需要了解网站排名，可以从 Cloudflare 获得。

我们将关注太空（NASA 和 SpaceX 飞得更高）、电子商务（亚马逊和淘宝称霸）和社交媒体（TikTok “跳着舞”夺取 Facebook 的王座）。我们也要分析一下视频流媒体市场的争夺战。Netflix 打造了自己的“鱿鱼游戏”，于 2021 年 1 月在我们的榜单上获得最高排名——这可能与封锁和疫情有关。

聊天网站（WhatsApp，还能是谁）也将入围，以及，当然是一些新兴的元宇宙网站（Roblox 在后期取代 Fortnite 而登上榜首）。欢迎与我们一起回顾 2021 年。

下面将说明 Cloudflare 如何统计特定域的互联网流量（其中一些域聚合了多个网站的流量）以及在我们全球网站榜单中的排位。

热门网站：Google 的王座被年轻“学徒” TikTok 夺取

让我们从十大榜单开始吧。在 2021 年，围绕我们的全球榜单王座发生了一场引人注目的决斗。2020 年结束时，Google.com（包括 Maps、Translated、Photos、Flights、Books 和 News 等）成为我们榜单中不败的王者，从去年 9 月到 12 月一直高居首位。当时 TikTok.com 仅排在第 7 或第 8。

十大榜单 —— 2021 年（底）最受欢迎域名

1 TikTok.com2 Google.com3 Facebook.com4 Microsoft.com5 Apple.com6 Amazon.com7 Netflix.com8 YouTube.com9 Twitter.com10 WhatsApp.com

十大榜单 —— 2020 年（底）最受欢迎域名

1 Google.com2 Facebook.com3 Microsoft.com4 Apple.com5 Netflix.com*6 Amazon.com7 TikTok.com8 YouTube.com9 Instagram.com *10 Twitter.com

Amazon 在 2020 年 11 月排名第五，但 Netflix 在 12 月迎头赶上（某些日子超过苹果，排第四位）；Instagram 和 Twitter 的排位在 11-12 月期间不断变化。

2021 年情况有所不同。在 2021 年 2 月 17 日这一天，TikTok 登上了榜首。在 3 月以及 5 月期间，TikTok 还有多几天登上榜首，但 2021 年 8 月 10 日以后，TikTok 大部分天数都处于领先。Google 在一些日子位居榜首，但 10 月和 11 月期间大部分被 TikTok 领先，包括感恩节（11 月 25 日）和黑色星期五（11 月 26 日）。

对比这两年，我们还可以看到其他趋势。对于 2020 年，我们仅显示 9 月（Cloudflare Radar 于 9 月推出）到年底的数据。例如，在 2020 年期间，Facebook.com 一直稳守第二位，但随着 TikTok.com 排名上升，Facebook 现已稳居第三位，随后是 Microsoft.com（Office365 和 Teams 数据包括在内）和 Apple.com（App Store 和 Apple TV+ 数据包括在内），与 2020 年趋势相同。

Amazon.com 是随后排位的主宰者，但值得注意的是，自 2021 年 1 月以来，该电子商务网站（下文将详细讨论这个类别）跃居 Apple.com 之前。但 Apple 在 9 月以后重新领先，但也有一些例外，例如 2021 年 11 月 28 日（网络星期一的前一日）， 12 月 1 日和 6 日。

Netflix 在 2020 年圣诞和 2021 年 1 月表现均不错，尤其是周末

另一个趋势是，Netflix 在 2020 年 12 月超过了 Amazon ，特别是在圣诞节前后。在 2020 年圣诞节前后的一些日子，Netflix 排位甚至高于 Apple，达到第四，例如 12 月 23、25 日以及 12 月 29 日至 2021 年 1 月 2日。

2021 年 2 月 2 日：YouTube （和一位健美操教练）统治世界的日子

在我们的全球最受欢迎网站榜单中，我们还看到另一个趋势：通常排名第6 或第 7 的 YouTube 在 2021 年 2 月 2 日（也是唯一的一天）跃居榜首。

2021 年 2 月 2 日，这段在缅甸政变过程中录制的健身操教练视频在网上火爆，引发网民制作了成千上万的梗图。

为什么呢？大家只能猜测了，但在当时，尽管正值超级碗周（一些广告，例如马修·麦康纳的多力多滋广告在当天已经播出），还有一件有重大新闻价值的事件：2021 年 2 月 1 日发生的缅甸政变。一个东南亚国家的政变怎么影响到 Youtube 呢？一位健身操教练的视频无意中拍摄了在身后发生的政变，这段视频迅速在网上火爆，大量梗图随之涌现。

同样在 2 月的这一天，唐纳德·特朗普宣布新的弹劾案法律团队，以代替退出的团队，杰夫·贝佐斯宣布将卸任 Amazon 首席执行官。在一周后，YouTube 刷新了一个纪录。在 2021 年 2 月 11 日，韩国教育品牌碰碰狐（Pinkfong） 的鲨鱼宝宝（ “Baby Shark Dance”） 超越了前一个纪录保持者——Luis Fonsi 的 Despacito，成为有史以来播放量最高的 YouTube 视频。

Google Trends 也显示，2 月 2 日当周是 2021 年期间 “YouTube” Google 搜索量更多的一周。

进入疫情大流行第二年，社交媒体网站继续占据榜单前列9 大社交媒体应用继续全部进入我们的全球最受欢迎网站榜单前100名内，唯一落榜的是 Quora.com （该网站在 2021 年排名介乎 242 至 687）。

我们还可以看到，TikTok（如前所述，也超越 Google 并上升到全球第一）在我们的榜单中一举取代 Facebook，成为最受欢迎的社交媒体网站-域名。这应该是指，从我们的角度来看，TikTok 获得更多互联网流量（我们的排名源于我们的公共 DNS 解析器 1.1.1.1，因此与其每月的唯一用户或访问者数量无关），而 Facebook 依然是迄今全球最多用户的平台。

1 TikTok.com2 Facebook.com3 YouTube.com4 Twitter.com5 Instagram.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

1 Facebook.com2 TikTok.com3 YouTube.com4 Instagram.com5 Twitter.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

2021 年 4 月 4 日发生的 Facebook 宕机（我们已经从我们的角度对此做了详尽的解释）事件也影响了 Facebook 在我们榜单中的排名，导致 Facebook 在当周连续 7 天失去第 3 位（居第 4 位）。对这一社交媒体巨头而言，排名第4 是前所未见的（自 2020 年 9 月以来）。

看看十大榜单，还有一点很明显，如果仅看社交媒体域名，YouTube 排名第 3，而 Twitter 在 2021 年超越 Instagram 并上升到第 5（仅勉强超越，两者势均力敌）。回到 2020 年底，Twitter 在我们榜单中落后于 Instagram。

LinkedIn 在我们的社交媒体榜单中位居第 9，并依然停留在前 100 榜单中，而且在 2021 年期间排名有所上升，尤其是 2 月和 3 月。这个职业人士社交媒体平台排名在随后的 6-7 月（北半球的夏季）开始下滑，8 月底开始回升，至 11 月达到 52 位，这是今年在我们全球榜单中的最高排名，相比之下，其 1 月排名为在 78 左右。在面临“大辞职”潮、个人和组织心态重置的背景下，这个社交媒体平台得到增长是合情合理的。

所谓“视频流媒体大战”在 2021 年经历了另一个重要的回合，新秀入场，老将交出亮眼的数据——不仅订阅人数、收入和内容预算，还有……互联网流量。在我们的榜单中，Netflix 依然立于不败之地。

我们加入 YouTube （其最重要的服务是免费的）来与 Netflix 的庞大数字作比较，然而，这个“鱿鱼游戏现象”平台依然在年内大部分时间占据榜首。Amazon Prime 没有纳入榜单，原因是其流媒体服务主要使用 Amazon.com 域名（年内大部分时间排第 5 或第 6）。

Netflix 今年最受欢迎的是哪些日子？Netflix 在 1 月表现出色，今年头两天就在我们全球榜单中排到第 4 位（在 1 月底所有周末也如此，包括周五），其后一直到 2 月都排在第 5 位。在 2021 年余下时间，该平台大部分时间排在第 7 位。是的，每逢周末，Netflix 在我们的榜单中表现更佳。

2021 年期间，Roku.com 紧随两大流媒体巨头之后，在我们的全球榜单中排名 80。在 2020 年底，下一位是 Hulu.com ，但 HBOMax.com 在 2021 年 7 月迎头赶上，进入我们的前 100 榜单。在 2021 年，Disneyplus.com 在我们榜单中的排名也有所上升，并在年底超过基于 app 的电视服务 Sling.com。我们的十大榜单还包括中国在线视频平台 Iq.com（爱奇艺）。

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 HBOMax.com5 Hulu.com6 Peacocktv.com7 Disneyplus.co8 ParamountPlus.com9 Sling.com10 Iq.com

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 Hulu.com5 HBOMax.com6 Peacocktv.com7 Sling.com8 Disneyplus.com9 Iq.com10 Wetv.vip

Netflix vs YouTube

在图中，Netflix.com（大部分时间领先）用粉色代表，YouTube 用黄色代表。

Netflix 和 YouTube，还有 Roku、HBOMax、Hulu.com 和 Peacocktv在我们的榜单上的排名远高于其他网站——Disney+ 也快赶上来了

电子商务： 前三甲花落 Amazon、Taobao 和 eBay

自疫情爆发以来，电子商务领域就继续发力，增长速度甚至超过了以往。电子商务榜单前 4 位（Amazon, Taobao, eBay 和Walmart）均在全球榜单的前 100 名内，而且这种情况全年保持稳定。

电子商务榜单第五位的中国巨头 Jd.com 有一些时间也进入了前 100 名，主要在 5 月和尤其是 6 月。在 2021 年 6 月 18 日的 “618 购物节”当天，该网站排名达到 68，击败 Walmart.com，并几乎追上 Ebay.com。

在如下榜单中，不难看出 Jd.com 在 2021 年超越 Shopify.com，占据第五位，而 Bestbuy.com 和 Target.com 的排名也同比上升了。

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Jd.com6 Shopify.com7 Bestbuy.com8 Target.com9 Rakuten.co.jp10 Homedepot.com

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Shopify.com6 Jd.com7 Olx.com.br8 Rakuten.co.jp9 Target.com10 Bestbuy.com*

2020 年 12 月19 日至 24日，Shein.com 领先于 Bestbuy.com 和 Target.com

如下为其他趋势：

如前所述，Amazon.com 是一个域名，不限于电子商务服务（这是其全球排名介乎第 4 和第 6 的原因）。在 2021 年，该网站在 1 月和 4 月下旬的一些日子在我们的榜单上表现较好，达到第四位，但最高排名出现在年底，尤其是在网络星期一（11 月 28 日）前一天， 12 月 1 日和 6 日，达到第 5 位。

在我们全球榜单中，Taobao.com 的最高排名（第15）出现在 8 月 20 日，而在最火爆的中国购物节——双十一（11 月 11 日），其排名为 17。

Ebay.com 全年表现稳定，在 8 月底表现良好（8 月 31 日排名 29），并在网络星期一后进一步攀升，至 12 月 1 日达到最高水平，排名 27。

Shopify 在 8 月表现出色（于 8 月 18 日达到 100 名），Etsy.com 情况相似，在 8 月 21 日达到最高的 128 名。Walmart 在 6 月表现优秀（66 名），11 月底时也相当不错（70 名）。

Ikea.com 的排名在年内大幅提升，在 9 月非常接近 Homedepot.com（在我们的全球榜单中达到 695 名），并保持到 11 月。

Best Buy 在 10 月 6 日达到最高排名，11 月期间大幅提升，也在 11 月与 Shopify 并驾齐驱。

Shein.com 在去年圣诞节达到峰值，而且 2021 年 11 月以来持续攀升

在我们的全球榜单上，中国快时尚跨境电商平台 Shein.com 在 2020 年圣诞节期间达到较高位置：2020 年 12 月 19 日至 24 日期间，其排名超过 Bestbuy.com 和 Target.com，达到 253 名。另一个峰值出现在 3 月。该平台在 2021 年的最高排名为 301，出现在网络星期一后的 2021 年 12 月 1 日。

2021：太空漫游（NASA、SpaceX、Blue Origin 和 Virgin Galactic）

今年也是太空旅行的重要一年，取得了一些成就。来自阿联酋、中国和美国三个火星探索计划的飞船于 2 月到达火星。NASA 的“毅力号”（Perseverance ）火星探测器于 2021 年 2 月 18 日着陆，其后“机智号”（Ingenuity）无人机创造了历史，成为人类历史上首次在另一个星球上实现动力飞行。还有另一个重大的太空事件即将发生——詹姆斯·韦伯（James Webb）太空望远镜的发射。

Virgin Galactic（7 月 11 日）、Blue Origin（7 月 20 日）和 SpaceX （9 月 16 日，但此前还有其他若干有关卫星和太空舱再利用的活动）也以不同范畴的太空旅行成就在互联网上掀起了热潮。仅 SpaceX 提供轨道飞行。

NASA.gov 遥遥领先于其他域名，埃隆·马斯克的 SpaceX.com 在我们的全球排名中稳居第二，Blueorigin.com 紧随其后。Virgingalactic.com 仅在 7月 17 日和 18 日（理查德·布兰森太空飞行的几天后）进入我们的前 10 万榜单一次。

自去年以来，NASA 一直在我们榜单中比较靠前的位置，跻身 1000 名内，但在 2 月 18 日毅力号登陆火星后，NASA.gov 进入榜单前 700 名内——当月排名最高的一天是 2 月 25 日，达到 657。夏季期间排名有所下降，但在 9 月下旬开始回升，到 2021 年 10 月 13 日，排名达到年内最高水平（637）。NASA 在当天举行了有关首次探索木星特洛伊小行星的“ Lucy 任务”的新闻发布会（发射时间为 10 月 16 日）。

SpaceX.com 在 2 月开局良好，进入榜单的前 8000 名。在这个月，发生一次火箭着陆失败，获得 8.5 美元的新投资，并发射了 60 颗新的星链互联网卫星进入轨道。其后，在 2021 年 9 月 16 日首次纯私人轨道飞行任务 Inspiration4 发射后，它在榜单中的排名再次飙升。

Blue Origin 年初强劲开局，在 1 月 10 日到达榜单的 3.2 万名（New Shepard 4 号首次试飞前几天）。在包括杰夫·贝佐斯在内的首次载人飞行后的 7 月 20 -27 日期间，其排名有所上升。在 2021 年 10 月 13 日（威廉·夏特纳在当天乘坐蓝色起源号亚轨道太空舱飞行）的几天后，排名也有所也有所上升。

即时通讯或聊天平台的数量比不上流行的社交媒体网站、视频流媒体或电子商务平台。因此，这个榜单并不长，也由于 Messenger （使用 Facebook.com）或 iMessage （使用 Apple.com）未包括在内而变得更短。Snapchat 既是社交媒体平台，也是即时通讯 app，与 Instagram 一样，我们将两者放到社交媒体榜单上了。如果两者放到这里，排名将高于 WeChat，但低于 WhatsApp。事实上，Instagram 在 2021 年初（第 8 名）排在 WhatsApp 前面，直到 2 月才降至 13 名，而 Snapchat 排名介于 29 至 16。

十大榜单 —— 2021 年（底）最受欢迎聊天域名

1 WhatsApp.com2 WeChat.com3 Signal.org4 Telegram.com

十大榜单 —— 2020 年（底）最受欢迎聊天域名

1 WhatsApp.com2 Signal.org2 WeChat.com4 Telegram.com

从我们角度来看，WhatsApp 是即时通讯 app 中无可争议的领导者，在全球榜单中的排位最低第 13，最高第 8。其排位较高的时间是2021 年 3 月下旬、4 月下旬、10 月下旬以及 11 月下旬直至 12 月，居第 8 名。

Signal 如何在 1 月飙升（WeChat 在 2 月飙升）

其他所有域在榜单中排名相距甚远，但 2021 年有三个趋势值得我们强调一下：

Signal.org 在 1 月表现出色，在 1 月 3 日排名 1815，到 1 月 20 日已经上升到 766 名，短短 17 日上升了 1000 多名。为什么？在 1 月的第二周，WhatsApp 的新隐私政策登上了新闻头条。

WeChat.com 在我们榜单中的排位也出现了惊人的飞跃，但更多出现在 2 月，到 4 月时，其排名已经超过 Signal.org——从 2 月初的 3142 名上升到 4 月 25 日的 979 名，而到 10 月时，这两个即时通讯软件的排位已经几乎持平于 370 名左右，远高于在我们 2020 年底榜单中的排位。

另一方面，Telegram.com 年内排名持续下降，最终停留在前 3.8 万名内。

“您不能直接出现在元宇宙中的任何地方，就像柯克船长从高空传送下来一样。这会使你周围的人感到困惑和愤怒。它会打破这个隐喻。从任何地方突然出现（或消失回到现实）被认为是私人功能，最好在你自己的房子范围内进行。”- Neal Stephenson，1992 年《雪崩》（Snow Crash）小说作者

元宇宙：别惹 Roblox

11 月在里斯本举行的 Web Summit （有 4.2 万人参加的全球科技盛会）上，我们听说元宇宙已经到来（Roblox 的全球音乐总监有一些关于虚拟音乐会的想法）。然而，我们距离生活在 Neal Stephenson 的《血崩》或 Ernest Cline 的《头号玩家》（Ready Player One）给我们展示的虚拟世界这一承诺还非常遥远。

Oculus 发运了大量头显，市场提供类似元宇宙的沉浸式体验（与大多人习以为常那样整天通过屏幕工作、学习、通信的方式相比，更进了一步），这些就是我们所关注的对象，例如Fortnite、Roblox、Second Life（时间最长，2003 年迄今）、Minecraft 和 Oculus。但 Oculus.com 没有足够的直接流量（使用 Oculus 头显玩游戏会将流量引导到其他地方）来进入我们榜单前 10 万名，Minecraft 也有同样情况。

十大榜单 —— 2021 年（底）最受欢迎元宇宙域名

1 Roblox.com2 Epicgames.com (Fortnite)3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 没有进入我们的前 10 万排名

十大榜单 —— 2020 年（底）最受欢迎元宇宙域名

1 Epicgames.com (Fortnite)2 Roblox.com3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 没有进入我们的前 10 万排名

上述 2020 年和 2021 年的（短）榜单可以看到，Roblox.com 在 7 月首次超越了 Epicgames.com （流行游戏 Fortnite 所属的域），当时排位到达 27 名。但直到 9 月底后，它才远远领先竞争对手游戏平台，以 20 名的排位结束全年。

Epicgames.com (Fortnite) 年初表现要好得多，在 2021 年 1 月 5 日排名 14，但排名从 2 月开始下滑，5 月以后进一步下降，但主要是在 7 月和 8 月。直到年底，其排名都没有真正恢复，介乎 26 名至 47 名之间。

互联网不是一个安静的地方，正如地球上的人类（尤其是疫情大流行期间），并非安静或被动的，而是活跃和有反应的。尽管我们榜单中靠前的排名在年内没有出现大起大落（TikTok 和 YouTube 是例外），我们看到像缅甸政变及随后走红的视频如何将 YouTube 在我们榜单中的排名上升到第一位。我们还看到，过去一年中电子商务在如何受到影响，太空相关网站如何通过一系列重大事件而备受关注，Netflix 如何在圣诞节前后崛起。

温馨提醒：您可以通过 Cloudflare Radar 监测我们观察到的全球和各国/地区互联网流量详情。