Cloudflare 获评 Forrester New Wave 边缘开发平台“领导者”

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Forrester 的 New Wave 边缘开发平台现已公布。很荣幸 Cloudflare 被提名为“领导者”：（可从此处免费下载报告副本）。

从最初开始，Cloudflare 一直竭力帮助开发人员在 Web 上构建；自 2017 年推出 Workers 后，Cloudflare 更是让开发人员将应用程序部署到了边缘网络。

根据 Forrester 副总裁兼首席分析师 Jeffrey Hammond 在报告中所述，Cloudflare“**提供强大的计算、数据服务和 Web 开发功能。**除了 Workers 外，Workers KV 增加了边缘数据存储功能，Pages、Stream 和 Images 则为现代 Web 工作负载提供更高层次的平台服务。Cloudflare 拥有简单直观的开发体验、将更新代码部署至全球的能力，以及最短的代码冷启动时间。”

重新构想现代 Web 开发

在 Web 上进行开发已有长足的进步。构建网站必须要先购买实体计算机，这种想法如今似乎已变得匪夷所思。云发挥重要作用，让开发人员的起步变得更加轻而易举。然而，自云诞生以来，世界似乎停下了脚步，创新变得越来越循序渐进。这意味着，尽管开发人员不必考虑_购买_服务器，他们仍然必须要思索世界应在何方，如何增加并发性来处理流量增长，以及如何提高安全性。

我们想要将这一切抽离出来。我们的目标是重新构想一个世界，开发人员只用考虑他们想要构建的应用程序，把扩展、速度乃至合规性全部交给我们。

当然，重新构想世界总是令人恐慌。无法保证采用新方法定会凑效，通常需要经历许多失败才行。

令人欣喜的是，开发人员纷纷来到我们的平台，创造出可以自由扩展且无延迟桎梏的应用程序。

另一个喜讯是，Cloudflare 被业内首屈一指的分析机构 Forrester 评为边缘开发平台的领导者。这算得上是业界真正认可了我们在四年前下注的做法。

Cloudflare 是所有受评估供应商中最具差异化的

我们在如下几项评估标准上脱颖而出：

开发者体验

编程模型

平台执行模型

“Day 2+” 体验

集成

产品路线图

愿景

市场方法

以 Cloudflare 网络为基础打造平台给予我们从源头消除延迟的优势，但我们知道，这还不足以促使开人员采用新的思维方法。自 Workers 发布以来，我们坚持不懈地让构建新应用程序在每一步上都变得尽可能简单：不积跬步,无以至千里。

这种方法从工具一直延伸到我们对开发人员需要哪些额外服务来完善其应用程序的思索。例如，当我们将目光投向在边缘提供数据解决方案时，我们再一次希望让系统的分布性特质发挥作用，而不是由开发人员去思索。在这种思想的指导下，我们开发了 Durable Objects。借助 Durable Objects，Cloudflare 可以明智地基于访问模式（或合规性，以对开发人员最重视的为准）来决定存储数据的位置，而不是迫使开发人员自己去思考地区。

在扩充我们的产品时，重要的是继续保持直观易用性，让开人员能够轻松地解决问题。

我们才刚刚开始

然而，我们不会止步于此。正如联合创始人 Michelle 常说，我们才刚刚开始。我们认为，这才刚刚踏上将完整堆栈推向边缘的征程。我们会在接下来两三周里公布一些令人兴奋的消息，敬请期待！