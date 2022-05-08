欢迎来到 Platform Week

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原则性。这是 Cloudflare 的三大核心价值之一（与好奇心和透明度并列）。

在思考某一问题时，我们经常会回到对这一理念的思考上，它在今年的 Platform Week 活动中有着基础性的推动作用：什么能够造就卓越的开发者平台？

当然，在评估开发者平台时，人们倾向于关注等式中的“供给和速度”部分。谁是最快的？谁的技术更胜一筹？谁能让你实现之前无法实现的事情？

毫无疑问，这些都是非常重要的问题。但我们意识到，作为这些问题的答案，那些有趣和让人眼前一亮的东西很容易成为在互联网上实现开发活动的干扰因素，甚至还存在可以让某些那些不那么讲原则的开发平台用来引诱你上当的陷阱。

当然，承诺是：其允许你从各种不同的提供商处集合解决方案，来建立更卓越的内容（相较于单独采用其中任何一家供应商来说）。当开始着手创建你的应用程序时，你可以基于最佳选择来构建某些内容。当然，如果随后有更好的选择出现，那么你也可以随时切换，以利用其优势。仔细想想，这是合乎逻辑的：围绕互联网的全部事物实际上是一个基于一套共同标准的网络，它使我们能够彼此交流。

然而，当涉及到云平台时，就能够感觉到我们比以往任何时候都更远离这一承诺。

为何会这样呢？

当你开始思考原因时：好吧，许多云赢家已经变得太过庞大，从而变得对自身（和我们）不利。那些曾经处于劣势的参与者已经成为现任者，其不仅仅是让世界屈服于他们的意志，并且仍坚持其对十年前世界的假设。我们从一个具有权利平均分配的高度竞争环境，转变成了完全不平衡的环境。在这一过程中，《加州旅馆》成了云的主题曲：友好的面容欢迎你的到来......但你却永远无法离开。

这体现在许多方面。

有时，它表现为令人震惊的出口费形式，在这种情况下，你只能使用生态系统内的工具，而不是工作的最佳工具。我们不相信这一点。我们所希望的是一个允许专业化的互联网，让开发者可在多个产品中找到能够将这些服务结合一处并构建某些令人难以置信的内容的最佳选择。但这需要让开发者有选择的自由：无需考虑那些迫使你留在大型现有的供应商那里的隐性价格。事实上，在许多方面，选择的自由_是_互联网对开发者的承诺。

我们想回到这一点上。

但这不仅仅是价格问题。其他时候，锁定是通过使用某个服务所需的代码或 API 来实现的。开发人员将其应用程序与支持它们的服务捆绑一处，最终，在你还没有意识到的情况下，关闭应用程序变得极为麻烦。我们已经看到互联网变得更加专有，供应商将产品作为一种服务提供，而这些服务无法在其他任何方运行。当然，这就是标准的作用，其定义了不同供应商的相同语言和行为。

当我们开放我们所支持的 API 和我们所使用的语言，并将若干相互竞争的选项集合于某个共同的集周围时，开发者就会获胜。使其依赖于你而无法脱身不是持续赢得开发人员业务的方法，提供的比其他选项更好的选择才是正确的做法。

当这种情况发生时，开发者就取得了胜利。

在此次 Platform Week 上，我们不想只提供新的和让人眼前一亮的东西（尽管也会有一些）。我们希望兑现原则。兑现让最佳的解决方案胜出的原则。兑现打破对开发人员的锁定的原则：无论是在代码上，还是在经济上。

要做到这一点，我们必须从最基本的基础开始。我们所做的一切都建立在开放网络和开放标准的基础上。我们很重视这些，当然这些也不是理所当然的。我们决定以正确的方式来启动这一周的工作，并尽我们所能，来帮助推动网络和这些开放标准向前发展。

所以，这就是基础。但现在你需要正确的构件用于在该基础之上进行搭建。

我们知道你会对某个构件很感兴趣，那就是数据。我们也是如此，这就是我们为何会发布有关我们近期测试版的新消息。而这还不是全部：我们甚至还会继续更新。

数据是一回事，但应用程序还需要与服务共享这些数据以提取价值。本周，我们将使你的堆栈的各个部分更容易、更经济实惠地连接一处，让信息在你需要的时间发送至你需要的地方。

众所周知，我们作为开发者如此努力的原因是为了实现最关键的功能：比如分享猫咪和婴儿的图片及视频。不过，总是有更好的方法可以实现这一点，我们将用一整天的时间来讨论上传、串流和分享这些宝贝的新方法。

最后，我们希望帮助互联网变得更具编程性。而平台也能够为其服务的开发者提供真正的可定制性：使其能够实现平台创建者本身从未设想过的内容。当使用 Cloudflare 应用程序服务组件时，你可以定制自动程序得分、负载平衡规则和路由，而所有这些都可通过对我们的网络进行编程来实现。并且我们不只是在谈论依靠 API 来实现我们这些原始开发者们最初设想的内容。我们谈论的是真正的_编程能力_ 。无论你是想在现有的聊天应用程序中建立一个定制的自动程序，还是在电子商务网站构建器上建立某个定制体验，我们都很高兴能够以超越我们的界限、跨越网络的方式，将 API 时代的发展转变为真正的可编程性。

但回到之前提及的理念：原则性。

是的，我们将会在本周介绍你所期待的全部创新。那么，你知道让我们迫不及待的是什么吗？是所有你能够创建的令人赞叹不已的内容，可能这些内容不会基于我们的平台。事实上，其可能根本不会基于我们的平台，而这完全无关紧要。令我们感到兴奋的是，大家能够依托于 _这些_卓越的提供商来构建内容，而其也同样致力于为所有开发者构建一个更好的互联网。

我们已经迫不及待地想向你展示我们的成果。