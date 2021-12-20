2021년 인터넷, TikTok과 우주를 지나 그 너머로

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세월이 흘러 인터넷 트래픽이 계속해서 증가하고 있습니다. 적어도 지금까지 그래왔고 팬데믹의 영향도 받았습니다. 웹 사이트, IoT 장치, 모바일 앱 등의 인터넷 응용 프로그램은 사용자 유입 여부에 따라 1년 내내 계속해서 진화합니다.

앞으로 며칠 내에 인터넷 트래픽과 관련된 더 광범위한 Year in Review 2021을 발간합니다. 2020 버전도 확인할 수 있지만, 지금은 Cloudflare Radar의 데이터를 바탕으로 올해 가장 인기 있는 도메인과 해당 도메인의 인기 순위 변동에 초점을 맞추겠습니다. Alexa.com은 사라지게 되었으며, 도메인 순위는 Cloudflare에서 확인할 수 있습니다.

우주(NASA와 SpaceX의 약진), 전자 상거래(Amazon과 Taobao의 지배), 소셜미디어(Facebook의 왕관을 탐내는 TikTok의 ‘춤사위’)에 집중할 것입니다. 또한 비디오 스트리밍을 한 입 '베어 물 것'입니다. Netflix는 그 자체로 오징어 게임이고 2021년 1월은 순위에서 가장 높았습니다. 아마도 락다운과 팬데믹 때문인 듯합니다.

WhatsApp 등 채팅 도메인 또한 계속해서 살아남을 것이며, 아직 기반이 탄탄하지 않은 일종의 메타버스 도메인도 이와 마찬가지입니다. Roblox는 게임 분야에서 막판에 Fortnite를 추월했습니다. 2021년을 함께 돌아봅시다.

다음을 통해 Cloudflare가 특정 도메인(일부는 많은 웹 사이트에 통합)에 초점을 맞춘 인터넷 트래픽 및 글로벌 인기 순위에서 해당 도메인의 최고점과 최저점을 확인한 방식을 확인할 수 있습니다.

상위 사이트: 구글, 젊은 ‘파다완’ TikTok에게 왕좌를 내주다

최상위 도메인 순위부터 확인해보면, 2021년 세계 순위에서 1위 자리를 놓고 아주 흥미로운 대결이 있었음을 알 수 있습니다. Google.com(지도, 번역, 사진, 항공편, 도서, 뉴스 등 포함)은 2020년을 순위에서 무패 선두로 마감했습니다. 작년 9월부터 12월까지는 항상 1위였습니다. 당시 TikTok.com은 7위나 8위에 불과했습니다.

2021년 말 가장 인기 있는 도메인 상위 10개

1 TikTok.com2 Google.com3 Facebook.com4 Microsoft.com5 Apple.com6 Amazon.com7 Netflix.com8 YouTube.com9 Twitter.com10 WhatsApp.com

2020년 말 가장 인기 있는 도메인 상위 10개

1 Google.com2 Facebook.com3 Microsoft.com4 Apple.com5 Netflix.com*6 Amazon.com7 TikTok.com8 YouTube.com9 Instagram.com *10 Twitter.com

Amazon이 11월에 5위였지만 Netflix가 2020년 12월에 추월했고, 어떤 날은 4위로 Apple보다 높았습니다. Instagram과 Twitter는 11월과 12월 내내 계속해서 순위를 바꿨습니다.

2021년은 이야기가 달랐습니다. 2021년 2월 17일 TikTok은 하루 동안 1위를 차지했습니다. 지난 3월 TikTok은 며칠 더 1위 자리에 머물렀고 5월에도 며칠간 1위였지만, 2021년 8월 10일 이후에는 대부분 1위 자리를 차지했습니다. Google이 1위였던 날도 있었지만, 10월과 11월은 추수감사절(1월 25일)과 블랙프라이데이(11월 26일)를 포함해 대부분 TikTok이 1위를 차지했습니다.

두 연도를 비교하여 확인할 수 있는 다른 트렌드가 있습니다. 2020년에는 Cloudflare Radar가 출시된 9월 이후의 연말 데이터만 표시합니다. 예를 들어 Facebook.com은 2020년 내내 꾸준히 2위였지만 TikTok.com이 상승하면서 Facebook은 이제 굳건히 3위를 차지하고, Microsoft.com(Office365 및 Teams 수치 포함)과 Apple.com(App Store 및 Apple TV+ 수치 포함)이 그 뒤를 이어 2020년과 동일한 트렌드가 됩니다.

Amazon.com이 그 뒤를 잇고 있지만, 2021년 1월부터 전자 상거래 웹 사이트(자세히 설명할 예정)가 Apple.com을 추월했다는 사실이 흥미롭습니다. 그러나 Apple은 사이버 먼데이 전날인 2021년 11월 28일과 12월 1일과 6일과 같은 일부 예외 상황을 제외하고는 9월 이후에 다시 앞서갔습니다.

크리스마스는 Netflix의 시간

Netflix의 2020년 크리스마스는 엄청났지만 2021년 1월(특히 주말)도 굉장했습니다.

또 다른 트렌드는 2020년 12월, 특히 크리스마스 주간에 Netflix가 Amazon을 추월했다는 것입니다. 2020년 크리스마스 무렵인 2020년 12월 23일과 25일, 2020년 12월 29일부터 2021년 1월 2일까지 Netflix는 4위로 Apple보다 순위가 높기도 했습니다.

2021년 2월 2일, 유튜브와 에어로빅 강사가 세상을 지배한 날

글로벌 인기 순위에서 또 다른 트렌드가 보였습니다. 일반적으로 6위나 7위를 차지했던 YouTube가 2021년 2월 2일 단 하루 목록에서 1위를 차지했습니다.

이 피트니스 강사 비디오는 2021년 2월 2일 미얀마 쿠데타가 발생하는 동안 수천 개의 밈을 생성하며 바이럴되었습니다.

왜일까요? 짐작하겠지만 당시 슈퍼볼 주간이었지만 Doritos와 같은 광고에 Matthew McConaughey가 등장하는 장면이 방송됐고, 2021년 2월 1일 미얀마 쿠데타와 같이 뉴스 가치가 있는 중대한 이벤트가 있었습니다. 동남아시아 국가의 쿠데타가 YouTube에 어떤 영향을 미칠 수 있나요? 한 피트니스 강사가 정권 교체 장면을 무의식적으로 촬영한 동영상을 통해 인터넷이 뜨겁게 달아올랐고 바이럴되어 밈으로 쏟아지기 시작했습니다.

그날 Donald Trump는 탄핵심판을 위한 새로운 법무팀이 사임했다고 발표했으며 Jeff Bezos는 Amazon CEO 자리에서 물러날 것이라고 발표했습니다. 이 주간은 YouTube의 역사에 기록이 세워지기 일주일 전이기도 했습니다. 2021년 2월 11일 한국 교육 브랜드인 Pinkfong의 "아기상어 댄스(Baby Shark Dance)" 영상이 Luis Fonsi의 "Despacito"를 제치고 YouTube 역대 최다 조회수 1위를 기록했습니다.

Google Trends를 통해 2021년 2월 2일의 한 주간 Google에서 'YouTube'를 더욱 많이 검색했다는 사실을 확인할 수 있습니다.

소셜미디어: 새로운 이웃

소셜미디어 도메인은 팬데믹 2년 차에도 계속해서 높은 순위를 기록했습니다. 9개의 주요 소셜미디어 응용 프로그램은 모두 가장 인기 있는 글로벌 도메인의 상위 100개 목록에 포함되어 있습니다. Quora.com이 유일하게 빠졌으며 2021년에 242위에서 687위를 기록했습니다.

이전에 세계 1위 자리에서 설명했듯이 Google을 추월한 TikTok이 순위에서 가장 인기 있는 소셜미디어 웹 사이트 도메인의 왕좌에서 Facebook을 밀어냈다는 것을 알 수 있습니다. 이는 TikTok이 이러한 관점에서 더 많은 인터넷 트래픽을 얻었다는 것을 의미하는 것입니다. 순위는 공개 DNS 리졸버 1.1.1.1에서 파생되었으므로 월별 고유 사용자나 방문자 수와 관련이 없습니다. Facebook은 전 세계에서 더 많은 사용자를 보유한 플랫폼입니다.

2021년 말 가장 인기 있는 소셜미디어 도메인 상위 10개

1 TikTok.com2 Facebook.com3 YouTube.com4 Twitter.com5 Instagram.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

2020년 말 가장 인기 있는 소셜미디어 도메인 상위 10개

1 Facebook.com2 TikTok.com3 YouTube.com4 Instagram.com5 Twitter.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

이러한 관점에서 광범위하게 설명한 2021년 10월 4일의 Facebook 중단 사태는 순위에서 Facebook 위치에 영향을 미쳐 Facebook.com은 그 주에 7일 연속으로 3위에서 내려와 4위 자리를 지켰습니다. 4위에 머무른 기간은 2020년 9월 이후 Facebook에 일어나지 않은 일입니다.

상위 10개 목록에서 소셜미디어 도메인만 살펴보면 YouTube가 3위, Twitter가 2021년에 Instagram을 제치고 5위를 차지한 것을 확인할 수 있습니다. 정말 막상막하였습니다. 2020년 말 Twitter는 Instagram보다 순위가 낮았습니다.

LinkedIn은 순위에서 9번째로 가장 인기 있는 소셜미디어 도메인이며 여전히 상위 100개 목록 안에 있으며 2021년 내내, 특히 2월과 3월에 순위가 더 높아졌습니다. 전문가용 소셜미디어는 북반구 여름인 6월과 7월에 감소하기 시작했으며, 8월 말에 다시 상승했고 11월에는 글로벌 순위에서 52위에 올라 연중 최고 순위를 기록했습니다(1월에는 78위 이하였습니다). 대규모 퇴사(Great Resignation)와 사람 및 조직 마인드셋 재설정에 대한 논의가 이루어진 해에 소셜미디어가 성장한 것은 당연한 것입니다.

스트리밍: (오징어) 넷플릭스 게임의 지배

소위 비디오 스트리밍 전쟁은 2021년 새로운 플레이어의 등장과 기존 플레이어가 가진 구독자, 수익 및 콘텐츠 예산뿐만 아닌 인터넷 트래픽의 놀라운 증가에 따라 중요한 국면을 맞았습니다. 순위에서는 Netflix의 무패신화가 계속되고 있습니다.

가장 중요한 서비스가 무료인 YouTube.com을 목록에 추가하여 Netflix와 큰 수치를 비교한 결과 오징어 게임 현상을 만든 플랫폼이 올해 대부분 1위를 차지했습니다. Amazon Prime은 스트리밍 서비스가 주로 Amazon.com(올해 대부분 5위~6위)을 도메인으로 사용하기 때문에 포함되지 않습니다.

올해 Netflix가 더욱 인기 있었던 시기는 언제였을까요? 1월은 놀라웠는데 Netflix는 올해 첫 이틀과 금요일을 포함한 1월의 모든 주말에 글로벌 순위에서 4위에 올랐고 2월까지 5위를 유지했습니다. 2021년의 나머지 기간 동안은 대부분 7위를 유지했습니다. 물론 주말에는 Netflix가 순위에서 더 나은 성과를 보이는 듯합니다.

Roku.com은 두 트래픽 거물을 이을 차세대 비디오 스트리밍 플랫폼인 듯합니다. 2021년까지 순위에서 80위를 차지했습니다. 2020년 말에는 Hulu.com이 차세대 비디오 스트리밍 플랫폼이었지만 HBOMax.com이 2021년 7월 Hulu를 제치고 상위 100개 목록에 진입했습니다. 2021년에는 Disneyplus.com도 순위에서 상승하여 이후 앱 기반 TV 서비스인 Sling.com을 따라잡았습니다. 상위 10개 차트에는 중국 온라인 비디오 플랫폼인 Iq.com(iQiyi)도 포함됩니다.

2021년 말 가장 인기 있는 비디오 스트리밍 도메인 상위 10개

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 HBOMax.com5 Hulu.com6 Peacocktv.com7 Disneyplus.com8 ParamountPlus.com9 Sling.com10 Iq.com

2020년 말 가장 인기 있는 비디오 스트리밍 도메인 상위 10개

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 Hulu.com5 HBOMax.com6 Peacocktv.com7 Sling.com8 Disneyplus.com9 Iq.com10 Wetv.vip

Netflix vs YouTube

차트에서 대부분 압도적인 모습을 보이는 Netflix.com은 핑크색으로 나타나고 YouTube.com은 노란색으로 나타납니다.

Netflix와 YouTube뿐만 아니라, Roku, HBOMax, Hulu.com, Peacocktv 역시 Disney+를 포함한 다른 플랫폼에 비해 훨씬 높은 순위를 보여줍니다.

전자 상거래: Amazon, Taobao, eBay의 연단

전자 상거래는 팬데믹이 시작 이후 전보다 훨씬 빠른 속도로 분투와 성장을 이어가고 있습니다. 글로벌 순위의 상위 4개 전자 상거래 도메인(Amazon, Taobao, eBay, Walmart)은 모두 상위 100개 목록에 있으며 1년 내내 꾸준함을 보이고 있습니다.

전자 상거래 목록에서 5번째인 중국의 Jd.com은 주로 5월과 6월에 상위 100개 목록에 몇 차례 진입했으며, 특히 618 쇼핑 이벤트를 진행한 2021년 6월 18일에 목록에서 68위에 올라 Walmart.com을 따라잡았고 Ebay.com 거의 따라잡을 뻔했습니다.

다음 목록에서 Jd.com이 2021년에 Shopify.com을 제치고 5위를 차지했으며 Bestbuy.com과 Target.com도 1년 전보다 순위가 상승했음을 알 수 있습니다.

2021년 말 가장 인기 있는 전자 상거래 도메인 상위 10개

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Jd.com6 Shopify.com7 Bestbuy.com8 Target.com9 Rakuten.co.jp10 Homedepot.com

2020년 말 가장 인기 있는 전자 상거래 도메인 상위 10개

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Shopify.com6 Jd.com7 Olx.com.br8 Rakuten.co.jp9 Target.com10 Bestbuy.com*

Shein.com은 2020년 12월 19일부터 24일까지 Bestbuy.com과 Target.com을 앞섰습니다.

기타 트렌드:

Amazon.com은 이미 설명했듯이 전자 상거래 서비스 이상을 제공하는 도메인입니다. 전 세계적으로 4위에서 6위에 오른 이유입니다. 2021년 1월과 4월 말에 좋은 시간을 보내며 4위에 올랐지만, 연말에는 사이버 먼데이 전날인 11월 28일에 순위에서 최고의 시간을 보냈고 12월 1일과 6일에는 5위를 기록했습니다.

Taobao.com은 8월 20일 글로벌 순위에서 올해 최고인 15위를 기록했으며 인기 있는 중국의 쇼핑 데이인 11월 11일 광군제에는 17위를 기록했습니다.

Ebay.com은 건실한 한 해와 기분 좋은 8월 말(8월 31일 29위)을 보냈으며, 사이버 먼데이 이후 더 성장하여 12월 1일에 정점을 찍고 27위에 올랐습니다.

Shopify는 8월 18일에 100위에 오르며 훌륭한 8월을 보냈고, Etsy.com도 8월 21일에 정점을 찍고 128위를 기록했습니다. Walmart는 6월 66위에 올랐고, 11월 말 70위를 기록했습니다.

Ikea.com은 1년 내내 중요성이 크게 증가했고, 9월에 Homedepot.com의 위치에 매우 근접하여 글로벌 순위에서 695위로 정점을 찍고 순위를 11월까지 유지했습니다.

Best Buy는 10월 6일에 정점을 찍고 11월 내내 크게 성장했고 12월에는 Shopify와 같아졌습니다.

Shein.com을 살펴보면 작년 크리스마스에 정점을 찍고 2021년 11월 이후 상승하고 있음을 확인할 수 있습니다.

중국의 글로벌 온라인 패스트 패션 소매업체인 Shein.com은 2020년 크리스마스 순위에서 상위권에 올랐습니다. 2020년 12월 19일부터 24일까지 Bestbuy.com와 Target.com을 제치고 253위를 차지했습니다. 3월에는 또 다른 정점을 찍었고, 2021년 사이버 먼데이 이후 순위에서 최고의 위치를 차지했습니다. 2021년 12월 1일 301위를 기록했습니다.

2021: 스페이스 오디세이(NASA, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic)

올해는 여러 성과를 달성한 우주여행에도 굉장한 해였습니다. 아랍에미리트, 중국, 미국이 이끄는 세 화성 탐사 프로그램의 우주선이 2월에 화성에 도착했습니다. NASA의 퍼서비어런스(Perseverance) 화성 탐사 로버가 2021년 2월 18일에 착륙했으며, 그 후 인제뉴어티(Ingenuity) 소형 드론이 인류 역사상 최초로 동력 항공기가 다른 행성에서 비행한 역사를 썼습니다. 또 하나의 거대한 우주 이벤트는 바로 제임스 웹 우주망원경(James Webb Telescope) 발사입니다.

Virgin Galactic(7월 11일), Blue Origin(7월 20일), SpaceX(9월 16일, 위성과 우주 캡슐 재사용에 관한 몇 가지 다른 이벤트 포함)도 다양한 범위의 우주 관광 성과로 인터넷에서 화제가 됐습니다. SpaceX만이 궤도 비행을 제공했습니다.

도메인 관점에서 NASA.gov는 다른 곳보다 훨씬 앞서 있었지만 Elon Musk의 SpaceX.com은 글로벌 순위에서 확실히 두 번째였으며 Blueorigin.com이 그 뒤를 이었습니다. Virgingalactic.com은 Richard Branson의 우주 비행 후 며칠이 지난 7월 17일과 18일 상위 100개 순위에 한 번만 모습을 드러냈습니다.

NASA는 작년부터 목록의 상위 1,000개 도메인 글로벌 순위에서 높은 자리에 있었지만, 화성 탐사선 퍼서비어런스호(Perseverance)가 2월 18일 화성에 착륙한 후 NASA.gov가 상위 700개 순위에 진입했고, 2월 25일 657위로 그달의 정점을 찍었습니다. 그해 여름 순위표에서 내려왔지만 9월 말 상승하여, 2021년 10월 13일 올해 최고인 637위를 기록했습니다. 그날 열린 기자 회견 에서는 NASA가 목성의 트로이 소행성 탐사를 위해 발사한 루시(Lucy)를 다루었고, 루시는 10월 16일 발사되었습니다.

SpaceX.com은 2월 좋은 출발을 보이며 상위 8,000위 안에 진입했습니다. 2월 한 달간 60개의 새로운 Starlink 인터넷 위성이 로켓 착륙을 놓친 가운데 궤도에 진입하고 8억 5,000만 달러의 신규 투자가 새로 추가되었습니다. 그리고 2021년 9월 16일 이후, 민간 승무원을 태운 첫 궤도 발사와 함께 Inspiration4가 다시 순위에 진입했습니다.

Blue Origin은 2021년을 힘차게 시작한 후 New Shepard 4의 첫 시험 비행이 시작되기 며칠 전인 1월 10일 32,000위를 기록했습니다. Jeff Bezos가 참여한 첫 유인 우주비행 후인 7월 20일~27일 사이에 순위가 상승했습니다. 또한 William Shatner가 Blue Origin 준궤도 캡슐에 탑승하여 비행한 2021년 10월 13일 이후 며칠이 지나고 순위가 상승했습니다.

메시지 또는 채팅: WhatsApp만?

메시지 또는 채팅 플랫폼은 인기 있는 소셜미디어 사이트, 비디오 스트리밍, 전자 상거래 플랫폼만큼 많지 않습니다. 따라서 이 순위는 규모가 작은데, Messenger(Facebook.com)나 iMessage(Apple.com)가 포함되지 않아서 그 규모가 더 작아집니다. Snapchat은 Instagram과 같은 소셜미디어 플랫폼이자 메시지 앱이므로 소셜미디어 순위에 추가했습니다. Snapchat과 Instagram이 여기에 포함되었다면 순위가 WeChat보다 높지만 WhatsApp 보다 낮았을 것입니다. Instagram은 실제로 WhatsApp 보다 높은 순위(8위)로 2021년을 시작했고 2월까지 순위를 유지하다가 13위까지 떨어졌고, Snapchat은 29위에서 16위 사이였습니다.

2021년 말 가장 인기 있는 채팅 도메인

1 WhatsApp.com2 WeChat.com3 Signal.org4 Telegram.com

2020년 말 가장 인기 있는 채팅 도메인

1 WhatsApp.com2 Signal.org3 WeChat.com4 Telegram.com

이러한 관점에서 WhatsApp은 메시지 앱의 확실한 리더이며 글로벌 순위에서 최저 13위부터 최고 8위까지를 기록합니다. 2021년 최고의 시기는 3월 말, 4월 말, 10월 말, 11월 말부터 12월까지이며 순위에서 8번째에 위치합니다.

Signal(1월)과 WeChat(2월)의 급등 비결

다른 모든 것들은 순위에서 멀리 떨어져 있지만 2021년에는 강조해야 할 세 가지 트렌드가 나타났습니다.

Signal.org는 놀라운 1월을 보냈습니다. Signal.org는 1월 3일 1,815위를 기록했고, 1월 20일 766위로 올라갔습니다. 17일 만에 1,000계단 이상 상승했습니다. 왜일까요? WhatsApp의 개인정보 취급방침이 1월 둘째 주 헤드라인을 뜨겁게 달궜기 때문입니다.

WeChat.com 은 2월과 4월에 순위가 더 많이 올라서 Signal.org를 추월했습니다. 2월 초에 3,142위, 4월 25일에 979위를 기록했고, 10월에는 두 메시지 앱이 370위 근처에서 거의 동률을 기록했습니다. 2020년 말보다 훨씬 더 높은 순위를 기록한 것입니다.

반면 Telegram.com은 1년 내내 순위가 하락하여 상위 38,000개 안에 이름을 올렸습니다.

“Kirk 대위가 내려오는 것처럼 메타버스의 어느 곳도 구체화할 수 없습니다. 주변 사람들을 혼란스럽고 짜증나게 할 것입니다. 메타포를 깨뜨릴 것입니다. 예상치 못하게 구체화하거나 현실로 다시 사라지는 것은 자신의 집에서 가장 잘할 수 있는 사적인 기능으로 간주합니다.“- Neal Stephenson, Snow Crash (1992)

메타버스: Roblox 방해 금지

지난 11월 리스본에서 열린 42,000명 규모의 대면 기술 글로벌 이벤트인 Web Summit의 홀에서 어떤 면에서는 메타버스가 이미 존재한다는 이야기를 들었습니다. Roblox의 글로벌 음악 책임자는 가상 콘서트에 대해 몇 가지 생각을 가지고 있었습니다. 하지만 Neal Stephenson의 Snow Crash나 Ernest Cline의 Ready Player One과 같은 책에 나타난 가상 세계 속의 삶에 대한 약속과는 여전히 거리가 멉니다.

Oculus는 많은 헤드셋을 출하했습니다. 현재 Metaverse와 같은 몰입형 경험은 가장 일반적인 것으로 종일 일하고, 배우고, 화면을 통해 의사 소통하는 것보다 한 단계 더 나아간 것입니다. 그리고 Fortnite, Roblox, 2003년에 시작하여 가장 오래된 Second Life, Minecraft, Oculus 같은 것에 집중했습니다. 하지만 Oculus.com은 상위 100,000개 도메인 순위에 들 수 있을 만큼 직접적인 트래픽(Oculus 헤드셋을 사용하여 게임을 하면 트래픽이 다른 곳으로 향할 수 있음)이 충분하지 않으며, Minecraft도 이와 마찬가지입니다.

2021년 말 가장 인기 있는 메타버스 도메인

1 Roblox.com2 Epicgames.com (Fortnite)3 Secondlife.com

Oculus.com과 Minecraft.net은 상위 100,000개 목록에 포함되지 않습니다.

2020년 말 가장 인기 있는 메타버스 도메인

1 Epicgames.com (Fortnite)2 Roblox.com3 Secondlife.com

Oculus.com과 Minecraft.net은 상위 100,000개 목록에 포함되지 않습니다.

2020년과 2021년의 (짧은) 목록을 통해 Roblox.com이 7월에 처음으로 인기 있는 Fortnite의 홈인 Epicgames.com을 능가했음을 확인할 수 있습니다. 이후 목록에서 다시 27위를 기록했습니다. 하지만 Roblox는 9월 말 이후 계속해서 라이벌 게임 플랫폼을 앞섰고, 순위에서 20위에 오르는 좋은 기록으로 한 해를 마감했습니다.

Epicgames.com(Fortnite)은 2021년 1월 5일에 14위에 올라 한 해를 훨씬 좋게 시작했지만 2월에 중요성을 잃기 시작하여 5월 이후 상황이 악화되었지만 7월과 8월에 대부분 순위에 들었습니다. Epicgames.com은 진정으로 회복되지 않았고 26위와 47위 사이에서 한 해를 마감했습니다.

결론: 인간적 (온라인) 트렌드

인터넷은 지구와 마찬가지로 조용하거나 수동적인 곳이 아니라 능동적이고 반응적인 곳입니다. 특히 팬데믹 시기에는 더욱 그렇습니다. 비록 도메인의 최상위에서는 1년 내내 급격한 상승과 하락이 없는 것으로 보이지만(TikTok과 YouTube는 예외), 미얀마 쿠데타와 후속 바이럴 비디오와 같은 이벤트를 통해 YouTube가 1위를 차지한 것을 확인할 수 있습니다. 또한 1년간 전자 상거래가 받은 영향, 우주 관련 웹 사이트의 중요한 온라인 이벤트, 크리스마스 전후 Netflix의 급등에 대해 살펴보았습니다.

Cloudflare Radar에 관심을 가지 전 세계 모든 국가의 인터넷 트래픽을 바라보는 관점을 모니터링할 수 있다는 사실을 기억하세요.