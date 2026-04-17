Agents Week：ネットワークパフォーマンスの最新情報

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インターネットに関しては、パフォーマンスがすべてです。接続からミリ秒単位が削減されるごとに、構築したアプリケーションやWebサイトを実際に使用するユーザーのエクスペリエンスが向上します。そのため、Cloudflareでは、当社のパフォーマンスを継続的に測定し、最新情報を定期的に共有しています。

バースデーウィーク2025中に公開された 前回のパフォーマンスに関する記事 では、Cloudflareが世界最大の1,000ネットワークの40%で最速のネットワークであることをお伝えしました。当時、私たちはこの数字の微妙な読み取りを指摘しましたが、当社は、より多くのネットワークで競争しており、多くの場合、ギャップは顕著に小さくなっていました。それでも40%に満足することはありませんでした。2025年12月までに（当社が利用できる最新の分析）、当社は上位ネットワークの60%で最速のプロバイダーになりました。ここにたどり着いた経緯とその意味について説明します。

結果を見る前に、データ収集方法について確認しましょう。まず、 APNICのデータ をソースとして使用し、推定人口で世界最大の1,000のネットワークから始めます。これらのネットワークは、ほぼすべての地域の実際のユーザーを代表しており、インターネットユーザーがどのようにWebを体験しているかについて広範で有意義な情報を提供します。

パフォーマンスを測定するために、接続時間は、エンドユーザーのデバイスが到達しようとしているエンドポイントとのハンドシェイクを完了するまでにかかる時間です。この指標を選んだのは、ユーザーが実際に「インターネット速度」として認識しているものに最も近いからです。輻輳や距離などの現実世界の制約を無視するほど抽象的ではありませんが、正確さには十分で、実用的なデータが得られます。（なぜこの指標を他の指標よりも優先するのかについては、以前にも 解説 しました。）

接続時間のTRIMMEAN関数の値を使用してランキングを計算します。Trimeanは、第1四半期タイル（25パーセンタイル）、中央値（50パーセンタイル）、第3四半期タイル（75パーセンタイル）という3つの値の加重平均です。このアプローチにより、ノイズや異常値が取り消され、極端なケースでは画像を歪める可能性があるのではなく、典型的なユーザーエクスペリエンスについてのクリーンなシグナルが得られます。

こうしたデータの取得には、リアルユーザー測定（RUM）を使用しています。ユーザーがCloudflareブランドのエラーページに遭遇すると、小規模なスピードテストがバックグラウンドでサイレントに実行されます。ブラウザは、Cloudflare、Amazon CloudFront、Google、Fastly、Akamaiを含む複数のプロバイダーから小さなファイルを取得し、それぞれの交換にかかる時間を記録します。これにより、ユーザーのブラウザから直接、現実世界のネットワーク条件でのパフォーマンスデータが得られます。それは、トラックで車の最高速度をテストするのと、実際に人々が高速道路をどのように走行するかを観察するのとの違いです。

改善点

これまで、私たちは、新しいCloudflareの接続拠点を作成し、より多くのハードウェアをユーザーにさらに近づけることによって、エンド遅延を削減した方法についてご紹介してきました。直近では、アルジェリアのコンスタンティンに新しい拠点を展開しました。インドネシア、マランポーランドのウィロクラウが必要ですWrocolawに拠点をデプロイしたとき、当社の無料ユーザーは、平均19ミリ秒のラウンドトリップ時間（RTT）から平均12ミリ秒のラウンドトリップ時間（RTT）へ、40%改善されました。Malangでは、Enterpriseトラフィックは平均RTT39ミリ秒から37ミリ秒へ、5%改善されました。たとえ数ミリ秒であっても、お客様の体験が改善されるのは素晴らしいことです。しかし、新しい拠点を追加しただけでは、ネットワークの40%で1位だった私たちが、ネットワークの60%で1位になった経緯を十分に説明できません。

その答えは、私たちのネットワークがソフトウェア内の接続を処理する方法を改善することです。HTTP/3のようなプロトコルを活用し、輻輳ウィンドウの管理方法を変えることで、コードの改善に加え、コードの数ミリ秒単位で処理時間を短縮することができます。接続の確立、SSL/TLSターミネーション、トラフィック管理、すべてのリクエストが通過するコアプロキシなどの基本的なアクションを処理するソフトウェアのCPU使用率とメモリ使用率を改善することで、ソフトウェアは配置する必要があります。このような継続的な効率向上は、お客様とお客様のパフォーマンスの向上につながります。

Cloudflareへの着信接続を高速道路の料金所のように考えてください。料金ブースが十分でない場合や、ブース自体が通過する車の処理能力が低い場合、料金所で行列ができる可能性があります。当社は、料金所のブースが着信先の車を処理する方法（接続処理に関するソフトウェアの改善）だけでなく、利用可能なブース間で車両の送り方法を改善することで、列を短くし、遅延を低く抑えるために常に取り組んできています。

上述の通り、Cloudflareは前回のレポート時の40%から12月までに、上位ネットワークの60%で最速のプロバイダーになりました。2025年9月のバースデーウィーク以降、当社は最速のネットワークを着実に拡大してきました。影響を分析してみましょう。

これは、9月から12月までの間に、さらに40か国、261のネットワークで最速になったことを意味します。最も大きな増加が見られたのは米国で、54超のASNで最速となっています。

12月を通して平均して、次に速いプロバイダーよりも6ミリ秒速かったです。上に示すように、Cloudflareの遅延（接続時間を示す線）は、12月を通して一貫して次点で速いプロバイダーよりも短くなっています。

より高速なインターネットはより良いインターネットである

当社のネットワークランキングのすべてのパーセンテージは、CloudflareによってWebサイトまたはアプリケーションにはるかに高速に接続できる実際のユーザーを表しています。しかし、60%が上限ではないこともわかっています。2位のネットワークはまだあり、時には僅差で2位になることもあります。当社はこうしたギャップを明確に理解し、改善に取り組んでいます。Cloudflareは、世界のあらゆるネットワークにおいて最速のプロバイダーになることに全力を注いでいます。

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