WEITERE BEITRÄGE
12. Januar 2023
API-basierte E-Mail-Überprüfung
Kunden können jetzt O365 Domains in Area 1 einbinden und das bedeutet mehr Flexibilität bei den Bereitstellungsmethoden...
12. Januar 2023
Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Microsoft: proaktive und automatisierte Zero-Trust-Sicherheit für Kunden
CIOs müssen sich mit der Komplexität der Zusammenführung mehrerer Lösungen auseinandersetzen. Darum erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit Microsoft, um eine der besten Zero-Trust-Lösungen auf dem Markt zu entwickeln...
11. Januar 2023
Email Link Isolation – Ihr Sicherheitsnetz bei neuesten Phishing-Angriffen
Email Link Isolation ist Ihr Sicherheitsnetz für die kuriosen Links, die in den Posteingängen der Empfänger landen und eventuell angeklickt werden. Dieser zusätzliche Schutz macht Cloudflare Area 1 zur umfassendsten E-Mail-Sicherheitslösung, wenn es um den Schutz vor Phishing-Ang...
11. Januar 2023
Wie Cloudflare CASB und DLP zusammenarbeiten, um Ihre Daten zu schützen
Zum Schutz sensibler gespeicherter Daten arbeiten die CASB- und DLP-Lösungen von Cloudflare Hand in Hand...
11. Januar 2023
Wie Cloudflare Area 1 und DLP zusammenarbeiten, um Daten in E-Mails zu schützen
Kunden können die Leistungsfähigkeit von Area 1 Email Security und Cloudflare One nutzen, um Datenverluste in ihrem Unternehmensnetzwerk zu verhindern...
10. Januar 2023
Wir präsentieren den Cloudflare One-Programmpfad für autorisierte Service Delivery Partner (ASDP)
Diese Woche kündigen wir unseren Programmpfad für autorisierte Service Delivery Partner (ASDP) an. Es wurde zur Validierung von Partnern entwickelt, die Dienste rund um Cloudflare One bereitstellen möchten...
10. Januar 2023
Wir präsentieren: Magic WAN Connector – den einfachsten Weg für die Anbindung Ihres Netzwerk der nächsten Generation
Der Magic WAN Connector macht es jetzt noch leichter, sich mit unserem Netzwerk zu verbinden. Mit diesem schlanken Softwarepaket, das in jedem physischen oder cloudbasierten Netzwerk installiert werden kann, wird der Datenverkehr von jeder beliebigen IP-Adresse automatisch an sei...
10. Januar 2023
Weshalb entscheiden sich CIOs für Cloudflare?
Over 10,000 organizations trust Cloudflare One to connect and secure users, devices, applications, and data. Hear from the leaders of our customers to better understand why they selected Cloudflare....
09. Januar 2023
Wir stellen vor: Digital Experience Monitoring
Mit Digital Experience Monitoring bieten wir Ihnen die Tools, mit denen Sie schnell die Nadel im Heuhaufen finden und Probleme im Zusammenhang mit Performance und Konnektivität lösen...
09. Januar 2023
Cloudflare ist schneller als Zscaler
Cloudflare ist 38-55 % schneller bei der Bereitstellung von Zero Trust-Erfahrungen als Zscaler. Wir gehen jetzt näher darauf ein, warum das so ist und wie wir das festgestellt haben....
08. Januar 2023
Willkommen zur CIO Week 2023
Heute beginnt die CIO Week! Damit feiern wir die Arbeit, die Sie und Ihre Teams jeden Tag leisten. In dieser Woche stellen wir Ihnen Funktionen, Geschichten und Tools vor, mit denen Sie Ihre Aufgaben weiterhin erfüllen und gleichzeitig die Erfahrung Ihrer Nutzer und Administrator...
11. Dezember 2021
So gelingt CIOs mithilfe von Cloudflare Netzwerk-Interconnection
Der Aufbau eines Firmennetzwerks ist schwierig. Wir möchten IT-Teams in die Lage versetzen, sich auf die Erforschung und den Einsatz von Spitzentechnologien zu konzentrieren, ...
10. Dezember 2021
Cloudflare One erleichtert Nutzern die Verbindung zu Microsoft 365
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Cloudflare dem Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) beigetreten ist...
09. Dezember 2021
Cloudflare verkündet Partnerschaften mit führenden Cyberversicherern und Incident Response-Dienstleistern
Wir freuen uns, unser Partnerschaftsprogramm mit führenden Cyberversicherern und Incident Response-Dienstleistern bekannt geben zu können, mit dem wir das Cyberrisiko für unsere Kunden senken möchten...
08. Dezember 2021
Cloudflare übernimmt Zaraz, um das Laden von Drittanbieter-Tools in der Cloud zu ermöglichen
Wir freuen uns sehr, heute die Übernahme von Zaraz durch Cloudflare und die Einführung von Cloudflare Zaraz (Beta) bekannt geben zu können....