Kunden, die Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud und Amazon Web Services nutzen, können jetzt direkte Verbindungen von ihren Private Cloud-Instanzen zu Cloudflare herstellen ...

Erfahren Sie mehr über die neuen Produkte, Partnerschaften und Innovationen, die Cloudflare während der CIO Week angekündigt hat, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT und Sicherheit zu unterstützen ...

Neue Funktionen von Cloudflare Zero Trust für Betreiberlösungsanbieter, die Gateway DNS verwenden ...

Cloudflare Access und Gateway unterstützten jetzt das Protokoll SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) ...

Cloudflare CASB wird um zwei neue SaaS-Integrationen für Salesforce und Box ergänzt ...