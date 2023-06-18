Willkommen zur Speed Week 2023

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Was uns als „schnell“ erscheint, ändert sich. In etwas mehr als einem Jahrhundert haben wir die Zeit für eine Reise ans andere Ende der Welt von 28 Tagen auf 17 Stunden verkürzt. Innerhalb von nur einem Jahr haben wir einen Impfstoff gegen einen Virus entwickelt, der eine weltweite Pandemie auslöste – 10 % der üblichen Zeit. KI hat die Zeit, die für die Fertigstellung von Aufgaben im Bereich der Softwareentwicklung benötigt wird, um 55 % reduziert. Als Gesellschaft werden wir von Metriken geleitet – und dem Bedürfnis, das Bisherige zu übertreffen.

Bei Cloudflare konzentrieren wir uns nicht auf Metriken aus vergangenen Tagen. Wir streben nicht nach „schnelleren Pferden“. Stattdessen leiten uns Fragen wie „Wie sieht es eigentlich für die Nutzer aus?“, „Wie kann dies das Internet tatsächlich beschleunigen?“, und „Wie wird der Kunde dadurch schneller?“.

In dieser Innovation Week helfen wir Nutzern zu messen, worauf es ankommt. Wir werden eine Reihe von Themen behandeln, darunter die Frage, warum wir bei Zero Trust am schnellsten sind und das schnellste Netzwerk haben. Wir werden uns außerdem eingehend mit der Cache-Bereinigung befassen und erläutern, warum die globale Bereinigungslatenz vielleicht nicht das Qualitätskriterium ist, für die man sie hält. Wir werden auch darauf eingehen, warum die Zeit bis zum ersten Byte im Allgemeinen eine ungeeignete Messgröße ist. Und worauf Sie stattdessen achten sollten.

In diesen Themen verwoben sind eine Reihe großartiger neuer Produkte und Funktionen, die Sie und Ihre Kunden wirklich schneller machen. Von der API-Beschleunigung und der End-to-End-Komprimierung von Brotli 11 bis hin zur Möglichkeit, die Seitenladezeiten mit einem Klick um 30 % zu reduzieren. Und ein brandneues Zuhause für die Anwendungsperformance.

Diese Woche werden wir Ihnen helfen, das zu messen, was wirklich zählt. Wir verschaffen Ihnen Einblick in Ihre Performance, von Zero Trust und APIs bis hin zu Websites und Anwendungen. Und schließlich helfen wir Ihnen, schneller zu werden. Rasch.

Wir beweisen, dass wir in unserem Metier die Schnellsten sind. Und wir machen es unseren Nutzern so einfach wie möglich, diese Geschwindigkeit zu erreichen.

Willkommen zur Speed Week.

Mehr Megapixel?

In der Praxis finden Sie immer wieder Beispiele für hochgelobte Kennzahlen, die wahrscheinlich nicht das erfassen, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Wenn Sie die jährlichen Pressemitteilungen lesen, könnten Sie glauben, dass Smartphones zu Kameras mit Apps und einer Antenne verkommen sind. Bei jedem neuen Modell, das angekündigt wird, verweisen die Pressemitteilungen auf Verbesserungen bei den Megapixeln gegenüber dem Vorgängermodell.

Die Anzahl der Megapixel allein ist noch kein Garant für eine bessere Bildqualität. Faktoren wie die Sensorgröße, die Qualität des Objektivs, die Algorithmen zur Bildverarbeitung und die Performance bei schlechten Lichtverhältnissen sind ebenfalls wichtige Kriterien für eine optimale Kameraleistung. Diese Tatsache ist seit über einem Jahrzehnt weithin anerkannt. Warum also setzen die Unternehmen diese Kennzahl immer wieder ein – und warum halten die Nutzer sie für wichtig?

Ähnlich ist es mit ISPs (Internet Service Providern), die Ihnen in ihrem Werbematerial weismachen wollen, dass es nur auf die Bandbreite ankommt.

Es wurde jedoch eindeutig bewiesen, dass die Bandbreite nicht der einzige Maßstab für die Geschwindigkeit ist. Erst vor zwei Monaten haben wir einen Blogartikel mit dem Titel „Schnelleres Internet für zu Hause hat wenig mit „Geschwindigkeit“ zu tun” veröffentlicht. Darin kommen wir zu dem Ergebnis: „Bandbreite ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist die Latenz der Verbindung, die eigentliche „Geschwindigkeit“ des Internets.”. Der Beitrag verweist auf eine aktuelle Studie von zwei MIT-Forschern, die diesen Punkt untermauert und zeigt, dass der Punkt des abnehmenden Nutzens bei etwa 20 Mbit/s liegt, d. h. ab diesem Level bedeutet mehr Bandbreite nicht mehr, dass eine Webseite viel schneller geladen wird.

Auch hier ist der beworbene und von den Verbrauchern allgemein angenommene Vergleichsmaßstab falsch. Mehr Bandbreite bedeutet nicht gleich schnellere Internetgeschwindigkeiten.

Kurz gesagt: Achten Sie bei der Auswahl von Produkten und Anbietern wirklich auf jene Metriken, die für Sie wesentlich sind? Oder haben Sie sich bei Ihren Entscheidungen zu lange von Dogmen leiten lassen?

Messen, worauf es im Internet wirklich ankommt

Ähnlich wie in der Smartphone- und ISP-Branche ist Cloudflare in Branchen tätig, in denen Nutzer uns oft mit Wettbewerbern vergleichen und dabei Metriken verwenden, die wahrscheinlich nicht das erfassen, was für sie wirklich wichtig ist.

Große Unternehmen setzen Software ein, um den Traffic selektiv zwischen Content Delivery Networks (CDNs) zu verlagern, und zwar auf der Grundlage des niedrigsten TTFB-Wertes (Time to First Byte) pro Region. Wenn Cloudflare also z.B. plötzlich sein TTFB in Afrika halbieren würde, könnten wir in dieser Region einen enormen Zustrom von Traffic von diesen Enterprise-Kunden verzeichnen – was wahrscheinlich nichts zur Verbesserung des tatsächlichen Besuchererlebnisses auf einer Website beiträgt.

TTFB wird oft als Maßstab dafür verwendet, wie schnell ein Webserver auf eine Anfrage antwortet, und gängige Web-Testing-Dienste geben ihn an. Je schneller er ist, desto besser ist der Webserver (theoretisch). Wir wissen jedoch seit Jahren, dass der TTFB allein die Performance in der Realität nicht angemessen widerspiegelt.

Der Empfang des ersten Bytes reicht nicht aus, um ein gutes Nutzererlebnis zu bestimmen, da die meisten Seiten zusätzliche Rendering-blockierende Ressourcen haben, die nach der ersten Dokumentanforderung geladen werden. Die TTFB berücksichtigt nicht die Multiplexing-Vorteile von HTTP/2 und HTTP/3, die es Browsern ermöglichen, Dateien parallel zu laden. Sie berücksichtigt auch nicht Funktionen wie Early Hints, Zaraz, Rocket Loader, HTTP/2 und bald auch HTTP/3-Priorisierung, welche Rendering-Blockierungen ein Ende setzen.

Wie Sitespect letztes Jahr schrieb: „Die TTFB ist ein Maß dafür, wie rasch ein Webserver auf eine Anfrage reagieren kann und wie lange diese Anfrage braucht, um die verschiedenen Netzwerkebenen zu durchlaufen und den Browser des Nutzers zu erreichen. Es ist ein Maßstab für die Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Inhalten, aber es ist kein Maß dafür, wie lange die Endnutzer tatsächlich warten müssen, bevor sie mit Ihrer Website interagieren können. Die TTFB ignoriert vollständig alles, was nach der Netzwerkebene passiert: Laden, Herunterladen von Ressourcen, Rendering usw. Mit anderen Worten, die TTFB ist kein nutzerorientierter Maßstab, sondern ein Maßstab für das Netzwerk.“.

Bei Cloudflare setzen wir voll und ganz auf Real User Monitoring (RUM) als Zukunft der Website-Performance. Wir investieren stark in dieses Thema – sowohl hinsichtlich der Beobachtung als auch der Optimierung. In dieser Woche werden wir eine Reihe neuer Produkte vorstellen, die Nutzern helfen sollen, die tatsächliche Erfahrung ihrer Endnutzer (d.h. Website-Besucher) zu verstehen und Verbesserungsvorschläge zu erhalten.

Für diejenigen, die mit RUM nicht vertraut sind: Wir optimieren Websites in der Regel für drei Hauptmetriken – die sogenannten „Core Web Vitals“. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Schlüsselmetriken, von denen wir glauben, dass sie die beste und genaueste Darstellung einer schlecht performenden Website im Vergleich zu einer gut performenden Website sind. Diese Schlüsselkennzahlen sind: Largest Contentful Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift.

Quelle: https://addyosmani.com/blog/web-vitals-extension/

LCP misst die Ladeperformance, d.h. wie lange es dauert, bis das größte im Browser sichtbare Bild oder der größte Textblock geladen ist. FID misst die Interaktivität. Zum Beispiel die Zeit zwischen dem Klicken oder Tippen eines Nutzers auf eine Schaltfläche und dem Zeitpunkt, an dem der Browser reagiert und etwas macht. CLS schließlich misst die visuelle Stabilität. Ein gutes oder schlechtes Beispiel für CLS ist, wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon eine Website aufrufen, auf einen Link tippen und die Seite sich in letzter Sekunde bewegt, sodass Sie auf etwas tippen, was Sie nicht wollten. Das würde einen niedrigeren CLS-Score bedeuten, da die Nutzererfahrung schlecht ist.

Anhand dieser Metriken können wir uns ein gutes Bild davon machen, wie der Nutzer Ihre Website wirklich erlebt (RUM) und wie rasch das nächstgelegene Cloudflare-Rechenzentrum die Daten bereitstellt (TTFB).

Ein weiterer Vorteil von Real User Monitoring ist der Geschwindigkeitsvorteil durch neue Protokolle und Funktionen, die das Kundenerlebnis verbessern sollen. Die Time to First Byte ist zum Beispiel eine einzelne Verbindung zwischen dem Client und dem nächstgelegenen Cloudflare-Server. Das hat nichts mit der Art und Weise zu tun, wie ein Webbrowser eine Verbindung zu einer Website herstellt, die Multiplexing verwendet, um mehrere Dateien gleichzeitig und parallel abzurufen. Es gibt auch Produkte wie Early Hints, welche die „Bedenkzeit des Servers“ („Server Think Time“) ausnutzen, um Anweisungen an den Browser zu senden, damit dieser mit dem Laden bereits verfügbarer Ressourcen beginnt, während der Server die Kompilierung der vollständigen Antwort abschließt.

Im Rahmen der Speed Week werden wir uns eingehend damit befassen, warum TTFB eine ungeeignete Metrik für Websites und Webanwendungen ist und warum RUM die Zukunft ist. Außerdem erwartet Sie ein Blog-Beitrag über das neueste Core Web Vital – „Interaction to Next Paint“ (INP) – und was es für Sie als Unternehmen bedeutet.

Wir werden auch ein brandneues Produkt vorstellen, das die neue Heimat der Anwendungsperformance auf Cloudflare sein wird. Das neue Produkt wird synthetische Tests von verschiedenen globalen Standorten mit echten Überwachungsdaten von Nutzern ergänzen, damit Administratoren die bestmögliche Vorstellung davon bekommen, wie ihre Website in der realen Welt performt. Dieses Produkt wird für verfügbar sein alle Tarifstufens verfügbar sein.

Wir sind die Schnellsten, und wir können es beweisen

Cloudfare ist blitzschnell, das ist kein Geheimnis.

Für den normalen Leser ist es jedoch vielleicht nicht offensichtlich, wie schnell wir sind, und in wie vielen Bereichen. Schnellste Rechenleistung. Schnellstes DNS. Schnellstes Netzwerk. Schnellster Zero Trust Network Access (ZTNA). Schnellstes Secure Web Gateway (SWG). Schnellster Objektspeicher. Und wir finden Bereiche, in denen wir empirisch nicht die Schnellsten sind, und versuchen zu beweisen, dass wir die Nummer eins sind.

Wir finden auch Wege, um Kunden von bestehenden Anbietern und Anwendungen so schnell wie möglich zu Cloudflare zu migrieren. Diese alten Anbieter haben Unternehmen mit verwirrender Terminologie und esoterischen Funktionen an sich gebunden, sodass sie auf minderwertige Produkte angewiesen sind und zu viel Angst haben, sich davon zu lösen. Wir helfen diesen Kunden, aus dem Anbieter-Lock-in zu entkommen. Super Slurper hilft Kunden beim Umstieg von S3, Turpentine hilft bei der Migration älterer VCL-Setups zu Cloudflare und unser Descaler-Programm unterstützt Kunden dabei, innerhalb weniger Stunden von Zscaler zu Cloudflare zu migrieren. Wir entwickeln Tools und Produkte, um Kunden zu helfen, die auf das schnellste Netzwerk umsteigen möchten, aber gebunden sind.

In der Speed Week berichten wir über die neuesten Entwicklungen bei diesen Programmen. Wir zeigen Ihnen, wie wir unermüdlich daran arbeiten, den Migrationsprozess für Kunden, die zu Cloudflare wechseln und ihr Unternehmen auf das schnellste Netzwerk der Welt bringen wollen, so schnell und einfach wie möglich zu gestalten.

Die Performance zählt, egal in welchem Produktbereich

Wenn Sie von Performance-Verbesserungen hören, geht es in der Regel darum, Websites schneller zu machen. Aber Geschwindigkeit gibt es in vielen Formen. Nehmen Sie Zero Trust als Beispiel.

Es ist wichtig die Zero Trust-Performance zu erfassen, weil sie sich auf die Nutzererfahrungen Ihrer Mitarbeitenden und deren Fähigkeit auswirkt, ihre Aufgaben zu erledigen. Ob es sich um den Zugriff auf Dienste über Produkte zur Zugangskontrolle, die Verbindung mit dem öffentlichen Internet über ein Secure Web Gateway oder den Schutz vor risikobehafteten externen Websites mittels Remote-Browserisolierung handelt – all dies muss reibungslos funktionieren. Was aber, wenn sich das Secure Web Gateway Ihres Unternehmens in New York befindet und Sie in Berlin sitzen? Das kann für die Mitarbeitenden eine schmerzhafte, langsame und frustrierende Erfahrung bedeuten, während sie darauf warten, dass der Traffic nach und von New York übermittelt wird. Slack wird langsam. Zoom wird langsam. Ihre Mitarbeitenden werden frustriert.

Das größere Übel ist jedoch, dass Sie von diesen Performance-Problemen nichts wissen. Wenn sich beispielsweise alle Ihre Mitarbeitenden physisch in einem Büro befinden und sich die Verbindung zu kritischen Geschäftssystemen wie Salesforce oder Workday verschlechtert, wird dies wahrscheinlich schnell deutlich werden. Aber was ist mit Mitarbeitenden, die weltweit verteilt arbeiten? Als Unternehmen müssen Sie in der Lage sein, zu verstehen, wie Ihre Mitarbeitenden mit kritischen Geschäftssystemen umgehen, und alle Verbindungs- und Performance-Probleme zu erkennen, um sicherzustellen, dass sie rasch behoben werden. In der Speed Week werden wir unser neuestes Zero Trust-Produkt vorstellen, mit dem CIOs und Unternehmen einen unglaublichen Einblick in die Performance-Erfahrung ihrer Mitarbeitenden erhalten.

Die Speed Week wird zeigen, dass Cloudflare der schnellste Zero Trust-Anbieter ist. Unsere Analyse wird aktualisierte Benchmark-Vergleiche liefern und zusätzliche Wettbewerber einbeziehen, um zu zeigen, wie wir alle übertreffen und Ihren Mitarbeitenden die schnellste Zero Trust-Erfahrung bieten.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Woche ist die Cache-Bereinigung. CDNs werden häufig als ein großer, verteilter Cache betrachtet. Von Besuchern angeforderte Dateien werden von einem Ursprungsort abgerufen und auf weltweit verteilten CDN-Servern gespeichert. Dadurch können Besucher die Datei in der schnellstmöglichen Zeit herunterladen, indem sie sie von ihrem nächstgelegenen Cloudflare-Rechenzentrum abrufen, anstatt das Internet vom und zum Ursprung zu durchqueren. Die TTFB misst die für den Empfang einer einzelnen Datei vom nächstgelegenen Standort benötigte Zeit. RUM misst die Zeit, die benötigt wird, um mehrere Dateien – zwischengespeicherte und nicht zwischengespeicherte – zu empfangen und sie zu der angeforderten Webseite zusammenzufügen. Aber was, wenn sich die Datei am Ursprungsort ändert?

In dem Szenario, in dem ein Unternehmen ein Preisbuch als herunterladbare Datei auf seiner Website hostet, ist es sehr wichtig zu verstehen, wie lange es dauert, alte Kopien aus dem Cloudflare-Cache zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Kunden keine falschen Preise sehen. Hier wird die Messung der Cache-Bereinigungszeiten wichtig. Die Zeit, die benötigt wird, um die ungültige Datei (alte Datei) von jedem Server in jedem Datenzentrum im CDN zu entfernen, wird als „globale Bereinigungszeit“ („global purge time“) bezeichnet. In der Speed Week werden wir Ihnen erklären, wie wir unsere neue Architektur zur Cache-Bereinigung so gestaltet haben, dass sie blitzschnell ist, und welche Performance-Zahlen sich daraus ergeben (Spoiler: sie sind wahnsinnig schnell).

Dies sind nur einige Beispiele für das, was Sie in dieser Woche erwartet. Wir haben auch Blog-Beiträge zu KI, API-Beschleunigung, Entwicklerplattform, Netzwerken, Protokollen, Komprimierung, Streaming, UI-Optimierung und mehr.

Bei Cloudflare steht die Geschwindigkeit im Mittelpunkt

Bei Cloudflare steht die Performance im Mittelpunkt unseres Handelns.

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Willkommen zur Speed Week.