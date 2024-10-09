WEITERE BEITRÄGE
08. Dezember 2020
Beitrag zur Entwicklung der nächsten Generation von Datenschutz-Protokollen
Heute stellen wir mehrere Ansätze zur Verbesserung von Internet-Protokollen vor, die etwas respektieren, das unseren Kunden und Internetnutzern rund um den Erdball am Herzen liegt: Datenschutz....
01. November 2019
Einsatz von „Keyless Everywhere“
Wie die Zeit vergeht. Die Heartbleed-Sicherheitslücke wurde vor etwas mehr als fünfeinhalb Jahren entdeckt. Heartbleed wurde nicht nur deshalb zum Begriff, weil es sich um einen der ersten Bugs mit einer eigenen ...
29. Oktober 2019
So funktioniert DNS-Verschlüsselung
Das Domain Name System (DNS) ist das Adressbuch des Internets. Wenn Sie cloudflare.com oder irgendeine andere Website besuchen, fragt Ihr Browser einen DNS-Resolver nach der IP-Adresse der Website....
28. Oktober 2019
Unterstützung der neuesten Version des Privacy-Pass-Protokolls
Bei Cloudflare unterstützen und entwickeln wir Datenschutztechnologien, von denen alle Internetnutzer profitieren. Im November 2017 haben wir die serverseitige Unterstützung für das Privacy-Pass-Protokoll bekanntgegeben...
21. Juni 2019
Einführung von time.cloudflare.com
Cloudflare war schon immer führend bei der Bereitstellung sicherer Versionen von unsicheren Internetprotokollen für die kostenlose Nutzung durch jedermann. ...
18. Juni 2019
Mehr Sicherheit bei der Zertifikatsausstellung mit Multipath Domain Control Validation
Das Vertrauen im Internet basiert auf der Public Key Infrastruktur (PKI). Die PKI ermöglicht es Servern, Webseiten sicher zu bereitzustellen, indem sie digitale Zertifikate ausstellt und damit die Grundlage für eine verschlüsselte und authentische Ko...
17. Juni 2019
Die League of Entropy: Nicht alle Helden tragen Capes
Zum Auftakt der Crypto Week 2019 freuen wir uns sehr, eine neue Lösung für ein seit langem bestehendes Problem in der Kryptografie ankündigen zu können. Um ein besseres Verständnis des technischen Hintergrunds ...
24. September 2018
Verschlüsseln oder verlieren: Wie verschlüsselte SNI funktioniert
Erweiterung des TLS 1.3-Protokolls, die die Privatsphäre von Internetbenutzern besser schützt, indem sie verhindert, dass On-Path-Beobachter (einschließlich ISPs, Café-Besitzer und Firewalls) ...
20. September 2018
Einführung des Cloudflare Onion Service
Vor fast genau zwei Jahren führte Cloudflare die opportunistische Verschlüsselung ein, eine Funktion, die zusätzliche Sicherheits- und Performance-Vorteile für Websites bietet, die noch nicht auf HTTPS umgestellt wurden. ...
17. September 2018
Cloudflare goes InterPlanetary – Einführung des IPFS-Gateways von Cloudflare
Wir freuen uns, heute das IPFS-Gateway von Cloudflare vorstellen zu können, eine einfache Möglichkeit, auf Inhalte aus dem InterPlanetary File System (IPFS) zuzugreifen, und das ohne Installation und Ausführung einer speziellen Software auf Ihrem Computer....
05. Juni 2018
Der DNS Resolver für Tor stellt sich vor
Falls Sie es noch nicht gehört haben, Cloudflare hat am 1. April einen DNS Resolver-Dienst gestartet, bei dem die Privatsphäre an erster Stelle steht. Das war kein Aprilscherz!...
24. April 2018
BGP-Leaks und Kryptowährungen
In den letzten Stunden sind ein gutes Dutzend Meldungen darüber verbreitet worden, dass ein Angreifer versucht (und es vielleicht geschafft hat), Kryptowährungen mit Hilfe eines BGP-Leaks zu stehlen....
06. November 2017
Einmaleins der Zufälligkeit: LavaRand im Einsatz
Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, gibt es in der Lobby unseres Büros in San Francisco eine Wand aus Lavalampen, die wir für die Kryptografie verwenden. ...
26. September 2017
So funktioniert der Geo Key Manager
Heute haben wir den Geo Key Manager vorgestellt: Eine Funktion, die Kunden eine noch nie dagewesene Kontrolle darüber gibt, wo ihre privaten Schlüssel gespeichert werden, wenn sie zu Cloudflare hochgeladen werden....