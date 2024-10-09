Heute geben wir bekannt, dass Unternehmen jetzt den sensiblen Traffic ihres Firmennetzwerks vor Quantenbedrohungen schützen können, indem sie ihn durch die Zero-Trust-Plattform von Cloudflare tunneln. ...

Im Cloudflare-Büro in Lissabon erzeugen wir jetzt mit einer „Wellenwand“ Entropie, um das Internet sicherer zu machen und aus fließendem Chaos eine nicht vorhersagbare Verschlüsselung zu erzeugen. ...

Der Geo Key Manager v2 (GeoV2) ist der nächste Schritt in unserem Bemühen, unseren Kunden eine sichere und flexible Kontrolle der Verteilung ihrer privaten Schlüssel nach geografischem Standort zu bieten ...

Die Zukunft des privaten und sicheren Internets steht auf dem Spiel. Deshalb haben wir heute Post-Quanten-Kryptographie für alle unsere Kunden aktiviert ...

Heute machen wir zwei wichtige Schritte in Richtung dieses Ziels: cloudflared 2022.9.1 fügt das --post-quantum-Flag hinzu, das, wenn es gegeben ist, die Verbindung von cloudflared zu unserem Netzwerk (Verbindung 3) post-quanten-sicher macht ...

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