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Speed Week (DE)

Jetzt als Beta-Version verfügbar: Digital Experience Monitoring für einen umfassenden Überblick über Endnutzerkonnektivität und Performance

2023-06-22

Speed Week (DE)Produkt-NewsDigital Experience Monitoring (DE)

Digital Experience Monitoring (DEX) steht ab sofort in der Beta-Version zur Verfügung. Es handelt sich um ein Zero Trust-Produkt, das IT- und Netzwerkteams einen besseren Überblick über die Konnektivität und Verbindungsperformance von Endnutzern ermöglicht. ...

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