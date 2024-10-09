Heute erweitern wir unsere Unterstützung für die Brotli-Komprimierung und ermöglichen eine End-to-End-Brotli-Komprimierung für Webinhalte. Die Komprimierung spielt eine wichtige Rolle bei der Bytes-Reduktion während der Übertragung und sorgt für schnellere Downloads und nahtloses Surfen. ...

Mehr als 162 Millionen Fans haben 2023 den Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt. Bei dem Event konnten in diesem Jahr erstmals auch nicht teilnehmende Länder abstimmen, wofür man auf die Voting-Anwendung based.io zurückgriff ...

Digital Experience Monitoring (DEX) steht ab sofort in der Beta-Version zur Verfügung. Es handelt sich um ein Zero Trust-Produkt, das IT- und Netzwerkteams einen besseren Überblick über die Konnektivität und Verbindungsperformance von Endnutzern ermöglicht. ...