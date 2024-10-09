Rückblick: Speed Week 2023
2023-06-26
Eine Zusammenfassung aller Ankündigungen der Speed Week 2023....Weiterlesen »
2023-06-26
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2023-06-23
Heute erweitern wir unsere Unterstützung für die Brotli-Komprimierung und ermöglichen eine End-to-End-Brotli-Komprimierung für Webinhalte. Die Komprimierung spielt eine wichtige Rolle bei der Bytes-Reduktion während der Übertragung und sorgt für schnellere Downloads und nahtloses Surfen....
2023-06-23
Mehr als 162 Millionen Fans haben 2023 den Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt. Bei dem Event konnten in diesem Jahr erstmals auch nicht teilnehmende Länder abstimmen, wofür man auf die Voting-Anwendung based.io zurückgriff...
2023-06-23
Getting the domain transfer process wrong could mean downtime and disruption. We’ve built a domain transfer checklist to help you quickly and safely transfer your domains to Cloudflare...
2023-06-22
Digital Experience Monitoring (DEX) steht ab sofort in der Beta-Version zur Verfügung. Es handelt sich um ein Zero Trust-Produkt, das IT- und Netzwerkteams einen besseren Überblick über die Konnektivität und Verbindungsperformance von Endnutzern ermöglicht. ...
21. Juni 2023
Cloudflare ist in 42 % der Testszenarien das schnellste Secure Web Gateway; das ist der höchste Wert aller Anbieter. Cloudflare ist 46 % schneller als Zscaler, 56 % schneller als Netskope und 10 % schneller als Palo Alto für ZTNA und 64 % schneller als Zscaler für RBI-Szenarien...
20. Juni 2023
Wir freuen uns, Ihnen heute Cloudflare Observatory vorzustellen, unsere neue und verbesserte „Speed“-Funktion. Cloudflare-Kunden haben jetzt Zugang zu einer Reihe von leistungsstarken Tools, die die Überwachung der Performance erleichtern und verbesserte Produktempfehlungen biete...
19. Juni 2023
Wir haben gute Nachrichten: Early Hints und Fetch Priorities arbeiten ab sofort automatisch und nutzen das hochleistungsfähige Cloudflare-Netzwerk...
18. Juni 2023
Cloudflare beweist: Wir sind die schnellsten bei dem, was wir tun. Und wir machen es unseren Nutzern so einfach wie möglich, diese Geschwindigkeit zu erreichen...
22. Mai 2019
Mein Team, das Cloudflare PROTOCOLS-Team, ist für die Beendigung des HTTP-Datenverkehrs am Rande des Cloudflare-Netzwerks zuständig. Wir beschäftigen uns mit Funktionen im Zusammenhang mit: TCP, QUIC, TLS und Secure Certificate Management, HTTP/1 sowie HTTP/2....
20. Mai 2019
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es durch die Speed Week geschafft haben. In der letzten Woche hat Cloudflare beschrieben, wie unser globales Netzwerk das Internet beschleunigt; ein HTTP/2-Priorisierungsmodell gestartet...
16. Mai 2019
Wir freuen uns, heute Concurrent Streaming Acceleration vorzustellen, eine neue Technik zur Reduzierung der End-to-End-Latenz von Live-Videos im Web beim Einsatz von Stream Delivery....
14. Mai 2019
HTTP/2 versprach ein viel schnelleres Web und Cloudflare hat vor langer, langer Zeit den HTTP/2-Zugang für alle unsere Kunden eingeführt. Aber ein Merkmal von HTTP/2, ...
13. Mai 2019
Willkommen zur Speed Week! Jeden Tag in dieser Woche sprechen wir über etwas, das Cloudflare unternimmt, um das Internet für alle sinnvoll zu beschleunigen....