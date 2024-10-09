Cloudflare One DLP integriert sich mit Microsoft Information Protection Labels
2023-03-14
Cloudflare One unterstützt jetzt Data Loss Prevention unter Verwendung der Information Protection Labels von Microsoft...Weiterlesen »
2023-03-14
Cloudflare One unterstützt jetzt Data Loss Prevention unter Verwendung der Information Protection Labels von Microsoft...Weiterlesen »
2023-01-12
CIOs müssen sich mit der Komplexität der Zusammenführung mehrerer Lösungen auseinandersetzen. Darum erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit Microsoft, um eine der besten Zero-Trust-Lösungen auf dem Markt zu entwickeln...
2021-12-10
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Cloudflare dem Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) beigetreten ist...