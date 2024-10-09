尋找 Linux 核心中掛起工作的原因
2025-02-14
Linux 核心可能會產生掛起工作警告。搜尋網際網路和核心文件，您可以找到一個簡短的解釋，即處理序卡在不可中斷狀態。...繼續閱讀 »
2025-02-14
Linux 核心可能會產生掛起工作警告。搜尋網際網路和核心文件，您可以找到一個簡短的解釋，即處理序卡在不可中斷狀態。...繼續閱讀 »
2024-04-12
Let's Encrypt 的交叉簽署鏈結將於 9 月到期。這將影響具有過時信任存放區的舊版裝置（Android v7.1.1 或更早版本）。為防止此變更影響客戶，Cloudflare 將在續訂時轉換 Let's Encrypt 憑證以使用其他 CA...
2023-01-16
Linux 核心的虛擬乙太網路驅動程式中的一個競爭條件導致封包內容偶爾損毀，進而導致我們的一個 DDoS 緩解系統執行不必要的封包捨棄。這篇部落格文章描述了我們偵錯這個複雜問題的思考過程以及使用的技術...
2022-11-28
許多洩漏是由於軟體錯誤和安全漏洞而發生的。在這篇文章中，我們將了解 Linux 內核如何幫助保護加密金鑰免受一整類潛在安全漏洞的影響：記憶體存取違規事件...
2022-11-16
現在，Cloudflare 已提供適用於 API 的 OpenAPI 結構描述。使用者可以在任何開放原始碼 OpenAPI 工具中使用這些結構描述...
2022年6月29日
使用 LSM BPF，開發人員無需設定或載入核心模組即可編寫精細原則。LSM BPF 程式在載入時進行驗證，然後在呼叫路徑中連線 LSM 勾點時執行...