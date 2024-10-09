偵錯故事：AF_XDP 中封包損毀；是核心錯誤還是使用者錯誤？

2023-01-16

Linux 核心的虛擬乙太網路驅動程式中的一個競爭條件導致封包內容偶爾損毀，進而導致我們的一個 DDoS 緩解系統執行不必要的封包捨棄。這篇部落格文章描述了我們偵錯這個複雜問題的思考過程以及使用的技術 ...