Trends (TW)

2023 年第四季 DDoS 威脅報告
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...
2023/10/26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023/08/31
在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢...
2023/08/21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023年7月18日 下午1:00
2023 年第二季，DDoS 攻擊的複雜性前所未有地升級。親俄駭客組織 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 聯合起來，對西方網站發起了攻擊...
2023年4月11日 下午1:00
威脅執行者以一記重擊拉開了 2023 年的序幕。今年年初的一大特點是，針對西方目標的一系列駭客活動以及破紀錄的超流量攻擊...
2023年2月13日 下午6:37
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2023年1月27日 下午2:00
今天，在奧斯維辛死亡集中營解放 78 周年之際，我們緬懷國際大屠殺紀念日。透過 Cloudflare 的 Galileo 專案，我們保護了大屠殺教育網站和處於危險中的公眾利益團體。閱讀更多內容，瞭解 2022 年針對這些群體的攻擊增長情況...
2023年1月10日 下午1:00
第四季度，Cloudflare 緩解了數百萬個 DDoS 攻擊。攻擊持續時間全面增加，巨流量攻擊急劇上升，而 DDoS 勒索攻擊則沒完沒了。旅遊與活動產業受到的攻擊最為猛烈，第 3/4 層 DDoS 攻擊在中國網際網路資產流量中所佔百分比達到了 90% 以上。請閱讀我們完整的最新報告...
2022年12月22日 下午2:00
我們滿懷激動之情地發佈了《Cloudflare Radar 2022 年度回顧》，您可以使用其中的互動式圖表、圖形和分佈圖，來探索過去這一年網際網路所發生的變化...
2022年11月03日 上午12:00
當發生重要選舉時，一個國家的網際網路流量會受到什麼影響。在巴西，第一輪總統選舉使網際網路流量下降了 10%，但週日決選的幅度更大：下降了 21%...
2022年10月12日 下午1:00
第三季度的 DDoS 攻擊增加了 111%，而 Cloudflare 自動緩解了鎖定 Minecraft 伺服器的 2.5 Tbps 攻擊，且多 TB 規模的 DDoS 攻擊變得越來越頻繁。請到我們的 2022 年第三季度 DDoS 報告閱讀更多內容...
2022年7月14日 下午1:00
我們將這個每秒發動 2600 萬個請求之 DDoS 攻擊的殭屍網路命名為「Mantis（螳螂）」，因為它就像 Mantis shrimp（螳螂蝦）一樣，體型小但卻十分強大...
2022年7月06日 下午12:55
歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。...