Trends (TW)

歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧 ...

2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧 ...

在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢 ...

在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢 ...

到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南 ...