Post Mortem (TW)

Cloudflare 控制平面和分析服務中斷的事後分析
2023/11/04
從世界標准時 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 開始，Cloudflare 的控制平面和分析服務經歷了一次服務中斷。以下是詳細資料...繼續閱讀 »
2023/11/04
從世界標准時 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 開始，Cloudflare 的控制平面和分析服務經歷了一次服務中斷。以下是詳細資料...繼續閱讀 »
2023/11/01
2023 年 10 月 30 日，由於 Workers KV 使用的部署工具設定錯誤，多個 Cloudflare 服務在 37 分鐘內不可用。我們對這一事件的發生及其對客戶造成的影響深感抱歉，本著透明原則與改進的態度，我們在此分享詳情...
2023/10/20
2023 年 10 月 18 日（星期三），我們發現我們的系統遭到攻擊，並且可以追溯到 Okta。由於我們反應迅速，我們已確認沒有 Cloudflare 客戶資訊或系統受到此事件的影響...
2023/10/04
2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 遇到 DNS 解析問題。一些使用者可能已經收到對有效查詢的 SERVFAIL DNS 回應。在這篇部落格中，我們將討論失敗的內容、發生的原因，以及我們可以採取哪些措施來確保這種情況不再發生...
2023/07/11
由於 .com 和 .net TLD 名稱伺服器的源站 DNS 解析失敗，亞太地區的使用者遭遇連線錯誤...
2023年1月25日 上午3:47
2023 年 1 月 24 日，因為管理服務權杖的發布代碼發生錯誤，導致數個 Cloudflare 服務有 121 分鐘的時間無法使用。此事件使得多種 Cloudflare 產品降級...