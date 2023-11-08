Post Mortem (TW)

Cloudflare 如何緩解又一次 Okta 入侵事件

2023/10/20

2023 年 10 月 18 日（星期三），我們發現我們的系統遭到攻擊，並且可以追溯到 Okta。由於我們反應迅速，我們已確認沒有 Cloudflare 客戶資訊或系統受到此事件的影響 ...