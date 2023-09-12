繼 Cloudflare One 資料保護套件後的產品規劃
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...繼續閱讀 »
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...繼續閱讀 »
2023/09/07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023/07/13
Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配...
2023/01/11
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...