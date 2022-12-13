Cloudflare Access (TW)

如何以 Cloudflare 擴充或取代您的 VPN
2022/06/22
將關鍵應用程式從傳統 VPN 轉移至雲端原生的 ZTNA 解決方案（例如 Cloudflare Access）是使用 Zero Trust 的絕佳起點，還能為您的企業提供一次切實可行且有意義的升級...繼續閱讀 »
2022/06/22
將關鍵應用程式從傳統 VPN 轉移至雲端原生的 ZTNA 解決方案（例如 Cloudflare Access）是使用 Zero Trust 的絕佳起點，還能為您的企業提供一次切實可行且有意義的升級...繼續閱讀 »
2021/03/30
終端使用者的帳戶安全一直是頭等大事，同時也是一個頗爲棘手的問題。更糟糕的是，驗證使用者身分並非易事。鑒於憑證外洩日益氾濫，而且技術先進的機器人透過爬行網路來試圖發動憑證填充攻擊，保護和監控身分驗證端點成為安全團隊面臨的一項挑戰。不但如此，很多身分驗證端點依然僅依賴於提供正確的使用者名稱和密碼，這使得行蹤隱匿的憑證填充惡化為帳戶被惡意行為者盜用。...
2021/03/23
去年十月，我們發佈了 Cloudflare One，這款綜合的雲端網路即服務解決方案不僅安全、快速、可靠，還定義了企業網路之未來。Cloudflare One 由兩個部份構成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等網路服務，...