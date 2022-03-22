Zero Trust for SaaS：在自定义主机名上部署 mTLS

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Cloudflare 拥有一个庞大的软件即服务 (SaaS) 客户群，他们管理着数千到数百万使用其 SaaS 服务的客户域名。我们通过 Cloudflare for SaaS 将我们的基础设施和服务扩展到其客户的域，帮助我们的 SaaS 供应商发展壮大。今天，我们隆重宣布将为我们的 SaaS 供应商提供一个新工具，帮他们的客户另外增加一个安全层：他们现可通过我们的 Access 产品在客户的域上启用双向 TLS 身份验证。

双向 TLS 基础知识

连接到一个网站时，您应该可以在地址栏中看到一个锁的图标—表示您正通过安全连接连接到一个具备有效公共 TLS 证书的网站。TLS 证书使用公钥/私钥来加密并解密流量，以此确保互联网流量已加密。TLS 证书还提供身份验证，向客户证明他们正在连接到正确的服务器。

为了实现安全连接，需要发生 TLS 握手。握手过程中，客户和服务器交换加密密钥，客户验证服务器的身份，客户和服务器都会生成会话密钥，在之后用于给流量加密。

一次 TLS 握手过程大致如下：

在 TLS 握手过程中，客户端总是会验证服务器提供的证书，以确保向正确的目的地发送请求。就像客户需要验证服务器的身份，有时服务器也需要验证客户端的身份，以确保只有获得授权的客户端向服务器发送请求。

假设您正在管理多个服务：服务 A 将信息写入数据库。这个数据库至关重要，只应包含服务 A 提交的条目。现在，假设您的系统出现了一个错误，导致服务 B 意外对数据库进行了一次写操作，那该怎么办？

您需要有一样东西来检查服务是否获得了授权来调用数据库，就像保镖一样。保镖有一份 VIP 名单，可以对照名单检查客人的身份证，看客人是否可以进入。服务器可以使用类似的模式，以 TLS 证书作为身份证。

就像保镖有一个 VIP 名单，服务器可以有一个证书颁发机构 (CA) 根，从那里颁发证书。然后，从 CA 根颁发的证书会分配给客户。然后，这些客户证书可以用来识别和授权客户端。只要客户端出示有效的证书（即服务器可以对照根 CA 进行验证的证书），就可以发送请求。如果客户端没有出示客户端证书（不在 VIP 名单中）或出示未经授权的客户端证书，那么服务器可以选择拒绝请求。这个验证客户端和服务器证书的过程即双向 TLS 身份验证 (mTLS)，是在 TLS 握手过程中完成的。

没有使用 mTLS 时，只有服务器出示证书给客户端验证。使用 mTLS 时，客户端和服务器都要出示证书，并验证彼此的证书，如下图所示。

mTLS + Access = Zero Trust

几年前，我们在我们的 Access 产品中添加了 mTLS 支持，让客户可以在其应用程序上启用 Zero Trust 策略。Access 客户可以部署一个策略，规定所有客户端在提出请求时均必须出示有效证书。这意味着，如果没有有效证书（通常来自未经授权的客户端），请求将被阻止，相当于另外增加了一层保护。Cloudflare 支持客户通过设置访问策略，在其 Cloudflare 域上配置 mTLS。唯一需要注意的是，要使用此功能，您必须是这个域的所有者。现在，如果您不是这个域的所有者，但要管理这个域的源站，该怎么办？我们有大量客户都是这种情况：SaaS 提供商将其服务扩展到其客户的域——这些域并非 SaaS 提供商所有。

通过 SaaS 提供商扩展 Cloudflare 的优势

Cloudflare for SaaS 让 SaaS 提供商能够将 Cloudflare 网络的优势扩展到其客户的域中。这些域并非 SaaS 提供商所有，但它们确实使用了 SaaS 提供商的服务，将流量路由回 SaaS 提供商的源站。

通过这种做法，SaaS 提供商可为其客户提供最多的正常运行时间、闪电般的速度性能和无与伦比的安全性——他们可以通过 Cloudflare 轻松为客户提供这些服务。

Cloudflare for SaaS 其实一开始是叫 SSL for SaaS。我们构建了 SSL for SaaS，让 SaaS 提供商有能力为其客户颁发 TLS 证书，从而让 SaaS 提供商的客户安全无虞。

从那时起，我们的 SaaS 客户向我们提出了一个新要求：将我们为直接客户构建的 mTLS 支持扩展到他们的客户。

SaaS 提供商为何要使用 mTLS？

作为一家 SaaS 提供商，您可以提供一系列广泛的服务。其中有些服务的安全控制要求比其他服务要高一些。

假设您正在构建的 SaaS 解决方案是一个支付处理器。每位客户都有自己的 API 端点，其用户向他们发送请求，例如：pay.<business_name>.com。作为支付处理器，您不希望任何客户端或设备向您的服务发送请求，而只希望由授权设备来发送——mTLS 正是如此。

作为 SaaS 提供商，您可以为每位客户的 API 端点配置一个根 CA。然后，让每个根 CA 颁发客户端证书，将证书安装在授权设备上。安装好客户端证书后，就只需要检查有效证书了。

简而言之，作为一家 SaaS 提供商，通过这种做法，您的客户现在可以确保绑定到其支付处理 API 端点的请求只来自有效设备。此外，通过为每位客户部署单独的根 CA，您还可以防止授权向某客户的 API 端点发送请求的客户端未经授权向另一客户的 API 端点发送请求。

如何使用 Cloudflare 进行设置？

SaaS 提供商的设置如下。配置 Cloudflare for SaaS，并将您客户的域添加为自定义主机名。然后，在 Cloudflare for Teams 仪表板中，添加 mTLS 身份验证，只需点击几下即可完成。

该功能目前处于测试阶段，可供企业客户使用。如有任何反馈，请告知您的客户团队。