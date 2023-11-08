Post Mortem (CN)

Cloudflare 控制平面和分析服务中断的事后分析
2023/11/04
从协调世界时 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 开始，Cloudflare 的控制平面和分析服务经历了一次中断。详情如下...继续阅读 »
2023/11/04
从协调世界时 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 开始，Cloudflare 的控制平面和分析服务经历了一次中断。详情如下...继续阅读 »
2023/11/01
2023 年 10 月 30 日，由于 Workers KV 使用的部署工具配置错误，多个 Cloudflare 服务在 37 分钟内不可用。我们对这一事件的发生及其对客户造成的影响深感抱歉，本着透明原则与改进的态度，我们在此分享详情...
2023/10/20
2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响...
2023/10/04
在 2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 出现了 DNS 解析问题。一些用户可能会收到对有效查询的 SERVFAIL DNS 响应。在这篇博文中，我们将讨论出现了什么故障、发生原因以及我们采取了哪些措施来确保这种情况不再发生...
2023/07/11
亚太地区的用户由于 .com 和 .net 的 TLD 域名服务器的源 DNS 解析失败而出现连接错误...
2023年1月25日 03:47
2023 年 1 月 24 日，由于负责管理服务令牌的发布代码出现错误，Cloudflare 的若干项服务在 121 分钟内无法使用。该事件致使 Cloudflare 的一系列产品性能下降...
2022年10月26日 03:02
今天，我们的 Tiered Cache （分层缓存）系统进行的更改导致用户的一些请求失败，状态码为 530...
2022年6月21日 12:38
2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 发生了一次中断，影响到我们 19 个数据中心的流量...