Post Mortem (CN)

Cloudflare 在 2023 年 10 月 30 日发生的事件

2023/11/01

2023 年 10 月 30 日，由于 Workers KV 使用的部署工具配置错误，多个 Cloudflare 服务在 37 分钟内不可用。我们对这一事件的发生及其对客户造成的影响深感抱歉，本着透明原则与改进的态度，我们在此分享详情 ...