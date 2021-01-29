Cloudflare 被评选为 “LGBTQ 最适合平等工作的场所”

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今天，我们很兴奋地宣布，Cloudflare 被人权运动 (HRC) 评为“为 LGBTQ 平等工作的最佳场所”。我们在 HRC 的 2021 年企业平等指数中获得了 100% 的满分，从而获得了这一称号。企业平等指数 (CEI ) 是一项全国公认的基准工具，旨在评估公司政策、实践和 LGBTQIA + 员工福利的包容性。

Cloudflare 的使命是“帮助建立一个更好的互联网”。帮助我们完成这项使命的一个重要因素是我们的员工。当你在为全世界的用户解决互联网上面临的一些最棘手的问题时，你需要有才华的人贡献独特的观点。我们努力打造一个让我们的整个团队感到舒适和兴奋的工作环境，让他们展现真实的自我，这样他们就能把工作做到最好。

2021年是 Cloudflare 首次上榜的一年，但我们已经为此铺设了一段时间。早在2017年，一些 Cloudflare 员工就注册了 Cloudflare 的第一个员工资源集团 (ERG) Proudflare。Proudflare 为 LGBTQIA + 员工和盟友提供社区空间。查看我们 Proudflare 发布的博客，了解更多关于这个过程的信息! Proudflare 举办教育活动，庆祝 LGBTQIA + 的人们，并倡导工作场所和其他地方的平等。2019 年，大约在同一时间，Cloudflare 在美国拥有了超过 500 名全职员工，这是被纳入 CEI 的要求，一组成员研究了 LGBTQIA + 人群在我们的政策、实践和福利中代表的公平性。

当我们把目光投向 CEI 时，我们被纳入其中是不够的。按照典型的 Cloudflare 方式，我们设定了一个崇高的目标。如果我们被列入名单，我们会为成为一个真正包容的工作场所而负责，并获得满分 100 分。这个目标迫使我们要勤奋、主动和深思熟虑。我们组织了一个由 Proudflare 组成的团队，这其中包括福利、法律、设施、招聘和人员等，这为员工创造了一些不可思议的新资源。

CEI 排名考虑了劳动力保护（针对性取向和性别认同），包容性福利（对等和不同性别的配偶和家庭伴侣的同等性以及对跨性别者的平等医疗覆盖）以及针对新员工和管理人员的内部培训的特定准则（涵盖非歧视，性别认同，性取向）和最佳做法（例如性别过渡准则），以及为招募并扩展到更广泛的 LGBTQIA + 社区而做出的努力。完整的报告在这里，其中包括获得满分 100 分的所有细节。

展望未来，我们将努力保持这一分数，并继续挑战自己，使 Cloudflare 成为一个更加包容的工作场所。