在国际妇女节(和每一天)拥抱公平

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热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是**#拥抱公平**，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所取得成就的时刻，也是了解更多信息，就前进的道路进行合作和集思广益的机会。

“人们从不同的地方出发，所以真正的包容和归属感需要公正的行动。” —— internationalwomensday.com

帮助消除性别偏见和歧视

今天让我们几分钟时间，了解一下影响女性的普遍挑战，包括工作中的挑战。由于无意识的偏见是阻碍女性前进的主要因素，所以对所有性别认同的人来说，了解他人的不同经历是有益的。

这里有一些资源可以帮助你开始：

认识 到公正与平等之间的区别并了解为什么争取平等会干扰与包容相关的努力。

阅读 麦肯锡和 LeanIn.Org 编制的《职场女性》(Women in the Workplace)报告的要点。该报告审视阻碍女性晋升和在许多情况下使她们决定离开公司的因素。一个值得注意的统计数据是：“对于每 100 名从初级职位晋升到经理职位的男性，只有 87 名女性获得晋升，且只有 82 名有色人种女性获得晋升。”

观看 一段有关交叉性概念的历史的 5 分钟短片， 由这个术语的创造者 Kimberlé Crenshaw 解释。交叉性(Intersectionality)指“同时存在种族和性别偏见的双重束缚”。

阅读_《什么(和谁)阻碍女性在科技领域的发展?》报告，_以更好地了解科技领域的挑战 这项由 Girls Who Code 和 Logitech 进行的调查发现，90% 的女性报告在工作中经历过轻度冒犯。报告描述了主要的职业驱动因素以及社区支持的重要性。

什么是 Womenflare？我们如何庆祝国际妇女节？

Womenflare 是一个 Cloudflare 员工资源小组 (ERG)，面向女性和女权人士。我们是一个由员工领导的团体，旨在向女性提供赋权、代表和支持。

在整个三月期间，Cloudflare 正在继续我们的传统，共同构建社区并庆祝女性的成就。我们也鼓励讨论公正与平等，以及我们如何在未来几周内通过这些内部活动为自己和周围的人倡导公正：

******通过喜剧来庆祝：******我们将从来自 Laugh.Events 的一些笑话开始！他们将提供“笑声即服务”(LaaS)，为喜庆的“工作场所综艺时间”提供单口喜剧、音乐喜剧和其他喜剧活动。”

******公正与联盟聊天：******庆祝活动结束后，我们将开设论坛，讨论公正，以及这对我们独特的交叉领域中的每个人意味着什么。我们邀请了一些来自 Asianflare、Nativeflare 和 Proudflare 的员工资源小组领导者与我们分享，并深入探讨我们如何才能得到支持和提供支持。

******公正领导小组：******前几年，我们的内部领导小组一直深受欢迎，所以我们决定不去搅乱一件好事。今年，我们将邀请 Cloudflare 另一群鼓舞人心的女性领导人与我们分享她们的经验，并探索我们可以促进工作场所公正的领域。

******其他：******我们为三月策划了大量活动！ 从读书俱乐部和聚会，到 Cloudflare TV 系列节目和联谊活动，我们正进行跨团队合作，以确保提供同享乐趣和参与讨论的丰富机会。

无论你们计划如何庆祝国际妇女节和妇女历史月，都要考虑如何为倡导一个公正的世界共享自己的一份力量。参加 #IWD2023 运动 —— 在今天(和每一天）#拥抱公正！

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进一步了解我们如何培育社区，包括通过 Womenflare 这样的员工资源小组，欢迎访问我们的招聘页——并查看我们的空缺职位。

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