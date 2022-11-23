Cloudflare 为何能入围 2022 年度 100 家最受喜爱工作场所榜单

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Cloudflare 努力创建一个让整个团队感到安全的工作场所，以便员工全身心投入到工作中来，从而做出最佳成绩。 因此我们非常高兴地宣布： Cloudflare 已入围《新闻周刊》（Newsweek ）和最佳实践研究所(BPI) “100 家最受喜爱工作场所榜单” 。最受喜爱工作场所榜单表彰深受员工喜爱并与员工同心同德的公司。

有鉴于此，鉴于 2022 年底临近，我们认为这是一个很好的机会，让我们反思一些入围最受喜爱工作场所榜单所需的东西，以及构成我们的工作场所和文化的一些元素。

真正让我们整个团队扎根的是 Cloudflare 的使命：帮助构建更好的互联网。解决互联网面临的一些最严峻的挑战：帮助使全球互联网安全、快速、私密和可靠，需要各种各样的人才。Cloudflare 的员工正是这样，他们对我们在互联网上的影响至关重要。

互联网的发展已经超越了初衷。为了支持互联网今天的运行，从为关键基础设施供电，到让忙碌的工作父母可以直接在家里订购健康的晚餐，我们需要不断创新，以确保这些在线服务能够承受在线需求，快速加载，而不是面临网络攻击和入侵。Cloudflare 在线上担负着重大责任，今天约有 20% 的网络通过我们的网络运行——这里的每一个团队成员都在为此做出贡献。

除了《新闻周刊》和 BPI 的结果外，Cloudflare 还对其全球团队进行了内部调查。94% 的受访员工表示，Cloudflare 帮助建立更好的互联网这一使命鼓舞了他们。在 Cloudflare，92% 的员工表示经理尊重他们，92% 的员工表示他们的工作对公司很重要。

“我为这么多财富 500 强、顶级科技公司工作过，从来没有像在 Cloudflare 那样感到更有价值和实现更多成长。我喜欢上班，喜欢与我的经理和团队一起工作，我们从彼此身上学到很多东西，并有动力实现销售目标，扩大我们在世界上的影响力。”

“...……我喜欢这家公司、管理层以及我所在团队的所有成员。我为能够建设更好的互联网而感到自豪，并将在未来几年继续这样做。”

“老实说，这是我工作过的最好的地方；工作量很大，有时会有压力，但我确信我可以依靠我的经理获得支持，他们花时间一遍又一遍地解释，不会让我感到不好意思问。”

“在过去五年里，我有幸在 Cloudflare 工作，我可以真诚地证明，我们的员工显然是我们最大的资产。我个人每天都觉得自己被赋予了权力，受到了尊重，但在智力上却受到了挑战。对于任何一家公司来说，聚集如此多元化和深思熟虑的同事群体令人印象深刻。这一切都始于我们的领导力。”

福利和社区

Cloudflare 提供全面的奖励和福利包，并通过各种举措和计划为团队成员提供支持。

福利示例：— 通勤福利计划，适用于在办公室上班或采用混合办公方式的员工，支持通勤相关费用；— 保健和家庭福利计划，包括生育、护理、儿童保育和家庭组建/计划；— 情绪和心理健康福利，通过提供“随心所欲”的假期政策，我们鼓励每个人找到舒适的工作-生活平衡。

其中一个计划是 Cloudflare 的员工资源小组（ERG）。这是代表性不足和/或边缘化员工的小组，由员工主导，并得到公司支持。这些小组专注于与每个小组的领导人、高管和成员一起实施关键的企业社会责任举措，他们基于共同的性格、生活经历或兴趣在工作场所联合起来。ERG 通常基于创建一个提供支持和归属感的社区，促进其成员的职业发展，并为 Cloudflare 发展更具包容性的文化做出贡献。Cloudflare 目前有 16 个 ERG，从 Proudflare、Womenflare、Afroflare 到 Cloudflarents 和 Mindflare。

在最佳的环境中灵活地工作

在过去的几年里，我们为团队提供的支持核心是灵活性和试验。自成立以来，一直到 2020 年 3 月，Cloudflare 的工作场所从完全的办公室转变为一个我们前所未见的全新远程环境。这对我们来说是一个重大实验，被表彰为提升员工的最佳工作场所是一种荣誉。我们认识到每个团队的需求都是不同的，我们大多数人都希望在工作方式和地点上有一定程度的灵活性。Cloudflare 支持各种工作环境，让团队有机会建立自己的最佳工作安排。无论是混合、远程还是办公室，都符合他们的目标，并实现协作——每个员工都拥有灵活性。

不断成长的团队

Cloudflare 的全球团队规模在过去两年内扩大了 93%，并在整体上优先考虑员工的招聘、留存和成功。作为证明，在 2021 年，我们收到了 20 多万份有竞争力的申请，发出了 1455 份录用通知，整体接收率达到 92%，而且流失率持续保持低水平。

临近 2022 年底，我们在全球拥有超过 3100 名员工。正如我们的联合创始人、总裁兼首席运营官 Michelle Zatlyn 所说：“公司是人的集合。我的工作中最好的部分之一是与我一起工作的人。” 我们继续在全球招聘，涵盖从销售到工程的数百个职位空缺。如要进一步了解 Cloudflare 职业机会，欢迎访问 Cloudflare Careers！向 Cloudflare 的整个团队击掌，感谢你们在帮助建立更好的互联网方面做出的持续努力和贡献。