Jonathon Dixon：我为何加入 Cloudflare

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我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。

自我介绍

我的家在墨尔本，年少时在维多利亚乡村（Country Victoria）生活。我喜欢户外、运动、旅行及与家人朋友一起共度时光。我很容易就会被有趣的人和不同观点所吸引。我渴望学习和理解人们行为方式的原因，并认为对不同文化的深入了解会使我成为更好的人/领导者。要做到这一点，置身于世界上最多元化的地区就是最好的方式。亚太地区拥有世界上 60% 的人口，使用数千种语言，跨越多个时区。随着这个地区的创新和技术采用兴起，增长和扩张机会将是无穷无尽的。

Cloudflare 的使命吸引我加入这个团队

在我的 20 年职业生涯中，我非常幸运能在对技术变革至关重要的公司中工作，这些技术变革对我们经营业务的方式和日常生活都产生了巨大影响。从 IBM 到思科到亚马逊云服务（AWS），这些公司都率先进行了创新，将传统系统、流程和工作方式改造成直观的平台，实现规模性、成本效益、协作和无处不在的连接。

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。互联网是商业的命脉，是世界各地人们商业往来和沟通的主要载体。虽然互联网的架构非常卓越，它的设计并不能提供当今企业所需的安全、性能和可靠性。几十年来，许多厂商制造了一系列独立的硬件设备，以满足对安全、性能和可靠性的新需求。这些设备可部署到本地数据中心，以发挥作用并缓解一部分互联网的根本安全、性能和可靠性问题。然后，云出现了。

现在的组织存在于一个复杂的基础设施环境中，使互联网的根本问题变得比以往任何时候都要突出。它们一度赖以解决这些问题的本地设备从未设计成在这样的环境中工作。因此，网络层正在发生重大架构变化，而 Cloudflare 正在引领这一转变。Cloudflare 拥有一个全球性的云平台，提供安全，增强业务关键型应用程序的性能，消除管理个别网络硬件的成本和复杂性，因而有能力改变我们开展业务的方式。

以上是吸引我加入Cloudflare的原因。

Cloudflare 可以帮助您达到网络安全

亚太地区目前是全球互联网用户最多的地区，其上网人数超过总人数的 53％。更重要的是，新冠疫情大流行进一步促进了本就已经存在的一个上升趋势——电子商务——大约 75％ 的全球零售增长来自这个地区。互联网流量的增加也意味着在线威胁的增加，这些威胁正在变得高度复杂，自动化和分散。不幸的是，网络威胁不只是影响零售商。所有其他行业也无法幸免，包括制造业、医疗保健、金融服务和政府。随着业务日益迁移到云中，组织现在需要网络和安全功能，以便它们在任何时候都能保持敏捷、灵活和安全。在这个方面，Cloudflare 可助一臂之力。

我们的客户和员工

能够与我们在亚太地区的客户合作并讨论 Cloudflare 的所有能力，这让我感到兴奋不已，因为我真心认为，我们的产品和解决方案将在这个地区产生巨大影响。就任后，我的首要任务是建立一个多元化和具有创业精神的团队，打造品牌知名度，并借助一个充满活力、以客户为中心的合作伙伴生态系统，创建战略性的客户关系。我希望组建一支对客户及其成功都满怀热情的团队。我们有一个巨大的机会，充分利用来自我们全球同行以及这个地区内的知识，与我们的客户共同营造创新空间。最棒的是什么？我们才刚刚开始！Life @ Cloudflare 亚太地区 新加坡 亚洲 职业