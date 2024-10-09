Jonathon Dixon：我为何加入 Cloudflare
2021-04-08
我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。...继续阅读 »
2021-04-08
我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。...继续阅读 »
2016-08-17
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...