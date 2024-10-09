在国际妇女节(和每一天)拥抱公平
2023-03-08
热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会...继续阅读 »
2023-03-08
热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会...继续阅读 »
2022-11-23
Cloudflare 努力创建一个让整个团队感到安全的工作场所，以便员工全身心投入工作，从而做出最佳成绩。因此，我们非常高兴地宣布：Cloudflare 已入围《新闻周刊》（Newsweek ）和最佳实践研究所(BPI)的 2022 年度 100 家最受喜爱工作场所榜单...
2021-01-29
今天，我们很兴奋地宣布，Cloudflare 被人权运动 (HRC) 评为“为 LGBTQ 平等工作的最佳场所”。我们在 HRC 的 2021 年企业平等指数中获得了 100% 的满分，从而获得了这一称号。...