在国际妇女节(和每一天)拥抱公平

2023-03-08

热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会 ...