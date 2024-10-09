Cloudflare的EMEA业务取得进展，展望美好未来

2019-06-11

Cloudflare在欧洲、中东和非洲（EMEA，Europe, the Middle East and Africa）的业务在过去几年取得了巨大的进展，未来看起来更加光明。一年多前，我加入了EMEA，担任销售主管，负责整个地区面向客户的活动。我为我们正在建设的东西感到鼓舞，同时也为我们的客户、合作伙伴和员工的未来感到更有动力。 ...