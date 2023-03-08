Life at Cloudflare (CN)

热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会 ...

很高兴向大家宣布，我从 11 月 1 日起已加入 Cloudflare，担任韩国地区经理，以帮助建设更好的互联网，并扩大 Cloudflare 在韩国日益增长的客户、合作伙伴和本地团队 ...

Cloudflare 努力创建一个让整个团队感到安全的工作场所，以便员工全身心投入工作，从而做出最佳成绩。因此，我们非常高兴地宣布：Cloudflare 已入围《新闻周刊》（Newsweek ）和最佳实践研究所(BPI)的 2022 年度 100 家最受喜爱工作场所榜单 ...

我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。 ...

今天，我们很兴奋地宣布，Cloudflare 被人权运动 (HRC) 评为“为 LGBTQ 平等工作的最佳场所”。我们在 HRC 的 2021 年企业平等指数中获得了 100% 的满分，从而获得了这一称号。 ...