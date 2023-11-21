Cloudflare Workers KV (CN)

在 Cloudflare One 中引入高级会话审计功能
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...继续阅读 »
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...继续阅读 »
2020/09/10
Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！...
2019/05/21
今天，我们很高兴地宣布Workers KV即将普遍可用并为生产使用做好了准备！...
2018/12/24
站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。...