Cloudflare Workers KV (CN)

利用 Workers KV 将 cdnjs 迁移到无服务器

2020/09/10

Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！ ...