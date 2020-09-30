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介绍 Cloudflare 雷达

2020-09-30

5 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語Français版本。

与随月亮而动的潮汐不同，互联网的流量起落是随着太阳的运动而变化的。在全球范围内，互联网的使用量在夜间均有所下降，在早晨则有所增加。互联网的使用也遵循人类创造的模式，当人们放下工作为抗击新冠肺炎的医护人员鼓掌时，或停下手头的事情观看本国总统的讲话时，又或者出于宗教原因而放缓工作时，互联网的使用量就会下降。

人类会在互联网上留下印记，自动化系统也一样。这些系统可能正在做一些有用的工作（如建立搜索引擎数据库），也可能造成损害（如抓取内容，或攻击互联网属性）。

互联网的使用（和攻击）一直在增长。置身于每一日，你会看到熟悉的互联网使用涨落反映着日与夜，从一天中跳脱出来，你可能会发现周末的互联网放缓了脚步，假期偶尔也会导致互联网的使用发生变化。从更长远的时间线来看，你会发现互联网的使用在不断地增长。

攻击不仅会增加，而且还会改变。新的（攻击）技术被发明出来，而旧有的技术仍未消退。DDoS活动昼夜不息地漫游，从一个受害者到另一个受害者。自动扫描工具寻找着任何东西的漏洞，确切地说，是任何连接到互联网的东西。

有时，某个国家的互联网无法正常运行，这可能是因为海底某处电缆断了，或者是由于政府的干预。这也是我们要追踪和衡量的。

所有这些好事和坏事都显示在Cloudflare跟踪的趋势和细节中，以帮助改善我们的服务并保护我们的客户。直到今天，这种见解只在Cloudflare内部可用。今天，我们将发布一项新的服务，Cloudflare雷达，可以照亮互联网的模式。

Cloudflare平均每秒处理1800万HTTP请求和600万DNS请求。得益于10亿个连接到Cloudflare网络的独立IP地址，我们对全球互联网流量的看法是最具代表性的之一。

通过每天拦截720亿次网络威胁，Cloudflare在理解和缓解网络威胁方面也具有独特的地位。

我们的目标是帮助建立一个更好的互联网，我们希望通过公开基于已有汇总数据的见解，威胁和趋势来做到这一点。我们希望帮助任何人从安全、性能和使用的角度了解互联网上正在发生的事情。每个互联网用户都应该可以轻松地访问这些内容，从而解答他们所遇到的问题。

我们将在今天推出三个关键组件：雷达互联网洞察，雷达域洞察和雷达IP洞察。

雷达互联网洞察

在Cloudflare雷达的顶端，我们显示了有关互联网当前正在发生的事件的最新消息。这包括采用新技术、浏览器或操作系统的新闻。我们还让所有用户都能了解互联网流量发展的最新动态。这些动态可能是在特定国家/地区看到的流量模式，或是与COVID-19大流行等事件相关的模式。

注册雷达警报，时刻了解最新动态。

在新闻版块的下方，用户可以找到快速更新的趋势数据。所有这些都可以在世界范围内或按国家查看。该数据在以下几个时间范围内可用：最近一小时，过去24小时，过去7天。我们将尽快提供30天的时间范围，以帮助探索长期趋势。

互联网流量变化

您可以深入研究特定国家/地区，Cloudflare雷达将向您显示我们的网络在该国家/地区看到的总互联网流量的变化。我们还在右侧显示一个信息框，其中包含有趣的数据点的快照。

在全球范围内以及针对各个国家/地区，我们有一个算法来计算哪些域最受欢迎以及在最近开始流行（也就是说，在流行程度上有了很大的变化）。我们整合了具有多个域和子域的服务，以确保最佳的可比性。我们在这里展示了域名的相对排名，并可显示排名的重大变化，以突出新趋势的出现。

流行趋势域部分仍处于测试阶段，因为我们正在训练我们的算法，以便在出现下一个重大事件时尽可能好地将其检测出来。

我们还提供了一个搜索栏，用户可以通过搜索特定的域或IP地址来获得相关的详细信息。更多内容详见下文。

攻击活动

攻击活动部分提供有关Cloudflare观察到的不同类型的网络攻击的信息。首先，我们展示了第3层和第4层拒绝服务预防系统所缓解的攻击。我们会显示攻击使用的协议以及在选定时间范围内攻击量的变化。

其次，我们根据被阻止的请求来显示第7层的威胁信息。第7层请求会被各种系统（比如我们的WAF、第7层DDoS缓解系统和客户可配置的防火墙）阻止。我们展示了负责阻止请求的系统，以及被阻止请求在选定时间范围内的变化。

基于我们处理HTTP请求的分析，我们能够显示不同数据点的趋势。这包括移动端与桌面端流量的分布，或检测到来自Bot的流量的百分比。我们还深入研究了更长期的趋势，比如HTTPS的使用或IPv6的占比。

我们在底部显示了全球或所选国家/地区排名靠前的浏览器。在此示例中，我们选择了越南，您可以看到超过6％的用户使用越南的本土浏览器——Cốc Cốc。

雷达域洞察

我们为用户提供了在单个域上进行更深入挖掘的选项，提供了解全球排名以及安全信息的机会。这使每个人都可以识别潜在的威胁和风险。

进入雷达域洞察主页，在顶流域版块的搜索框内输入域名或主机名即可进行查找。

例如，假设您搜索cloudflare.com。您将会跳转到一个特定域的页面，上面有cloudflare.com的相关信息。

在顶部，我们通过域徽章概述了域的配置。在这里，您可以大致了解该域使用的是什么技术。对于cloudflare.com，你可以看到它支持TLS、IPv6、DNSSEC和eSNI。这里还显示了域名的年龄（自注册以来）和它在世界范围内的流行程度。

在下面，您可以找到域的内容类别。如果您发现该域的分类有误，请通过域名分类反馈告知我们。

我们还将根据域名排名公式显示全球的流行域趋势。对于拥有全球用户的域，我们还提供了一张地图，显示该域在有关国家/地区受欢迎程度的信息。

雷达IP洞察

对于单个IP地址（而不是域），我们显示的信息有所不同。要查找IP地址，只需将其输入雷达互联网洞察顶流域名的搜索栏中。如果您要快速查找自己的IP，只需打开radar.cloudflare.com/me

对于IP，我们会显示网络（ASN）和地理信息。对于您自己的IP，我们还会显示更详细的位置信息，并邀请您使用speed.cloudflare.com检查您的互联网连接速度。

下一步

当前的产品只是Cloudflare让人们更容易获取互联网知识的开端。在接下来的几周和几个月里，我们将添加更多的数据点和30天时间框架的功能。并且，我们将允许用户不仅可以按国家/地区筛选图表，还可以按类别（如按行业）进行过滤。

更多内容，敬请期待。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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