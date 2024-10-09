리눅스에서 Go를 스크립트 언어로 사용하기
2018-02-20
Cloudflare에서는 Go를 좋아합니다. Go는 많은 내부 소프트웨어 프로젝트와 거대한 파이프라인 시스템의 일부로도 사용되고 있습니다. 하지만 Go를 한단계 더 끌어 올려서 우리가 선호하는 운영체제인 리눅스의 스크립트 언어로 사용할 수 있을까요?...계속 읽기 »
2018-02-20
Cloudflare에서는 Go를 좋아합니다. Go는 많은 내부 소프트웨어 프로젝트와 거대한 파이프라인 시스템의 일부로도 사용되고 있습니다. 하지만 Go를 한단계 더 끌어 올려서 우리가 선호하는 운영체제인 리눅스의 스크립트 언어로 사용할 수 있을까요?...계속 읽기 »
2018-01-31
Rust에는 흥미로운 기능이 많지만 그중에도 강력한 매크로 시스템이 있습니다. 하지만 The Book과 여러가지 튜토리얼을 읽고 나서도 서로 다른 요소의 복잡한 리스트를 처리하는 매크로를 구현하려고 하면 저는 여전히 어떻게 만들어야 하는지를 이해하는데 힘들어 하며...
2018-01-15
우리 Cloudflare는 실제 인터넷상의 서버 운영 경험이 많지만 이런 흑마술 수련도 게을리하지 않습니다. 이 블로그에서는 인터넷 프로토콜의 여러 어두운 부분을 다룬 적이 있지만, 이번에는 리눅스의 SYN패킷 처리에 대해서 자세히 알아 보도록 하겠습니다....