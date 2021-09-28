모두를 위한 등록 기관

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오늘 Cloudflare는 모든 고객이 신규 도메인 등록을 포함해 등록 기관 서비스에 완전히 액세스할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

둘째, Cloudflare는 오늘부터 시작해서 앞으로 몇 주에 걸쳐 40개 이상의 새로운 최상위 도메인(TLDs)을 도입할 것입니다. 가장 요청이 많았던 국가 코드 확장자인 _.uk_로 시작합니다. 처음에는 다른 등록 기관으로부터 기존 .uk 도메인을 가져오는 것만 가능하지만 몇 주 이내에 신규 등록도 지원될 것입니다. Cloudflare의 원가 모델에 보조를 맞추기 위해 .uk 도메인의 가격은 최대한 도매 레지스트리 수수료에 가깝게 설정될 것입니다.

등록 기관에 대한 기초 지식

도메인 이름의 세상에는 등록 기관과 레지스트리라고 하는 두 가지 핵심 기관이 있습니다. 이 둘 사이에 혼돈이 있는 것은 자연스러운 현상입니다. 레지스트리는 도매업체로 생각하고 등록 기관은 소매업체로 생각하면 됩니다. 레지스트리는 특정 TLD 내에 등록된 도메인의 중앙 집중식 데이터베이스를 호스팅합니다. 이들은 해당 TLD의 정책 및 비즈니스 규칙을 확립할 책임이 있습니다. 또한 도매 가격도 설정합니다. 등록 기관은 최종 사용자에게 도메인을 판매하며 이러한 등록 내용을 지속적으로 관리합니다. 이들은 소매 가격을 설정하고, 대금을 지불받고, 고객 지원 서비스를 제공하고, 등록을 갱신하며 최신 상태를 유지하도록 보장합니다. 또한 DNS, 웹 호스팅, 이메일 등 보완 서비스도 제공합니다.

등록 기관에는 다양한 "유형"이 있습니다. 소매 등록 기관은 주로 중소기업과 개인을 대상으로 판매합니다. 기업 등록 기관은 주로 대기업에 서비스를 제공하며 브랜드 보호 및 모니터링 서비스를 제공하는 경우도 많습니다. 또한 재판매 시장을 중심으로 다른 회사가 도메인 재판매업자 역할을 할 수 있도록 하는 등록 기관도 있습니다.

등록 기관은 주로 EPP(Extensible Provisioning Protocol)라고 하는 표준 프로토콜을 이용해 레지스트리와 상호 작용합니다. 다양한 RFC에서 EPP가 잘 정의되어 있기는 하지만 레지스트리마다 자체적인 취향이 있으며 자체적인 정책을 지원하기 위해 프로토콜 확장을 활용하는 경우도 많습니다.

Cloudflare의 시작

Cloudflare는 수 년 동안 등록 기관을 운영해 왔습니다. 최초에 Cloudflare가 등록 기관이 된 유일한 목적은 자체적인 중요한 도메인을 관리하고 보호하기 위한 것이었지만 시간이 지나면서 고도로 안전한 등록 서비스를 일부 고객에게 제공하게 되었으며, 이는 나중에 사용자 지정 도메인 보호 서비스로 진화했습니다. 이는 매우 특별한 요구 사항이 있는 고객을 위한 고급 틈새 서비스입니다. 하지만 등록 기관에 대한 지식이 심화되면서 Cloudflare는 이 서비스를 확장하고자 했습니다. Cloudflare는 고도로 안전하며 개인 정보를 중시하고 비용 효과적인 등록 기관 서비스를 모두에게 제공할 수 있다고 생각했습니다. 따라서, 2018년에 Cloudflare는 Cloudflare Registrar의 출범을 발표했습니다.

Cloudflare가 귀사의 도메인 등록을 처리하는 데는 새로운 도메인을 등록하는 방법과 기존 도메인을 다른 등록 기관으로부터 이전해 오는 방법의 두 가지 방법이 있습니다. 처음부터 시작하는 다른 신규 등록 기관과 달리 Cloudflare에는 수준이 높은 대량의 고객 기반이 있었습니다. Cloudflare의 고객은 이미 다른 등록 기관을 통해 등록한 도메인에 대해 Cloudflare의 DNS 서비스를 받고 있었습니다. 따라서, Cloudflare는 최초에 기존 도메인을 Cloudflare로 가져오는 것을 돕는 데 집중했습니다. 동시에 고객들이 모든 도메인을 다 Cloudflare로 가져오게 되면 등록 수수료로 내는 비용 절감이 전체적으로 연간 5천만 달러에 달할 것으로 추정했습니다.

바로 이 일을 해냈습니다. 2018년에 출범한 이래 수십만 개의 도메인을 이전했습니다. 이렇게 하여 전체적으로 Cloudflare의 고객은 수백만 달러의 연간 등록 비용을 절감했습니다.

2020년에 신규 등록이 베타로 출시되었습니다. 먼저 기본적으로 Biz, Pro, Enterprise 요금제 고객에게 액세스가 제공되었고 이후 몇 개월에 걸쳐 이전에 관심을 표명한 수천명의 고객에게도 서비스를 제공했습니다.

이전만으로는 불충분

Cloudflare가 신규 등록 서비스의 베타를 출범한 이유에는 신규 도메인 등록에 대한 열정이 한몫 했습니다. Cloudflare는 의도적으로 도메인의 이전만으로 시작했지만, 즉각 신규 도메인 기능성에 대한 요청이 들어오게 되었습니다. 최초에는 이러한 요청이 아직 도메인을 구매하지 않은 고객에게서 들어왔습니다. 이들은 아직 이전할 수 있는 도메인이 없었으므로 다른 공급자에게 도메인을 등록하는 번거로운 절차를 거친 이후에야 도메인을 Cloudflare로 이전할 수 있었습니다.

하지만 시간이 지나면서 기존 등록 기관 서비스 고객에게서도 요청이 들어오게 되었습니다.

결국 도메인 구성은 정적인 것이 아니며, 기업들은 규모와 무관하게 도메인 자산을 계속 변경하고 있습니다. 신제품의 개발, 신규 시장으로의 확장, M&A 활동, 브랜드 보호 등을 위해 신규 도메인을 등록할 수 있는 것은 매우 중요합니다. 올해 2분기에는 _.com_과 _.net_에 대해서만 1,170만 건의 신규 등록이 있었습니다. Cloudflare 고객은 올해 상반기에만 다른 등록 기관을 통해 2백만 개 이상의 신규 도메인을 등록했습니다. 이는 Cloudflare가 알고 있는 것만 계산한 것입니다.

오늘 Cloudflare는 모든 고객에게 신규 등록 서비스를 제공합니다. 이제는 다른 등록 기관에서 신규 도메인을 등록하고 이를 Cloudflare로 이전할 필요가 없어졌습니다.

신규 도메인 등록

신규 도메인 등록은 간단합니다. Cloudflare dashboard에 로그인한 후 사이트 추가를 클릭하면 됩니다. 기존 도메인을 추가하는 이외에 신규 도메인을 등록할 수도 있습니다.

등록 절차를 시작하기 위해 검색 상자에 도메인 이름 또는 키워드를 입력하면 Cloudflare가 사용 가능한 도메인 목록을 제안합니다. 이 가운데 선택하고 나면 요금제를 선택(Free 요금제도 선택할 수 있습니다)하고 몇 가지 기본 정보를 제공하면 됩니다. 결제를 마치면 해당 구간을 생성하고 귀사의 계정에 도메인을 추가합니다. 이 전체 과정은 1분 이내에 완료할 수 있습니다.

가격은 어떻습니까? Cloudflare의 등록 기관 가격은 "원가"입니다. 즉, Cloudflare는 레지스트리에 지불하는 가격에 해당 ICANN 거래 수수료를 추가한 금액을 고객에게 부과합니다. 경우에 따라 레지스트리 수수료는 미국 달러가 아닐 수 있습니다. 이러한 경우에는 현재 환율에 따른 USD로 환산하여 가격을 부과합니다. 환율은 변경되므로 USD 가격이 주기적으로 변경될 수는 있으나 1개월 동안 1회까지만 변경됩니다.

세상은 넓습니다

신규 도메인의 등록 이외에 지원하는 TLD를 확장할 필요도 있습니다. Cloudflare의 고객은 매우 다양하며 시간이 지날수록 이 다양성은 더 커집니다. _.com_이 (특히 미국의 경우) TLD의 "왕"으로 간주되는 경우도 많지만 다른 나라도 마찬가지인 것은 아닙니다. 현재 최상위 도메인은 1,500가지가 넘습니다. .com, .net, .org 같은 기존 도메인도 있지만 .online, .live, .cloud 같은 신규 TLD도 1,000가지가 넘습니다. _.horse_도 있습니다. 또한 .uk, .in, .au 같은 국가 코드 TLD도 있습니다. 세계에는 현지 국가 코드 TLD가 _.com_보다 널리 쓰이는 지역도 많습니다.\

Cloudflare는 고객에게 가장 적합한 TLD의 도메인을 제공하는 것이 의무라고 생각합니다. 따라서 기존 TLD와 새로운 TLD를 지원하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 이제는 지원하는 국가 코드 TLD의 수를 늘리는 데 집중하기 시작했습니다.

다음 단계

앞으로 몇 주 동안 .us, .co, .me, _.tv_를 포함하는 40개 이상의 확장자가 추가될 것입니다. 여기에서 현재 지원하는 TLD와 앞으로 제공될 날짜의 전체 목록을 확인하시기 바랍니다.

앞으로 수 개월 이내에는 몇 가지만 예를 들더라도 .de, .in, .ca, .au 등 국가 코드에 집중하여 새로운 확장자를 추가할 것입니다. 또한 고급(비표준) 가격 도메인과 IDN(Internationalized Domain Name)도 지원할 계획입니다.

이는 더 나은 (그리고 더 포용적인) 인터넷을 향한 또 한 걸음일 뿐입니다. Cloudflare Registrar에 대한 자세한 사항과 사용법에 대해서는 개발자 문서를 참조하시기 바랍니다.