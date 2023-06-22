Digital Experience Monitoring을 사용하여 최종 사용자 연결 및 성능을 파악하세요. 지금 베타로 이용 가능합니다.

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기업 네트워크와 보안 어플라이언스를 클라우드 기반 솔루션으로 이전하는 조직은 각 직원이 일상 업무를 처리하는 방식에 있어 해당 공급업체를 신뢰합니다. 포괄적인 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 제품인 Cloudflare One은 10,000개 이상의 조직이 업계 경쟁업체보다 더욱 빠른 원격 액세스와 인터넷 보안 솔루션을 배포하도록 도와줍니다. 관리자는 이제 이러한 경험을 직접 측정하여 해당 표준에 대한 책임을 Cloudflare에 맡길 수 있게 됐습니다.

Cloudflare의 Digital Experience Monitoring (DEX) 제품은 매일 인터넷의 약 4분의 1을 구동하는 Cloudflare의 전역 네트워크를 측정하는데 사용하는 것과 동일한 툴킷을 모든 규모의 팀에 제공합니다. Cloudflare One 이용 고객은 팀원이 인터넷에 연결할 때 겪는 경험을 판단할 수 있으며, 문제 해결, 통신사 및 ISP 성능 평가 등의 데이터가 필요한지 알아보거나 직원의 업무 방식을 이해할 수도 있습니다.

오늘 모든 Cloudflare One 고객을 위해 DEX가 오픈 베타 버전으로 제공된다는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. 관리자는 Cloudflare One 에이전트를 사용해 등록된 모든 장치에서 테스트를 실행하고 네트워크 성능을 평가할 수 있습니다. 이번 발표로 모든 고객이 이 툴을 사용할 수 있게 되었지만, 이는 시작에 불과합니다. Cloudflare SASE 솔루션의 관찰 가능성을 계속해서 향상시키면서, 고객의 피드백을 통해 고객 경험을 지속적으로 개선해 나갈 계획입니다.

Synthetic Application Monitoring을 통한 퍼블릭 또는 프라비잇 애플리케이션의 성능 및 가용성 모니터링

여러분이 다양한 팀을 이끌며 의사소통의 주요 허브로 Google 메일을 사용하고 있다고 상상해 보세요. 모두가 같은 사무실에서 근무했을 때는 Google 메일이나 Google 메일 공급업체의 속도 저하를 비교적 쉽게 발견할 수 있었습니다. 하지만 오늘날의 원격 환경에서는 이러한 중요한 리소스의 일관적인 성능을 유지하는 것은 매우 까다로운 작업이 될 수 있습니다.

Synthetic Application Monitoring은 이러한 문제를 해결해 줍니다. 지정된 간격으로 Gmail을 대상으로 하는 HTTP GET 테스트를 예약할 수 있는 기능을 이용하면 단순히 성능 모니터링을 넘어, 전 세계 어디서나 중요한 통신 회선에 대한 팀의 액세스를 보호할 수 있습니다.

Synthetic Application Monitoring은 사용자 친화적인 설정, Cloudflare의 광범위한 네트워크에서 도출된 강력한 인사이트 등과 같은 차별화된 이점을 제공합니다. 전 세계로 뻗어 있는 Cloudflare의 글로벌 네트워크를 통해 다양한 위치의 평균 응답 시간을 추적하여 전 세계 사용자가 경험하는 애플리케이션의 성능을 실질적으로 파악할 수 있습니다.

테스트 결과는 리소스를 가져오는 시간을 시각화하여 Cloudflare의 광범위한 네트워크가 갖는 고유의 강점을 보여줍니다. HTTP GET 테스트는 Cloudflare 네트워크에서 가장 가까운 데이터 센터가 갖춘 속도와 안정성을 활용해 사용자 경험을 정확하게 반영하여 제공합니다. 이 그래프는 원시 데이터를 읽기 쉬운 타임라인으로 바꾸어 동향을 파악하고 이상 징후를 감지하며, 확보한 인사이트를 사용하여 애플리케이션 성능을 최적화하도록 돕습니다.

DEX를 사용하면 전 세계에 걸친 서버 및 DNS 응답 시간을 안정적이고 정확하게 파악할 수 있습니다. 시계열 형식으로 간편하게 동향을 파악하고 피크 기간을 식별하며 잠재적인 문제를 정확하게 찾아낼 수 있습니다. 이는 단순한 데이터가 아니라, 서버 구성, DNS 설정, 그리고 결과적으로는 사용자의 디지털 경험을 최적화하는 데 도움을 주는 실행 가능한 인텔리전스입니다. 본질적으로 이러한 차트는 시각적 도구 그 이상으로, Cloudflare의 네트워크를 사용해 애플리케이션의 성능 관리를 강화하는 전략적 도구입니다.

HTTP 상태 코드를 나타내는 시계열 차트는 DEX가 가진 또 다른 강력한 도구입니다. 전세계에 분산된 네트워크를 가로지르는 풍부한 데이터를 기반으로, 시간 경과에 따른 각 상태 코드의 빈도를 빠르게 시각화합니다. 이를 통해, 클라이언트가 갑자기 급증하거나 서버 오류가 발생하는 등의 이상 상황을 세밀하게 감지하여 조사할 수 있습니다. 즉, HTTP 상태 코드에 대한 이해도를 높여 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 문제를 신속하게 파악하고 해결할 수 있도록 합니다.

Synthetic Application Monitoring은 단순한 제품 그 이상입니다. Cloudflare 네트워크의 힘을 활용해 고객의 애플리케이션에서 사용자가 기대하고, 마땅히 누려야 할 안정적인 고품질 경험이 전달되도록 돕는 전략적 지원군이라 볼 수 있습니다.

Fleet Status를 통한 WARP 등록 장치 상태 파악

Zero Trust 솔루션은 모든 연결 시도를 의심스러운 것으로 간주하는 모델로, 기존 프라이빗 네트워크를 대체합니다. Zero Trust 네트워크는 기본적으로 액세스 시도를 거부하며 모든 연결 또는 요청에 대해 액세스가 허용되어야 한다는 것을 증명합니다.

증명에서 중요한 요소는 최종 사용자의 신원이지만 장치 자체도 액세스 권한을 나타냅니다. 기업의 장치 관리 여부, 정상 상태 및 패치 적용 여부 또는 특정 사용자 할당 여부로 Cloudflare One 내의 권한이 결정될 수 있습니다. Cloudflare One을 사용하여 사용자에게 인터넷의 나머지 부분에 대한 보안 경로를 제공하는 고객의 경우, 장치는 Cloudflare를 통해 연결하는 팀원의 온램프가 되기도 합니다.

Cloudflare에서 수집할 수 있는 데이터를 이용해 장치군을 더 잘 이해하고 싶다는 고객의 지속적인 의견이 있었습니다.

Cloudflare는 오늘 Fleet Status도 새롭게 선보였습니다. Fleet Status는 모든 클라이언트 장치의 연결, 모드, 위치 상태에 대한 실시간 인사이트를 글로벌 및 장치별로 제공하며, 이는 Cloudflare WARP를 통해 이루어집니다. Cloudflare WARP는 기업 장치의 트래픽을 Cloudflare의 전역 네트워크로 안전하고 비공개적으로 전송하여 회사가 기업 장치를 보호할 수 있도록 돕는 클라이언트로, Cloudflare Gateway에서 고급 웹 필터링을 적용할 수 있습니다. WARP 클라이언트는 기업 애플리케이션에 장치를 연결하기 전에 장치 상태를 먼저 확인하는 고급 Zero Trust 정책도 적용이 가능합니다.

Fleet Status는 데이터 시각화, 장치별 상세 보기 및 시계열 차트를 갖추고 있어 관리자가 배포를 이해하는 방식을 바꾸어 줍니다. 전 세계에 흩어져 각 조직의 중요한 운영에 기여하고 있는 WARP 등록 장치군을 감독하는 네트워크 관리자를 떠올려 보세요. 갑자기 문제가 발생하게 되어, 특정 위치의 장치 그룹에서 예상치 못하게 연결이 해제되거나 연결 방법이 바뀌는 상황입니다.

기존 방법으로는 문제를 확인하는 과정 자체에 시간이 많이 듭니다. 하지만 Fleet Status는 관리자의 손끝에서 실시간 인사이트를 제공하고, 전역적인 장치 스냅샷을 빠르게 제공하며, 이상이 있는 장치를 강조해 줍니다.

장치별 보기에는 장치 위치, 클라이언트 플랫폼, 버전, 클라이언트 연결 상태 및 연결 방법 등 세분화된 정보가 표시되어 특정한 장치를 추가적으로 조사할 수 있습니다. 한편 시계열 차트에는 시간에 따라 데이터가 표시되어 연결 해제 또는 변화가 이상 상황인지, 아니면 반복 패턴의 일부인지 파악하는 데 유용합니다.

이러한 인사이트로 무장한 관리자는 연결 문제를 능동적으로 처리하여 중단을 최소화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. Fleet Status는 단순히 데이터를 보여주는 데 그치지 않고 관리자가 가장 필요할 때 실행 가능한 인사이트를 제공하여 도움을 줍니다.

향후 계획

Cloudflare의 여정은 앞으로도 계속됩니다. DEX를 계속 구축하면서 가시성을 더욱 높이고 테스트 사용자 지정을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 개선 사항을 통해 문제를 능동적으로 해결하고 Zero Trust 배포를 이해할 수 있는 리소스를 갖추게 될 것입니다.

DEX를 시작하는 것은 어렵지 않습니다. 기존 Cloudflare One 사용자는 대시보드에 로그인하면 DEX 베타 섹션을 살펴볼 수 있습니다. 활성화할 필요도 없습니다. 테스트를 생성하여 DEX 인사이트를 즉시 활용해 보시기를 바랍니다!

Cloudflare One을 처음 접하신다면 저희가 도와 드리겠습니다. Free 요금제에 가입하면 최대 50명의 사용자에게 DEX를 무료로 제공합니다. Enterprise 요금제의 경우 패키지에 10개의 가상 애플리케이션 테스트가 포함됩니다. 기타 요금제를 사용하고 있다면 최대 5개까지 테스트를 생성할 수 있습니다.

여러분의 피드백도 기다리고 있습니다. 다음에 만나보고 싶은 기능이 있다면 이 양식이나 이 커뮤니티 포럼 게시물을 통해 알려 주세요.