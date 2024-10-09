モノのインターネット（IoT）の保護
2022-09-26
私たちは、お客様を長年にわたりモノのインターネット（IoT）を狙うボットネットから保護してきましたが、その潮目を変える時がきました。当社は、Zero Trustプラットフォームを背後から守るセキュリティと同じものをIoTにも提供します...続きを読む »
2022-09-26
私たちは、お客様を長年にわたりモノのインターネット（IoT）を狙うボットネットから保護してきましたが、その潮目を変える時がきました。当社は、Zero Trustプラットフォームを背後から守るセキュリティと同じものをIoTにも提供します...続きを読む »
2022-05-12
Cloudflare Pub/Subは、現在何千万もの既存デバイスでサポートされているユビキタスで、業界標準のMQTTプロトコルをベースに構築されたプログラマブルメッセージバスであり、私たちはこのプライベートベータを発表できることを大変嬉しく思っています...
2022-03-18
そこで私たちは、自社製品を使ってIoTデバイス自体を保護することはできないか、たとえ本番システムと同じネットワーク上にあるとしても、このような悪名高い、安全性に劣るデバイスの侵害を確実に防ぐことはできないか、と自問しました。Cloudflare Oneを使えば、その答えは「イエス」です...