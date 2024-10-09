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Cloudflare ブログ

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IoT

モノのインターネット（IoT）の保護

2022-09-26

私たちは、お客様を長年にわたりモノのインターネット（IoT）を狙うボットネットから保護してきましたが、その潮目を変える時がきました。当社は、Zero Trustプラットフォームを背後から守るセキュリティと同じものをIoTにも提供します...

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モノのインターネット（IoT）の保護

Cloudflare OneでIoTデバイスの安全確保

2022-03-18

Cloudflare OneCloudflare Zero TrustZero Trust製品ニュースIoTセキュリティ

そこで私たちは、自社製品を使ってIoTデバイス自体を保護することはできないか、たとえ本番システムと同じネットワーク上にあるとしても、このような悪名高い、安全性に劣るデバイスの侵害を確実に防ぐことはできないか、と自問しました。Cloudflare Oneを使えば、その答えは「イエス」です...