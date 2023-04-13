Cloudflare One wurde im Gartner® „Magic Quadrant™ for Security Service Edge“ erwähnt

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Gartner hat Cloudflare im Gartner®-Bericht „Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE)“ 2023 für seine Umsetzungsfähigkeit („Ability to Execute“) und Visionskraft („Completeness of Vision“) ausgezeichnet. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Cloudflare Zero Trust-Lösung, die Teil unserer Cloudflare One-Plattform ist, einer von nur zehn Anbietern ist, die in diesem Bericht gewürdigt wurden.

Von den 10 Unternehmen, die im diesjährigen Gartner® Magic Quadrant™ Bericht genannt werden, ist Cloudflare der einzige neue Anbieter. Mehr über unsere Einstufung in dem Bericht und darüber, was Kunden über die Nutzung von Cloudflare One sagen, können Sie hier lesen.

Auch gemessen an dem Datum, an dem unsere ersten Produkte im SSE-Bereich auf den Markt kamen, ist Cloudflare der jüngste Anbieter. Vor etwas weniger als fünf Jahren haben wir Cloudflare Access auf den Markt gebracht, unsere branchenführende Lösung für die Zero Trust-Zugangskontrolle. Seitdem haben wir Hunderte von Features veröffentlicht und fast ein Dutzend weiterer Produkte auf den Markt gebracht. So ist eine umfassende SSE-Lösung entstanden, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen, um die Daten, Geräte und Teams ihres Unternehmens sicher und schnell zu halten. Wir haben uns so schnell entwickelt, weil wir Cloudflare One auf demselben Netzwerk aufgebaut haben, das bereits heute große Teile des Internets sichert und beschleunigt.

Wir stellen unsere SSE-Dienste auf denselben Servern und an denselben Standorten bereit, die auch einige der größten Internetanbieter der Welt versorgen. Wir haben bestehende Vorteile wie den schnellsten DNS-Resolver der Welt, die serverlose Computing-Plattform von Cloudflare und unsere Fähigkeit, Traffic rund um die Welt zu routen und zu beschleunigen, kombiniert. Wir mögen im Bericht vielleicht neu sein, aber Kunden, die sich für Cloudflare One entscheiden, setzen nicht auf einen aufstrebenden Anbieter, sondern wählen eine branchenführende Lösung, die durch ein Netzwerk ermöglicht wird, das bereits Millionen von Zielen und Milliarden von Nutzern jeden Tag sichert.

Wir sind stolz auf die Anerkennung, die uns Gartner diese Woche zuteil werden ließ, und noch mehr freuen wir uns über die Ergebnisse, die wir unseren Kunden heute ermöglichen. Aber wir haben noch vieles vor und werden noch schneller umsetzen.

Was ist eine Security Service Edge?

Eine Security Service Edge (SSE) „sichert den Zugang zum Web, zu Cloud-Diensten und privaten Anwendungen. Sie umfasst Funktionen wie Zugriffskontrolle, Schutz vor Bedrohungen, Datensicherheit, Sicherheitsüberwachung und Kontrolle der akzeptablen Nutzung, die durch netzwerkbasierte und API-basierte Integration durchgesetzt wird. Eine SSE wird in erster Linie als cloudbasierter Dienst bereitgestellt, kann aber auch lokale oder agentenbasierte Komponenten enthalten.“1

Der SSE-Bereich wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung einer neuen Art von Sicherheitsproblemen zu unterstützen. Vor Jahren konnten Teams ihre Geräte, Dienste und Daten schützen, indem sie sich vor dem Rest der Welt hinter einer Burg und einem Burggraben versteckten. Der Sicherheitsperimeter eines Unternehmens entsprach den buchstäblichen Wänden seines Büros. Anwendungen liefen in Serverschränken oder selbstverwalteten Rechenzentren. Unternehmen konnten Firewalls, Proxies und Filter-Appliances in Form von lokaler Hardware einsetzen. Remote-Nutzer hatten mit der Einrichtung zu kämpfen, indem sie ihren Traffic mit einem herkömmlichen VPN-Client (Virtual Private Network) über das physische Büro zurückführten.

Dieses Modell geriet ins Wanken, als immer mehr Anwendungen den lokalen Perimeter verließen. Die Teams begannen, zu SaaS-Tools und öffentlichen Cloud-Anbietern zu migrieren. Sie konnten die Sicherheit nicht mehr kontrollieren, indem sie physische Appliances in den Fluss ihres einzigen Pfads zum Internet integrierten.

Unterdessen verließen auch Nutzer das Büro, wodurch die Fähigkeit eines selbstverwalteten privaten Netzwerks, mit dem Traffic mitzuwachsen, in Frage gestellt wurde. Performance und Verfügbarkeit litten, während die Kosten stiegen, da die Unternehmen mehr Traffic transportierten und mehr Hilfsmittel einsetzten, um Zeit zu gewinnen.

Auch böswillige Akteure haben ihre Taktiken weiterentwickelt und angepasst. Die Angriffe wurden immer raffinierter und nutzten die Möglichkeiten, die sich durch die Migration weg von einem klassischen Sicherheitsperimeter ergaben. Die eingesetzten veralteten Appliances konnten mit den Veränderungen bei den Angriffsmustern und dem Umfang der Angriffe nicht Schritt halten.

SSE-Anbieter bieten Unternehmen eine cloudbasierte Lösung für diese Herausforderungen. SSE-Anbieter implementieren und pflegen Sicherheitsdienste in ihren eigenen Points of Presence oder bei einem öffentlichen Cloud-Anbieter und bieten Unternehmen damit einen sicheren ersten Hop, bevor sie sich mit dem Rest des Internets oder ihren internen Tools verbinden. IT-Teams können die physischen oder virtuellen Appliances abschaffen, die sie bisher tagelang warten mussten. Sicherheitsteams profitieren von ständig aktualisierten Filtern und Richtlinien, die vor neuen Bedrohungen schützen.

Einige SSE-Funktionen zielen auf den Ersatz des Remote-Zugriffs ab, indem sie Kunden die Möglichkeit bieten, Nutzer mit internen Tools mit Zero Trust-Zugriffskontrollregeln zu verbinden. Andere Teile einer SSE-Plattform konzentrieren sich auf die Anwendung der Zero-Trust-Prüfung auf den Rest des Internets. Dabei werden die lokalen Filtergeräte eines Unternehmens durch cloudbasierte Firewalls, Resolver und Proxys ersetzt. Diese filtern und protokollieren den Traffic, der ein Gerät in der Nähe des Nutzers verlässt, anstatt eine Rückführung des Traffics (Backhaul) zu einem zentralen Standort zu erzwingen.

Was ist mit SASE?

Vielleicht sind Sie auch mit dem Begriff Secure Access Service Edge (SASE) vertraut. Wir hören Kunden häufiger von ihren „SASE“-Zielen sprechen als von „SSE“ allein. SASE erweitert die Definition von SSE um die Verwaltung der Konnektivität des zu sichernden Traffics. Network-as-a-Service-Anbieter helfen Unternehmen, ihre Nutzer, Geräte, Standorte und Dienste miteinander zu verbinden. SSE-Anbieter sichern diesen Traffic.

Die meisten Anbieter konzentrieren sich auf eine Seite der Gleichung. Network-as-a-Service-Unternehmen verkaufen Software-definierte Wide Area Network- (SD-WAN), Interconnection- und Traffic-Optimierungslösungen, um Unternehmen bei der Verwaltung und Beschleunigung der Konnektivität zu unterstützen. Diese Unternehmen verlieren jedoch diese Vorteile, wenn sie den gesamten Traffic zur Filterung an einen SSE-Anbieter schicken. SSE-Anbieter bieten Sicherheitstools für nahezu jede Art von Traffic an, aber sie sind immer noch darauf angewiesen, dass ihre Kunden zusätzliche Netzwerkdienste kaufen, um diesen Traffic an ihre Standorte zu bringen.

Cloudflare One ist eine SASE-Plattform aus einer Hand. Cloudflare bietet Unternehmen ein umfassendes Netzwerk-as-a-Service, bei dem Teams den gesamten Traffic an das Cloudflare-Netzwerk senden können, wo wir ihnen bei der Verwaltung der Konnektivität und der Verbesserung der Performance helfen können. Unternehmen haben die Wahl zwischen flexiblen On-Ramps, wie z.B. ihren bestehenden Hardware-Routern, Agenten auf Laptops und mobilen Geräten, physischen und virtuellen Verbindungen oder dem Cloudflare-eigenen Konnektor für die letzte Meile.

Wenn dieser Traffic das Netzwerk von Cloudflare erreicht, wenden unsere SSE-Services die Sicherheitsfilterung an denselben Standorten an, an denen wir die Konnektivität verwalten und weiterleiten. Die SSE-Lösung von Cloudflare fügt keine zusätzlichen Hops hinzu; wir liefern Filterung und Protokollierung parallel zum Traffic, den wir für unsere Kunden beschleunigen. Der Wert unserer Single Vendor SASE-Lösung ist nur ein weiteres Ergebnis einer fixen Überzeugung, die wir seit der Einführung unseres Reverse Proxy vor über zehn Jahren haben: Kunden sollten keine Kompromisse bei der Performance zugunsten der Sicherheit eingehen müssen und umgekehrt.

Wo kommt Cloudflare One hier ins Spiel?

Cloudflare One verbindet Unternehmen mit den Tools, die sie benötigen, um ihre Geräte, Anwendungen und Daten zu sichern, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Die Plattform besteht aus zwei Hauptkomponenten: unseren Cloudflare Zero Trust-Produkten, die unser SSE-Angebot darstellen, und unserer Network-as-a-Service-Lösung. So sehr die heutige Ankündigung diese Funktionen voneinander trennt, ziehen wir es vor, darüber zu sprechen, wie sie zusammenarbeiten.

Das Netzwerk-as-a-Service-Angebot von Cloudflare, unsere Magic WAN-Lösung, erweitert unser Netzwerk, das Kunden als ihr eigenes nutzen können. Unternehmen können von den Investitionen profitieren, die wir in mehr als einem Jahrzehnt getätigt haben, um eines der weltweit am besten überwachten, leistungsfähigsten und verfügbarsten Netzwerke aufzubauen. Teams können einzelne Roaming-Geräte, Büros und physische Standorte oder ganze Netzwerke und Rechenzentren über Cloudflare mit dem Rest des Internets oder internen Zielen verbinden.

Wir möchten es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, uns ihren Traffic zu übermitteln. Deshalb bieten wir viele flexible „On-Ramps“, die sich problemlos in ihre bestehende Infrastruktur einfügen. Unternehmen können unseren Roaming Agent für die Anbindung von Nutzergeräten, unseren Cloudflare Tunnel Service für Konnektivität auf Anwendungsebene, Tunnel auf Netzwerkebene von unserem Magic WAN Connector oder ihrer bestehenden Router- oder SD-WAN Hardware und/oder direkte physische oder virtuelle Verbindungen für dedizierte Konnektivität zu lokalen oder Cloud-Infrastrukturen an mehr als 1.600 Standorten auf der ganzen Welt nutzen. Wenn die Pakete am nächstgelegenen Cloudflare-Standort ankommen, bieten wir Optimierung, Beschleunigung und Protokollierung, um den Kunden Einblick in ihren Traffic-Fluss zu geben.

Anstatt den beschleunigten Traffic zur Sicherheitsfilterung an einen zusätzlichen Intermediär zu schicken, kann unsere Cloudflare Zero Trust-Plattform die SSE-Sicherheitsfilterung am selben Ort – in der Regel auf genau demselben Server – wie unsere Network-as-a-Service-Funktionen übernehmen. Unternehmen können sich aussuchen, welche SSE-Funktionen sie aktivieren möchten, um ihr Sicherheitsniveau im Laufe der Zeit zu verbessern.

Cloudflare One und der SSE-Funktionsumfang

Mit den Sicherheitsfeatures von Cloudflare One können Unternehmen ihre SSE wirksam schützen, egal wie klein oder groß diese ausfällt. Kunden müssen lediglich ihren Traffic an einen Cloudflare-Standort senden, der sich innerhalb weniger Millisekunden von ihren Nutzern befindet, und Cloudflare Zero Trust kümmert sich um alles andere.

SSE-Funktionen von Cloudflare One

Zero Trust-NetzwerkzugriffCloudflare bietet einen Zero Trust VPN-Ersatz für Teams, die ihre eigenen Ressourcen hosten und kontrollieren. Kunden können ein privates Netzwerk innerhalb des Cloudflare-Netzwerks für herkömmliche Konnektivität einrichten oder den Zugriff auf Vertragspartner erweitern, ohne dass ein Agent erforderlich ist. Ganz gleich, wie sich Nutzer verbinden und welche Art von Ziel sie benötigen, das Netzwerk von Cloudflare bietet Administratoren die Möglichkeit, präzise Regeln pro Ressource oder auf globaler Basis zu erstellen. Teams können einen oder mehrere Identitätsanbieter, Eingaben zum Gerätestatus und andere Signalquellen kombinieren, um zu bestimmen, wann und wie ein Nutzer eine Verbindung herstellen kann.

Organisationen können diese Art von Zero Trust-Zugriffskontrollregeln auch auf SaaS-Anwendungen ausweiten, bei denen sie das Hosting nicht kontrollieren, indem sie den Identitätsproxy von Cloudflare in den Anmeldefluss einführen. Sie können weiterhin ihren bestehenden Identitätsanbieter verwenden, aber zusätzliche Prüfungen wie Gerätestatus, Land und Multifaktorverfahren einbauen.

DNS-FilterungDie DNS-Filterlösung von Cloudflare läuft auf dem schnellsten DNS-Resolver der Welt und filtert und protokolliert die DNS-Anfragen, die einzelne Geräte oder einige der größten Netzwerke der Welt verlassen.

Netzwerk-FirewallUnternehmen, die lokale Hardware-Firewalls oder cloudbasierte Äquivalente unterhalten, können ihre Boxen abschaffen, indem sie den Traffic über Cloudflare leiten, wo unsere Firewall-as-a-Service den Traffic filtern und protokollieren kann. Unsere Netzwerk-Firewall umfasst L3-L7-Filterung, Angriffserkennung (Intrusion Detection) und direkte Integrationen mit unseren Feeds für Bedrohungsdaten und dem Rest unserer SSE-Suite. Sie ermöglicht es Sicherheitsteams, ausgefeilte Richtlinien zu erstellen, ohne sich mit herkömmlicher Hardware herumschlagen zu müssen: keine Kapazitäts- oder Redundanzplanung, keine Durchsatzbeschränkungen, keine manuellen Patches oder Upgrades.

Secure Web GatewayDer Cloudflare Secure Web Gateway (SWG) inspiziert, filtert und protokolliert Traffic in einem Cloudflare PoP in der Nähe eines Nutzers, unabhängig davon, wo dieser arbeitet. Der SWG kann HTTP-Anfragen blockieren, die an gefährliche Ziele gerichtet sind, den Traffic auf Viren und Malware scannen und die Weiterleitung des Traffics an den Rest des Internets kontrollieren, ohne dass zusätzliche Hardware oder virtualisierte Dienste erforderlich sind.

In-line Cloud Access Security Broker und Schatten-ITDie Verbreitung von SaaS-Anwendungen kann Teams helfen, Kosten zu sparen, birgt aber auch ein echtes Risiko: Manchmal bevorzugen Nutzer andere Tools als die, die von ihren IT- oder Sicherheitsteams ausgewählt wurden. Der In-line Cloud Access Security Broker (CASB) von Cloudflare gibt Administratoren die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie sicherstellen können, dass Mitarbeiter SaaS-Anwendungen wie vorgesehen nutzen. Teams können Regeln für die Mandantenkontrolle erstellen, die es Mitarbeitern verbieten, sich bei persönlichen Konten anzumelden, sowie Richtlinien, die nur bestimmte Arten von Datei-Uploads in genehmigte SaaS-Anwendungen zulassen, und Filter, die Mitarbeiter daran hindern, nichtgenehmigte Dienste zu nutzen.

Der „Schatten-IT“-Service von Cloudflare scannt und katalogisiert den Traffic der Nutzer ins Internet, um IT- und Sicherheitsteams bei der Erkennung und Überwachung der unbefugten Nutzung von SaaS-Anwendungen zu unterstützen. So können Teams beispielsweise sicherstellen, dass ihr genehmigter Cloud-Speicher der einzige Ort ist, an dem Nutzer Materialien hochladen können.

API-gesteuerter Cloud Access Security BrokerCloudflare verfügt über ein starkes Netzwerk, aber manchmal beginnen die schlimmsten Angriffe mit stillstehenden Daten. Teams, die SaaS-Anwendungen einsetzen, können Arbeitsprodukte gemeinsam nutzen und von jedem beliebigen Ort aus zusammenarbeiten. Dieser Komfort macht es aber auch leicht, durch Fehler oder böswillige Handlungen eine schwerwiegende Datenschutzverletzung zu verursachen.

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Mitarbeiter ein Dokument mit sensiblen Informationen für nicht-vorgesehene Nutzer freigeben, indem sie die falsche Schaltfläche im Menü „Freigeben“ auswählen. Mit nur einem Klick kann eine Tabelle mit Kundenkontaktdaten im Internet veröffentlicht werden. In anderen Fällen könnten Nutzer einen Bericht mit ihrem persönlichen Konto teilen, ohne zu wissen, dass sie gerade gegen interne Compliance-Regeln verstoßen haben.

Unabhängig davon, wie die potenzielle Datenschutzverletzung begann, scannt der API-gesteuerte CASB von Cloudflare ständig die SaaS-Anwendungen, die Ihr Team nutzt, auf mögliche Fehlkonfigurationen und Datenverluste. Sobald diese entdeckt werden, alarmiert die CASB von Cloudflare die Administratoren und bietet eine umfassende Anleitung zur Behebung des Vorfalls.

Schutz vor DatenverlustDer Data Loss Prevention-Service von Cloudflare scannt den Traffic, um möglichen Datenverlust zu erkennen und zu blockieren. Administratoren können aus gängigen, vordefinierten Profilen wie Sozialversicherungsnummern oder Kreditkartennummern auswählen, eigene Kriterien mit regulären Ausdrücken erstellen oder in bestehende Microsoft Information Protection Labels integrieren.

Remote-BrowserisolierungDer Browserisolierung-Service von Cloudflare führt einen Browser innerhalb unseres Netzwerks aus, in einem Rechenzentrum nur Millisekunden vom Nutzer entfernt, und sendet das Vektor-Rendering der Webseite an das lokale Gerät. Die Teammitglieder können jeden modernen Browser verwenden und im Gegensatz zu anderen Ansätzen fühlt sich das Internet einfach wie das Internet an. Administratoren können Websites im laufenden Betrieb isolieren, indem sie nur unbekannte Ziele isolieren oder Auftragnehmern einen agentenlosen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Sicherheitsteams können zusätzliche Schutzmaßnahmen wie das Blockieren von Copy-Paste oder Drucken einrichten.

Sicherheit jenseits der SSE

Viele der Kunden, die mit uns über ihre SSE-Ziele sprechen, sind nicht bereit, vom ersten Tag an jeden Sicherheitsdienst der Kategorie zu übernehmen. Stattdessen haben sie eher strategische SSE-Ziele und taktische, unmittelbare Probleme. Das ist auch gut so. Wir können unsere Kunden dort abholen, wo sie ihren Weg beginnen, und manchmal beginnt dieser Weg mit Problemen, die ein wenig außerhalb der aktuellen SSE-Definition liegen. Auch in diesen Bereichen können wir helfen.

Viele der Arten von Angriffen, die ein SSE-Modell verhindern soll, beginnen mit E-Mail, aber das fällt nicht unter die traditionelle SSE-Definition. Angreifer zielen auf bestimmte Mitarbeiter oder ganze Belegschaften mit Phishing-Links oder Malware ab, die von den standardmäßigen Filtern der heutigen E-Mail-Anbieter nicht erkannt werden.

Wir möchten unseren Kunden helfen, diese Angriffe am Posteingang zu stoppen, bevor SSE-Funktionen wie DNS- oder SWG-Filterung eingesetzt werden müssen. Cloudflare One umfasst branchenführende E-Mail-Sicherheit durch unser Produkt Area 1, um Teams unabhängig von ihrem E-Mail-Anbieter zu schützen. Area 1 ist nicht nur eine eigenständige Lösung, die in unserer SSE gebündelt ist; Cloudflare Zero Trust-Funktionen sind gemeinsam mit Area 1 noch wirksamer. Verdächtige E-Mails können zum Beispiel Links in einem isolierten Browser öffnen, um Kunden ein Defense-in-Depth-Sicherheitsmodell zu bieten, ohne dass das Risiko zusätzlicher IT-Helpdesk-Tickets besteht.

Cloudflare One-Kunden können auch die Vorteile einer anderen von Gartner anerkannten Plattform in Cloudflare nutzen, nämlich unsere Suite für Anwendungssicherheit. Die branchenführenden Anwendungssicherheitsfunktionen von Cloudflare, wie unsere Web Application Firewall und unser Service zur DDoS-Abwehr, können zusammen mit unseren Zero Trust-Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden. Teams können ihren internen Tools mit einem einzigen Klick Warnungen zum Bot-Management, API-Schutz und schnelleres Caching hinzufügen.

Was spricht für Cloudflare?

Über 10.000 Organisationen vertrauen Cloudflare One, um ihr Unternehmen zu verbinden und zu sichern. Cloudflare One schützt und beschleunigt Teams von der größten IT-Organisation der Welt, der US-Bundesregierung, bis hin zu Tausenden von kleinen Gruppen, die sich auf unseren kostenlosen Tarif verlassen. Vor ein paar Monaten haben wir im Rahmen unserer CIO Week mit Kunden gesprochen, um zu erfahren, warum sie sich für Cloudflare One entscheiden. In ihren Rückmeldungen erwähnten die Befragten einige Punkte immer wieder.

1) Cloudflare One bietet umfassendere SicherheitNahezu jeder SSE-Anbieter bietet eine verbesserte Sicherheit im Vergleich zu einem traditionellen Burg-und-Burggraben-Modell, aber das ist eine niedrige Messlatte. Wir haben die Sicherheitsfunktionen von Cloudflare One so entwickelt, dass sie zu den besten der Branche zählen. Unsere branchenführende Lösung für die Zugriffskontrolle bietet mehr integrierte Optionen, um zu kontrollieren, wer auf die Tools zugreifen kann, die Ihr Unternehmen nutzt.

Wir arbeiten mit führenden Identitätsanbietern und Endpunktschutzplattformen wie Microsoft und CrowdStrike zusammen, um einen Zero Trust VPN-Ersatz anzubieten, der besser ist als alles andere auf dem Markt. Was das Filtern ausgehender Daten betrifft, so basiert jede Filteroption auf Bedrohungsdaten, die von Cloudforce One, unserem engagierten Team für Bedrohungsforschung und -analyse, gesammelt und kuratiert werden.

2) Cloudflare One macht Ihr Team schnellerCloudflare One beschleunigt Ihre Nutzer vom ersten Moment an, in dem sie sich mit dem Internet verbinden, indem es mit dem schnellsten DNS-Resolver der Welt beginnt. Die Endnutzer senden diese DNS-Anfragen und stellen die Verbindung über einen sicheren Tunnel her, der auf der Grundlage des Feedbacks von Millionen Nutzern optimiert wurde, die sich auf unseren beliebten Forward-Proxy für Verbraucher verlassen. Ganze Websites verbinden sich über eine Vielzahl von Tunneloptionen mit dem Netzwerk von Cloudflare, wo wir für die meisten der 3.000 größten Netzwerke der Welt der schnellste Konnektivitätsanbieter sind.

Wir konkurrieren und messen uns mit reinen Konnektivitätsanbietern. Wenn wir uns mit reinen SSE-Anbietern wie Zscaler messen, schneiden wir deutlich besser ab, je nach Anwendungsfall um 38 % bis 59 %.

3) Cloudflare One ist einfacher zu verwaltenDie Zero Trust-Produkte von Cloudflare sind einzigartig auf dem SSE-Markt, da wir einen kostenlosen Tarif anbieten, der fast alle Funktionen abdeckt. Wir stellen diese Dienste für Gruppen von bis zu 50 Nutzern kostenlos zur Verfügung, weil wir der Meinung sind, dass Sicherheit im Internet auch für alle mit knappem Budget zugänglich sein sollte.

Eine Folge dieser Selbstverpflichtung ist, dass wir Produkte entwickelt haben, die einfach zu bedienen sein müssen. Im Gegensatz zu anderen SSE-Anbietern, die nur an Unternehmen verkaufen und sich bei der Bereitstellung auf große Systemintegratoren verlassen können, mussten wir eine Lösung entwickeln, die jedes Team einsetzen kann. Von Menschenrechtsorganisationen ohne eigene IT-Abteilung bis hin zu Start-ups, die mehr Zeit mit dem Aufbau ihres Unternehmens und weniger Zeit mit der Sorge um Sicherheitslücken verbringen möchten.

Wir wissen auch, dass Administratoren mehr Optionen als nur ein intuitives Dashboard wünschen. Wir bieten API-Support für die Verwaltung aller Cloudflare One-Funktionen und wir unterhalten einen Terraform-Anbieter für Teams, die die Option für eine von Kollegen geprüfte Konfiguration-als-Code-Verwaltung benötigen.

4) Cloudflare One ist die kosteneffizienteste und umfassendste SASE-LösungCloudflare ist täglich für die Bereitstellung und Sicherung von Millionen von Websites im Internet verantwortlich. Um dieses Volumen an Traffic zu bewältigen, mussten wir unser Netzwerk skalierbar und kosteneffizient gestalten.

Der interne Traffic der größten Unternehmen erreicht (noch) nicht das Volumen von auch nur mäßig populären Internetwebsites. Wenn diese Teams Traffic an Cloudflare One senden, verlassen wir uns bei der Anwendung von Sicherheits- und Netzwerkfunktionen auf dieselbe Hardware und dieselben Rechenzentren, die auch unserem Geschäft mit Anwendungsdiensten zugrunde liegen. So können wir jedem Team umfassende Sicherheit zu einem Preis bieten, der durch unsere bestehenden Investitionen in unser Netzwerk ermöglicht wird.

5) Cloudflare kann Ihr einziger, konsolidierter Sicherheitsanbieter seinCloudflare One ist nur der jüngste Teil der Cloudflare-Plattform, der in Berichten von Branchenanalysten ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2022 ernannte Gartner Cloudflare zu einem der führenden Anbieter für Web Application and API Protection (WAAP). Wenn sich Kunden für Cloudflare entscheiden, um ihre SSE-Herausforderungen zu lösen, haben sie die Möglichkeit, erstklassige Lösungen vom selben Anbieter zu erhalten.

Dutzende unabhängiger Analystenfirmen würdigen Cloudflare weiterhin für unsere Fähigkeit, unseren Kunden ausgezeichnete Services bereitzustellen, die von DDoS-Schutz, CDN und Edge-Computing bis hin zu Bot-Management reichen.

Was kommt als Nächstes?

Wenn sich Kunden für Cloudflare One entscheiden, vertrauen sie darauf, dass unser Netzwerk die sensibelsten Aspekte ihres Unternehmens schützt, ohne ihr Geschäft zu verlangsamen. Wir sind den mehr als 10.000 Organisationen dankbar, die sich in den letzten fünf Jahren für uns als Anbieter entschieden haben, von kleinen Teams, die unseren kostenlosen Tarif nutzen, bis hin zu Fortune-500-Unternehmen und Behörden.

Die heutige Ankündigung beschleunigt nur die Dynamik von Cloudflare One. Wir konzentrieren uns darauf, die nächste Generation von Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen zu entwickeln, die unsere Kunden benötigen, um sich auf ihre eigenen Aufgaben zu konzentrieren. Wir werden immer schneller werden, um mehr und mehr Unternehmen zu helfen. Möchten Sie sich mit uns auf den Weg machen? Lassen Sie es uns hier wissen und wir melden uns bei Ihnen.

Gartner, „Magic Quadrant for Security Service Edge“, Analyst(en): Charlie Winckless, Aaron McQuaid, John Watts, Craig Lawson, Thomas Lintemuth, Dale Koeppen, 10. April 2023.

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1https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/security-service-edge-sse

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