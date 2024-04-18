Cloudflare 2024 im Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) aufgeführt

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Cloudflare erscheint erneut im Gartner® Magic Quadrant™ für den Bereich Security Service Edge (SSE)1. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Cloudflare einer von nur zehn Anbietern ist, die in diesem Bericht gewürdigt werden. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem wir für unsere Umsetzungsfähigkeit und die Vollständigkeit unserer Vision Anerkennung erhalten. Mehr über unsere Bewertung in dem Bericht erfahren Sie hier.

Im vergangenen Jahr wurden wir als einziger neuer Anbieter im Gartner® Magic Quadrant™ für den Bereich SSE aufgeführt. Diese Position erreichten wir gemessen an dem Datum, an dem wir unser erstes Produkt auf den Markt gebracht haben, in kürzester Zeit. Außerdem haben wir uns damals gegenüber unseren Kunden verpflichtet, schneller neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns, nun über den positiven Effekt für unsere Kunden und die Anerkennung ihres Feedbacks durch Gartner berichten zu können.

Dank der Investitionen, die wir in den letzten 14 Jahren in unser globales Netzwerk getätigt haben, kann Cloudflare Funktionen schneller und mit größerer Kosteneffizienz auf den Markt bringen als die Konkurrenz. Dass wir 2023 der einzige neue Anbieter waren, haben wir unserer Überzeugung nach der Kombination unserer bereits vorhandenen Stärken zu verdanken: unserem robusten, vielseitigen globalen Proxy, unserer blitzschnellen DNS-Auflösung, unserer Serverless Computing-Plattform sowie unserer Fähigkeit, Traffic rund um den Globus zuverlässig zu routen und zu beschleunigen.

Wir sind der Meinung, dass wir im letzten Jahr – aufbauend auf der Stärke dieses Netzwerks – weitere Fortschritte auf dem SSE-Markt gemacht haben, da von größeren Kunden Cloudflare One eingeführt wurde. Wir haben die Fähigkeit unserer Web Application Firewall (WAF), nach Angriffen zu suchen, ohne die Geschwindigkeit unserer Dienste zu beeinträchtigen, auf unseren jetzt umfassenden Ansatz zum Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention – DLP) angewandt. Zudem haben wir die Tools, mit denen wir die Kennzahlen unseres eigenen Netzwerks erfassen, umfunktioniert und eine noch ausgereiftere Digital Experience Monitoring (DEX)-Produktreihe für Administratoren bereitgestellt. Darüber hinaus haben wir das Toolset für unseren Cloud Access Security Broker (CASB) erweitert, sodass nun mehr Anwendungen nach neuen Arten von Daten durchsucht werden können.

Wir sind den Kunden dankbar, die uns auf diesem Weg ihr Vertrauen geschenkt haben. Besonders stolz sind wir auf die Bewertungen unserer Kunden im Rahmen des Gartner® Peer Insights™-Forums, wo sie über ihre Erfahrungen mit Cloudflare One berichtet haben. Die Rückmeldungen waren durchweg so positiv, dass Gartner Cloudflare als Customers’ Choice2 des Jahres 2024 ausgezeichnet hat. Wir geben Ihnen heute das gleiche Versprechen wie im vergangenen Jahr: Cloudflare wird Entwicklungen noch schneller vorantreiben, während wir an der Erweiterung der besten SSE-Plattform der Branche arbeiten.

Was versteht man unter einer Security Service Edge?

Eine Security Service Edge (SSE) „sichert den Zugang zum Web, zu Cloud-Diensten und zu privaten Anwendungen ab. Sie umfasst Funktionen wie Zugriffskontrolle, Schutz vor Bedrohungen, Datensicherheit, Sicherheitsüberwachung und Kontrolle der akzeptablen Nutzung, die durch Netzwerk- und API-basierte Integration durchgesetzt wird. Eine SSE wird in erster Linie als cloudbasierter Dienst bereitgestellt, kann aber auch lokale oder agentenbasierte Komponenten enthalten.“3

Die Zahl der SSE-Lösungen auf dem Markt nahm allmählich zu, als sich Unternehmen in großem Maßstab mit Nutzern, Geräten und Daten befassten, die ihre angestammten Sicherheitsperimeter verließen. Bei früheren Generationen konnten Teams ihr Unternehmen schützen, indem sie sich vor dem Rest der Welt hinter einem metaphorischen Burgwall verschanzten. Die Firewall, die Geräte und Daten schützte, befand sich innerhalb des physischen Firmenstandorts. Die Anwendungen, auf die ihre Nutzer zugreifen mussten, wurden im selben Intranet betrieben. Wenn Nutzer gelegentlich das Büro verließen, mussten sie ihren Traffic mühsam über einen herkömmlichen Virtual Private Network (VPN)-Client leiten.

Dieses Konzept wurde jedoch zunehmend in Frage gestellt, als sich der Standort von Anwendungen nach außen verlagerte. SaaS-Applikationen boten eine günstigere und einfachere Alternative zum Selbsthosting von Ressourcen. Die Kosten- und Zeitersparnis veranlasste IT-Abteilungen zur Migration und Sicherheitsteams mussten einiges aufholen, da auch alle ihre sensiblen Daten migriert wurden.

Gleichzeitig begannen die Nutzer, häufiger remote zu arbeiten. Die VPN-Infrastruktur in den Büros war zuvor kaum verwendet worden. Nun hatte sie plötzlich Mühe, den neuen, mit einer wachsenden Zahl an Nutzern, die auf einen größeren Teil des Internets zugriffen, einhergehenden Anforderungen gerecht zu werden.

Infolgedessen versagten die bisherigen Notlösungen in den Unternehmen – manchmal nach und nach, manchmal aber auch alle auf einmal. SSE-Anbieter bieten eine cloubasierte Lösung für dieses Problem. Sie betreiben ihre eigenen Sicherheitsdienste in ihren eigenen Rechenzentren oder auf einer Public Cloud-Plattform. Wie die SaaS-Anwendungen, die die erste Migrationswelle vorangetrieben haben, werden diese SSE-Dienste vom Anbieter verwaltet und so skaliert, dass Budgeteinsparungen ermöglicht werden. Die Endnutzer profitieren davon, dass der Traffic nicht umgeleitet werden muss, und die Sicherheitsadministratoren können leichter smartere und sicherere Richtlinien zum Schutz ihres Teams erstellen.

SSE deckt ein breites Spektrum ab. Wenn Sie fünf Sicherheitsteams fragen, wie sie eine SSE- oder Zero Trust-Lösung definieren würden, erhalten Sie wahrscheinlich sechs unterschiedliche Antworten. Im Allgemeinen bietet SSE einen hilfreichen Rahmen bei der Einführung einer Zero Trust-Architektur. Das Konzept lässt sich in einige typische Bereiche unterteilen:

Zero Trust-Zugriffskontrolle : Anwendungen, die sensible Daten enthalten, werden durch die Erstellung von Regeln mit geringstmöglichen Zugriffsrechten geschützt, die bei jeder einzelnen Anfrage oder Verbindung Identität und andere kontextbezogene Signale prüfen.

Filterung ausgehender Daten : Durch Filtern und Protokollieren von DNS-Abfragen, HTTP-Anfragen oder sogar Datenverkehr auf Netzwerkebene wird für die Sicherheit von Nutzern und Geräten gesorgt, die sich mit dem restlichen Internet verbinden.

Sichere SaaS-Nutzung : Der für SaaS-Anwendungen bestimmte Traffic wird analysiert und die Daten in diesen Applikationen werden auf mögliche Verstöße gegen Schatten-IT-Richtlinien, Fehlkonfigurationen oder fehlerhafte Handhabung von Daten gescannt.

Datenschutz : Es kann nach Daten gescannt werden, die aus dem Unternehmen abfließen, oder nach Bestimmungsorten, die nicht den Firmenrichtlinien entsprechen. Daten, die nicht aufbewahrt werden sollten, jedoch trotzdem bei einem Unternehmen gespeichert sind – eventuell sogar in vertrauenswürdigen Tools –, oder die eine strengere Zugriffskontrolle benötigen, können aufgespürt werden.

Mitarbeitererlebnis: Die Nutzererfahrung der Mitarbeitenden bei der Verwendung von Tools und Anwendungen, die im Internet oder intern gehostet werden, können überwacht und optimiert werden.

SSE ist eine Komponente des überordneten Secure Access Service Edge (SASE)-Konzepts. Man kann sich die SSE-Funktionen als den für die Sicherheit zuständigen Teil von SASE vorstellen. Der andere Teil besteht aus den Netzwerktechnologien, mit denen Nutzer, Zweigstellen, Anwendungen und Rechenzentren miteinander verbunden werden. Einige Anbieter konzentrieren sich nur auf den SSE-Bereich und nutzen für die Anbindung der Kunden an ihre Sicherheitslösungen externe Partner. Andere wiederum kümmern sich nur um den Netzwerkaspekt. Bei unserer heutigen Ankündigung stehen zwar unsere SSE-Funktionen im Fokus, doch Cloudflare als SASE-Dienstleister bietet beide Komponenten aus einer Hand an.

Wie fügt sich Cloudflare One in das SSE-Konzept ein?

Kunden können Cloudflare heranziehen, um die gesamte Bandbreite an Sicherheitsproblemen zu lösen, die sich mit SSE abdecken lassen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, zunächst mit einer einzigen Komponente zu beginnen. Uns ist bewusst, dass eine vollständige digitale Transformation eines Unternehmens eine gewaltige Herausforderung sein kann. Die unten dargestellten Anwendungsfälle funktionieren zwar besser im Zusammenspiel, mit uns können Ihre Mitarbeitenden aber auch problemlos ein Problem nach dem anderen bewältigen.

Zero Trust-Netzwerkzugriff

Für die meisten Unternehmen beginnt der Wandel mit einem Angriff auf ihr Virtual Private Network (VPN). In vielen Fällen folgt ein herkömmliches VPN dem Prinzip, dass jedem in diesem privaten Netzwerk standardmäßig Vertrauen geschenkt wird. Jeder damit verbundene Nutzer kann auf alles zugreifen. Damit sind ihm alle Anwendungen und Daten in diesem Netzwerk schutzlos ausgeliefert. Die Erweiterung oder der Ersatz von herkömmlichen VPN zählt zu den wichtigsten Zero Trust-Anwendungsfällen bei unseren Kunden. Zum Teil werden damit Probleme im Zusammenhang mit der nicht abreißenden Serie von folgenschweren VPN-Sicherheitslücken bei lokalen Firewalls und Gateways beseitigt.

Mit Cloudflare können Zero Trust-Regeln erstellt werden, die das Sicherheitskonzept eines herkömmlichen VPN durch ein Modell ersetzen, das jede Anfrage und jede Verbindung auf Vertrauenssignale wie Identität, Gerätestatus, Standort und Multi-Faktor-Authentifizierungsmethode hin auswertet. Mittels Zero Trust Network Access (ZTNA) können Administratoren Mitarbeitenden und Drittanbietern Anwendungen auf vollständig clientlosem Weg bereitstellen, bei dem sich herkömmliche Tools wie SaaS-Applikationen anfühlen. Teams, die ein eher privates Netzwerk benötigen, können auf Cloudflare eines erstellen, das beliebigen TCP-, UDP- und ICMP-Traffic – einschließlich bidirektionalem Datenverkehr – unterstützt und gleichzeitig Zero Trust-Regeln durchsetzt.

Mit Cloudflare One lassen sich diese Regeln auch auf Applikationen anwenden, die außerhalb Ihrer Infrastruktur angesiedelt sind. Der Identitäts-Proxy von Cloudflare ermöglicht die Durchsetzung einheitlicher und fein ausdifferenzierter Proxy-Richtlinien, die bestimmen, wie sich Teammitglieder bei ihrer SaaS-Anwendung anmelden.

DNS-Filterung und Secure Web Gateway

Cloudflare betreibt die schnellste DNS-Auflösung der Welt und hilft Nutzern, sich sicher mit dem Internet zu verbinden – egal, ob sie in einem Café arbeiten oder sich in einem der größten Netzwerke der Welt befinden.

Neben DNS-Filterung bietet Cloudflare auch ein umfassendes Secure Web Gateway (SWG) zur Überprüfung des von einem Gerät oder einem gesamten Netzwerk ausgehenden HTTP-Traffic. Jede Anfrage wird nach gefährlichen Bestimmungsorten oder potenziell bösartigen Downloads gefiltert. Wir bieten aber nicht nur Lösungen für SSE-Anwendungsfälle, sondern betreiben auch einen der weltweit größten Forward-Proxys für Datenschutz im Internet, der unter anderem von Apple iCloud Private Relay und Microsoft Edge Secure Network eingesetzt wird.

Zudem kann bei der Übermittlung des Traffic an Cloudflare zwischen verschiedenen Optionen gewählt werden. So kann Ihr Team entweder den gesamten Traffic jedes Mobilgeräts senden oder einfach das Netzwerk Ihres Firmenstandorts oder Rechenzentrums an das Netzwerk von Cloudflare anschließen. Jede Anfrage oder DNS-Abfrage wird protokolliert und kann in unserem Dashboard überprüft oder in eine Protokollierungslösung eines Drittanbieters exportiert werden.

Inline- und At-Rest-CASB

SaaS-Anwendungen ersparen IT-Abteilungen Arbeit, weil sie die von Ihren Unternehmen geschäftlich eingesetzten Tools nicht selbst hosten, warten und überwachen müssen. Allerdings verursachen sie unter dem Sicherheitsaspekt auch völlig neue Probleme.

Jeder Nutzer eines Unternehmens muss sich heute für seine Arbeit mit einer Applikation im öffentlichen Internet verbinden können. Einige ziehen dafür ihre Lieblings-Apps den von der IT-Abteilung überprüften und genehmigten Anwendungen vor. Diese Art von Schatten-IT-Infrastruktur kann dazu führen, dass unerwartete Gebühren anfallen, gegen rechtliche Vorgaben verstoßen wird und es zu Datenlecks kommt.

Cloudflare bietet umfassende Scan- und Filterfunktionen, mit denen sich erkennen lässt, ob Mitarbeitende nicht genehmigte Tools verwenden. Administratoren können diese Werkzeuge mit einem einzigen Klick vollständig sperren oder steuern, wie sie verwendet werden. Muss Ihre Marketingabteilung beispielsweise Google Drive für die Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter verwenden, kann schnell eine Regel eingeführt werden, wonach Dateien nur heruntergeladen und niemals hochgeladen werden können. Alternativ können Sie Nutzern Lesezugriff auf eine Anwendung erlauben, Schreibzugriff aber verweigern. Die Schatten-IT-Richtlinien von Cloudflare bieten eine einfach zu implementierende Kontrolle darüber, wie Ihr Unternehmen das Internet nutzt.

Neben unerlaubten Applikationen können aber auch genehmigte Ressourcen Probleme verursachen. Möglicherweise wird in Ihrem Unternehmen im Arbeitsalltag Microsoft OneDrive genutzt, während die Compliance-Richtlinien es der Personalabteilung verbieten, Dateien mit den Sozialversicherungsnummern der Mitarbeitenden in dem Tool zu speichern. Der Cloud Access Security Broker (CASB) von Cloudflare kann die von Ihren Mitarbeitenden verwendeten SaaS-Anwendungen routinemäßig scannen, um unsachgemäße Nutzung, fehlende Kontrollen oder mögliche Fehlkonfigurationen zu erkennen.

Digital Experience Monitoring

Firmennutzer haben bestimmte Erwartungen an die Art und Weise, in der sie sich mit dem Internet verbinden. Wenn sie mit Verzögerungen oder Latenz konfrontiert sind, wenden sie sich mit einer Beschwerde an das IT-Helpdesk. Lauter werden diese Beschwerden jedoch nur, wenn Helpdesks nicht über die richtigen Werkzeuge verfügen, um die Probleme genau zu verstehen oder zu lösen.

Cloudflare One bietet Mitarbeitenden ein Toolkit für das Digital Experience Monitoring. Dieses haben wir auf Grundlage der Tools entwickelt, die wir seit Jahren intern zur Überwachung unseres eigenen globalen Netzwerks einsetzen. Administratoren können die globale, regionale oder individuelle Latenz für Applikationen im Internet messen. IT-Teams haben die Möglichkeit, über unser Dashboard Verbindungsprobleme einzelner Nutzer zu beheben. Die gleichen Funktionen, die es uns erlauben, etwa 20 % des Webs als Proxy zu dienen, stehen jetzt Teams jeder Größe zur Unterstützung ihrer Nutzer zur Verfügung.

Datensicherheit

Die größte Sorge, die CIO und CISO uns gegenüber im vergangenen Jahr geäußert haben, galt dem Datenschutz. Datenlecks können das Vertrauen der Kunden untergraben und Strafen für das Unternehmen nach sich ziehen – unabhängig davon, ob sie böswillig oder versehentlich verursacht wurden.

Uns wird auch berichtet, dass die Implementierung einer effektiven Datensicherheit in jedem Fall schwierig ist. Kunden erzählen uns von teuren Einzellösungen, die sie mit der Absicht angeschafft haben, sie schnell zu implementieren und Datensicherheit zu gewährleisten, die letzten Endes aber einfach nicht funktionierten oder ihre Mitarbeitenden so stark ausgebremst haben, dass sie schließlich gar nicht mehr benutzt wurden.

Wir haben das letzte Jahr damit verbracht, unsere Lösung für dieses Problem zielstrebig zu optimieren. Es handelte sich um den größten Bereich von Investitionen in das Cloudflare One-Team. Mit unseren Datensicherheitslösungen, die Data Loss Prevention (DLP) umfassen, kann jetzt nach Daten gesucht werden, die das Unternehmen verlassen, sowie nach Daten, die in SaaS-Anwendungen gespeichert sind. Anhand der von Ihnen angegebenen exakten Datenübereinstimmungen oder unschärferer Muster lassen sich so Datenlecks verhindern. Teams können mithilfe optischer Zeichenerkennung (Optical Character Recognition – OCR) potenzielle Bildverluste ermitteln und mit einem einzigen Klick einen Scan nach Public Cloud-Schlüsseln durchführen. Softwareunternehmen haben die Möglichkeit, auf vordefinierte ML-basierte Quellcode-Erkennung zurückgreifen.

Datensicherheit wird auch im nächsten Jahr unser größter Schwerpunktbereich bei Cloudflare One sein. Wir freuen uns, weiterhin eine SSE-Plattform bereitstellen zu können, die Administratoren umfassende Kontrolle bietet, ohne ihre Nutzer zu behindern oder auszubremsen.

Jenseits von SSE

SSE-Lösungen decken ein breites Spektrum an Sicherheitsproblemen von Unternehmen ab. Uns ist klar, dass Schwierigkeiten, die über diese Definition hinausgehen, eine Kompromittierung verursachen können. Cloudflare bietet Ihren Mitarbeitenden nicht nur eine branchenführende SSE-Plattform, sondern auch eine ganze Reihe von Tools zum Schutz Ihres Unternehmens, zur Vernetzung Ihres Teams und zur Absicherung aller Ihrer Anwendungen.

Am Anfang einer IT-Kompromittierung steht in der Regel eine E-Mail. Die meisten Attacken beginnen mit Phishing in Form einer Art von Multi-Channel-Kampagne oder mit einem Social Engineering-Angriff. Im Fadenkreuz steht normalerweise die größte Schwachstelle im Sicherheitsperimeter eines Unternehmens: die E-Mail-Posteingänge der Mitarbeitenden. Wir sind der Meinung, dass Sie auch davor geschützt sein sollten, noch bevor die verschiedenen Schichten unserer SSE-Plattform zum Einsatz kommen, um bösartige Links oder Dateien aus diesen E-Mails abzufangen. Deshalb bietet Cloudflare One auch einen hervorragenden cloudbasierten E-Mail-Schutz. Die entsprechenden Funktionen arbeiten einfach mit dem Rest von Cloudflare One zusammen, um Phishing über sämtliche Kanäle zu stoppen: Posteingänge (cloudbasierter E-Mail-Schutz), soziale Netzwerke (SWG), SMS (ZTNA in Verbindung mit Security-Token) und Zusammenarbeit über die Cloud (CASB). Sie können beispielsweise zulassen, dass Mitarbeitende weiterhin auf potenziell bösartige Links in einer E-Mail klicken können, jedoch erzwingen, dass diese Ziele in für den Nutzer transparenter Weise in einem isolierten Browser geladen werden.

Die meisten SSE-Lösungen erreichen hier aber ihre Grenze und lösen nur das Sicherheitsproblem. Doch Mitarbeitende, Geräte, Firmenstandorte und Rechenzentren benötigen auch leistungsfähige und hochverfügbare Verbindungsmöglichkeiten. Andere SSE-Anbieter arbeiten zur Bewältigung dieser Herausforderung mit externen Netzwerkanbietern zusammen. Allerdings erhöhen sich dadurch die Zahl der Hops und die Latenz. Cloudflare-Kunden müssen dagegen keine Kompromisse eingehen: Cloudflare One bietet eine umfassende WAN-Konnektivitätslösung, die in denselben Rechenzentren bereitgestellt wird wie unsere Sicherheitskomponenten. Unternehmen müssen nur auf einen einzigen Anbieter zurückgreifen, der Lösungen für die Anbindung und Sicherheit ihrer jeweiligen Netzwerke entwickelt – ganz ohne zusätzliche Hops oder Rechnungen.

Uns ist auch bewusst, dass Sicherheitsprobleme nicht bei internen Abläufen im Unternehmen Halt machen, sondern ebenso die Anwendungen betreffen können, die Sie dem Rest der Welt zur Verfügung stellen. Doch Sie können auch die für Ihre eigenen Kunden bestimmten Applikationen mithilfe von Cloudflare absichern und beschleunigen. Von Analysten wird die Web Application and API Protection (WAAP)-Plattform von Cloudflare gewürdigt, die einige der größten Internet-Auftritte der Welt schützt.

Was heißt das für die Kunden?

Zehntausende Unternehmen haben Cloudflare One den Schutz Ihrer Mitarbeitenden im Arbeitsalltag anvertraut und sind restlos überzeugt. Mehr als 200 Unternehmen haben die Zero Trust-Plattform von Cloudflare im Rahmen von Gartner® Peer Insights™ bewertet. Wie bereits erwähnt, ist das Feedback so durchweg positiv, dass Gartner Cloudflare zu einem Customers’ Choice des Jahres 2024 gekürt hat.

Im direkten Austausch mit unseren Kunden haben wir in Erfahrung gebracht, aus welchen konkreten Gründen sich CIO und CISO für Cloudflare One entscheiden. Für einige Teams bieten wir eine kosteneffiziente Möglichkeit, Einzellösungen zu bündeln. Andere wissen es zu schätzen, dass viele Praktiker unsere Plattform aufgebaut haben, bevor sie überhaupt mit unserem Team gesprochen haben. Wir hören auch, dass die Geschwindigkeit wichtig ist, um eine reibungslose Endnutzererfahrung zu gewährleisten: Wir sind 46 % schneller als Zscaler, 56 % schneller als Netskope und 10 % schneller als Palo Alto Networks.

Was ist als Nächstes geplant?

Anfang 2024 haben wir uns eine Woche lang neuen Sicherheitsfunktionen gewidmet, die schon jetzt eingesetzt werden können. Für den Rest des Jahres können Sie mit weiterem Engagement in diesem Bereich rechnen, da wir unser Secure Web Gateway-Produkt gerade weiter ausbauen. Außerdem arbeiten wir daran, die Nutzung unserer branchenführenden Funktionen zur Zugriffskontrolle noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Zu unseren größten Schwerpunkten werden unsere Datenschutzplattform, Digital Experience Monitoring und unsere Inline- und At-Rest-CASB-Tools gehören. Außerdem werden wir unsere Analyse-Funktionen sowie die Tools überarbeiten, mit denen wir Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Vorgaben unterstützen. Schauen Sie also am besten ab und zu einmal bei uns vorbei, um zu sehen, was es Neues gibt!

Unser Versprechen an unsere Kunden ist 2024 noch das gleiche wie im vergangenen Jahr. Wir werden Ihren Mitarbeitenden auch weiterhin bei der Lösung von Sicherheitsproblemen zur Seite stehen, damit Sie sich voll und ganz Ihrem Kerngeschäft widmen können.

Sie möchten uns beim Wort nehmen? Cloudflare bietet etwas, das unter den Marktführern in diesem Bereich einzigartig ist: Sie können fast jede Funktion von Cloudflare One schon jetzt kostenlos nutzen. Teams mit bis zu 50 Nutzern können unsere Plattform gebührenfrei einsetzen, sei es für eine kleine Gruppe ihrer Belegschaft oder im Rahmen eines Proof-of-Concept in einem größeren Unternehmen. Unserer Meinung nach sollten Firmen jeder Größe die Möglichkeit haben, branchenführende Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen.

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1Gartner, „Magic Quadrant for Security Service Edge“; Charlie Winckless, Thomas Lintemuth, Dale Koeppen; 15. April 2024

2Gartner, „Voice of the Customer for Zero Trust Network Access“, Bewertung von Experten, 30. Januar 2024

3https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/security-service-edge-sse

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