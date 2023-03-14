Einfache, problemlose Migration von Zscaler zu Cloudflare One mit dem Descaler-Programm

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Cloudflare freut sich, heute das Descaler-Programm einzuführen: ein reibungsloser Weg, um bestehende Zscaler-Kunden auf Cloudflare One zu migrieren. Mit dieser Ankündigung macht Cloudflare es Enterprise-Kunden noch einfacher, auf ein schnelleres, einfacheres und agileres Fundament für Sicherheit und Netzwerktransformation umzusteigen.

Kunden von Zscaler teilen uns immer häufiger mit, dass sie mit zwei Punkten besonders unzufrieden sind: Erstens mit der Art und Weise, wie sie mehrere Lösungen verwalten müssen, um ihre Ziele zu erreichen, und zweitens mit den ihnen angebotenen Geschäftsbedingungen. Cloudflare One bietet ein größeres Netzwerk, eine „Single-Stack“-Lösung ohne Verkettung von Diensten, die Innovationen in einem unglaublichen Tempo ermöglicht, also die Einführung einer Vielzahl neuer Produkte und Features.

Im Kern hilft das Descaler-Programm, das Risiko einer Umstellung zu minimieren. Es ist so konzipiert, dass es einfach und unkompliziert ist. Das Programm umfasst technische Ressourcen für einen nahtlosen Übergang und strategische Beratung, um sicherzustellen, dass die Migration die Ziele Ihres Unternehmens erreicht. Kunden können davon ausgehen, dass sie Cloudflare One innerhalb weniger Wochen nutzen können, ohne ihren Geschäftsbetrieb zu unterbrechen.

Welche Komponenten umfasst das Descaler-Programm?

Kompetente Leute. Einen klaren Ablauf. Scheinbar magische Technologie. Ein erfolgreicher Umstieg setzt voraus, dass die Menschen, die Abläufe und die Technologie stimmen. Daher kombinieren wir diese Komponenten, um unseren Kunden eine reibungslose Migration zu Cloudflare One zu ermöglichen.

Cloudflare One ist unsere Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform, die Dienste für die Netzwerkkonnektivität mit Zero Trust-Sicherheitsdiensten in einem der schnellsten, stabilsten und am besten zusammensetzbaren globalen Netzwerke kombiniert. Die Plattform verbindet Nutzer dynamisch mit Unternehmensressourcen, wobei identitätsbasierte Sicherheitskontrollen in der Nähe der Nutzer bereitgestellt werden, egal wo sie sich befinden.

Wer kann am Descaler-Programm teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, die Sicherheitsprodukte von Mitbewerbern von Zscaler wie ZIA oder ZPA einsetzen und mindestens 1.000 Mitarbeiter haben. Das Descaler-Programm umfasst Ressourcen und Gesprächsmöglichkeiten mit Cloudflare-Experten auf zwei miteinander verbundenen Wegen – einer konzentriert sich auf den technischen, der andere auf den geschäftlichen Erfolg.

Technischer Erfolg

Administratoren haben Grund zur Freude. Das Descaler-Programm umfasst die Tools, Abläufe und Partner, die Sie für eine reibungslose technische Migration benötigen.

Architektur-Workshops. Unsere und Ihre Experten werden einen neuen Blick darauf werfen, wo Sie stehen und wohin Sie in den nächsten zwei bis drei Jahren steuern müssen, damit die digitale Transformation gelingt. Diese interaktiven Gespräche mit den Experten von Cloudflare helfen uns, gemeinsam die sinnvollsten Migrationspfade für Ihr Unternehmen zu finden und die Technologien zu erkunden, die die Migration zu Cloudflare noch einfacher machen. Gemeinsam werden wir Zeit investieren, damit Sie mitunter folgende Ergebnisse erzielen: Sie erhalten einen maßgeschneiderten Plan für die Migration, Zugang zum Descaler-Toolkit und spezielle Ressourcen von Cloudflare, um eine nahtlose Umstellung zu ermöglichen und sich gleichzeitig auf Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Geschäftsziele zu konzentrieren, die durch Netzwerk- und Sicherheitstechnologie unterstützt werden. Sie werden ein besseres Verständnis dazu entwickeln, wie Sie zu einer Internet-nativen SASE-Plattform migrieren können. Noch wichtiger ist jedoch, dass Sie erfahren, wie Sie Zero Trust und SASE-Konzepte für Ihr Unternehmen greifbar machen können. Technische Tools für die Migration. Cloudflare stellt Ihnen nicht nur Mitarbeiter und Abläufe zur Verfügung. Wir helfen Ihnen auch mit einer Reihe von technischen Tools und Skripten, die mit wenigen Klicks automatisch Einstellungen und Konfigurationen von bereits eingesetzten Zscaler-Produkten exportieren, die in Cloudflare One migriert werden sollen. Dieses Toolkit erspart Ihnen unzählige Stunden unnötiger Zeit, die Sie sonst vor dem Computer verbringen müssten. Der Clou: Der Ablauf ist besonders einfach. Gemäß den Best Practices für Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) und unter Verwendung unterstützter und dokumentierter API-Aufrufe für Ihr aktuelles Konto exportiert das Descaler-Toolkit Ihre aktuelle Konfiguration und Einstellungen aus ZIA oder ZPA und wandelt sie so um, dass sie mit Cloudflare One kompatibel sind, bevor sie in ein neues Cloudflare One-Konto migriert werden. Bei einer ZPA-Anwendung zum Beispiel prüft das Descaler-Toolkit die bestehenden Einstellungen zu Anwendungsname, Domain/SNI, IPs, zulässigen Ports, Protokollen, Nutzergruppen und mehr, bevor es exportiert, transformiert und in ein neues Cloudflare One-Konto importiert wird. In Fällen, in denen die Zeit drängt, können Sie die Migration in kürzester Zeit durchführen. Wenn zum Beispiel eine dringende ZIA-Migration ansteht, müssen Sie nur rasch nacheinander DNS umschalten, um einen grundlegenden Schutz zu erhalten, Zscaler deaktivieren und dann den Prozess zur Bereitstellung von WARP und einem vollständigen Secure Web Gateway verwalten. Erste Schritte mit dem ToolkitSie werden zunächst aufgefordert, einen neuen API-Schlüssel in Ihrem ZIA- oder ZPA-Konto zu erstellen. Danach wird das Cloudflare-Team das Toolkit freigeben, damit es lokal von einem Ihrer Systemadministratoren zusammen mit Mitgliedern des Cloudflare-Teams ausgeführt werden kann, die Sie bei Fragen unterstützen. Cloudflare wird niemals Ihren API-Schlüssel benötigen oder nach ihm fragen, nur nach den Outputs. Cloudflare wird den Output dann verwenden, um die Konfigurationen zu transformieren und in ein neu eingerichtetes Cloudflare One-Konto zu laden. Das Descaler-Toolkit führt nur Lese- und Listen-API-Anfragen an Ihr Zscaler-Konto durch. In Szenarien, in denen Systeme oder Dienste, die Sie migrieren möchten, nicht 1:1 abgebildet werden können, stehen das Cloudflare-Team und unsere autorisierten Partner bereit, um den Migrationsprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Zuverlässige Partner. Das Cloudflare Partner-Netzwerk umfasst Service- und Implementierungspartner, die Lösungen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance mit einer breiten Palette an Zusatzleistungen anbieten. Unsere Technologiepartner bieten unseren Kunden ergänzende Lösungen innerhalb des Cloud-Stacks an und unterstützen sie auf Wunsch mit praktischem Support. Bereits im Januar haben wir den Cloudflare One-Programmpfad für autorisierte Service Delivery Partner angekündigt und freuen uns, Kunden mit autorisierten Partnern zu vernetzen, die die hohen Standards erfüllen, die Cloudflare für die Bereitstellung professioneller Services vorsieht. Mit dem weiteren Wachstum des Descaler-Programms werden zusätzliche Möglichkeiten wie umfassende technische Schulungen mit Zertifizierungskursen für Kunden sowie Unterstützung für interne professionelle Services und die Bereitstellung professioneller Services durch autorisierte Partner geprüft, um den Umstellungsprozess noch einfacher zu gestalten. Dabei handelt es sich nur um einen ersten Schritt. Bald werden wir noch viele weitere technische Ressourcen für Kunden bereitstellen, die zu Cloudflare wechseln möchten.

Geschäftliche Komponenten

Für CxOs könnte es nicht klarer sein, wenn es darum geht, einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen und Kosteneinsparungen aufzuzeigen, die sich auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Berechnung des Return On Investment (ROI). Wir legen Wert darauf, Ihnen den Wert von Cloudflare One zu zeigen und nicht nur davon zu erzählen. Wir möchten sicherstellen, dass Kunden, die eine Migration durchführen, die messbaren geschäftlichen Vorteile erkennen, die sich durch den Umstieg auf die Cloudflare One-Plattform ergeben können. Ausstiegsmöglichkeit aus Ihrem aktuellen Vertrag. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr bestehender Vertrag Ihrer langfristigen Sicherheitsmodernisierung im Wege steht. Cloudflare ist bemüht, den Migrationsprozess so kosteneffizient wie möglich zu gestalten. Darum bieten wir unseren Kunden Tools und flexible Finanzierungsoptionen, mit denen sie schneller von Zscaler wegkommen und sicher bei Cloudflare landen können. Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung werden Sie diesen Schritt nicht bereuen. Analyse der Zero Trust Roadmap. Für den Umstieg auf Zero Trust ist es wichtig, den Blick auf die Zukunft zu richten und genau zu wissen, wo Sie heute stehen. Führungskräfte in Unternehmen sollten Ressourcen wie unsere anbieterübergreifende Roadmap zur Zero Trust-Einführung nutzen, um mit Hilfe von Architekten, Ingenieuren und anderen Führungskräften zukünftige Initiativen zu planen.

Ihre Internetleitungen sind überlastet und verstopft? Dann nützen Sie jetzt das Descaler-Programm und damit der Traffic wieder fließen kann:

[2] https://blog.cloudflare.com/de-de/network-performance-update-cio-edition-de-de/ SWG = Secure Web Gateway, RBI = Remote-Browserisolierung, ZTNA = Zero Trust-Netzwerkzugang

Warum die Migration von Zscaler zu Cloudflare One einfach Sinn macht

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Cloudflare statt für Zscaler, um ihre Sicherheit zu modernisieren, und wenn sie dies tun, nennen sie in der Regel unsere Stärken bei einigen wichtigen Bewertungskriterien:

Nutzererfahrung: IT- und Sicherheitsadministratoren sind der Meinung, dass unsere Services leichter zu implementieren und einfacher zu verwalten sind. Nutzer profitieren von einer schnelleren Performance bei allen Sicherheitsdiensten. Während die fragmentierten Clouds und unzusammenhängenden Services von Zscaler die Verwaltung mit der Zeit komplizierter machen, bietet Cloudflare eine einzige, einheitliche Kontrollebene, mit der Ihr Unternehmen seine Sicherheitsziele schnell erreichen kann. Konnektivität: Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unseres größeren globalen Netzwerks, das jeglichen Traffic schützt. Außerdem ist das Netzwerk von Cloudflare im Gegensatz zu Zscaler so konzipiert, dass jeder Dienst an jedem Standort ausgeführt werden kann, um einen einheitlichen Schutz für Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Flexibilität für die Zukunft: Die Kunden erkennen, dass der Übergang zu Zero Trust und SASE langfristige Partnerschaften erfordert. Hierbei vertrauen sie auf die Erfolgsbilanz von Cloudflare in puncto schneller Innovation und schätzen unsere flexible Architektur, mit der sie neue Sicherheitsstandards und -technologien übernehmen und immer einen Schritt voraus sein können.

Dies sind nur einige Gründe, warum sich Unternehmen für Cloudflare entscheiden. Wenn Sie noch mehr Gründe und Erfahrungsberichte von Kunden lesen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick in diesen aktuellen Blogbeitrag.

Wenn Sie Ihre Kollegen dazu motivieren möchten, das Descaler-Programm in Anspruch zu nehmen, empfehlen wir Ihnen diese Infografik oder unsere Webseite, um weitere direkte Vergleiche anzustellen.

Erste Schritte

Sie möchten am Descaler-Programm teilnehmen? Dann melden Sie sich einfach über den unten stehenden Link an. Danach wird sich das Cloudflare-Team mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Einzelheiten zur Anmeldung zu besprechen. Wenn Sie uns nähere Angaben zu Ihren aktuellen Zscaler-Implementierungen, laufenden Herausforderungen und Ihren zukünftigen Zero Trust- oder SASE-Zielen machen, können wir sofort loslegen.

Wir freuen uns, unseren Kunden mit dem Descaler-Programm einen klaren Weg für den Wechsel zu Cloudflare One bieten zu können. Um loszulegen, melden Sie sich hier an.