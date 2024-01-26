Outage (TW)

2023 年第四季網際網路中斷總結
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...
2023/11/04
從世界標准時 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 開始，Cloudflare 的控制平面和分析服務經歷了一次服務中斷。以下是詳細資料...
2023/10/25
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第三季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023/10/04
2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 遇到 DNS 解析問題。一些使用者可能已經收到對有效查詢的 SERVFAIL DNS 回應。在這篇部落格中，我們將討論失敗的內容、發生的原因，以及我們可以採取哪些措施來確保這種情況不再發生...
2023年9月26日 下午1:00
Cloudflare Radar 將發佈有關國家/地區和自發系統 (AS) 的異常流量事件。這些事件與上面提到的事件相同，它們觸發了我們用於驗證和確認中斷的內部工作流程...
2023年9月26日 下午1:00
現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知...
2023年7月28日 上午3:18
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年7月11日 上午5:48
由於 .com 和 .net TLD 名稱伺服器的源站 DNS 解析失敗，亞太地區的使用者遭遇連線錯誤...
2023年4月12日 下午1:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第一季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年1月25日 上午3:47
2023 年 1 月 24 日，因為管理服務權杖的發布代碼發生錯誤，導致數個 Cloudflare 服務有 121 分鐘的時間無法使用。此事件使得多種 Cloudflare 產品降級...
2023年1月20日 下午2:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第四季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2022年10月18日 下午5:36
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2022年7月05日 下午1:26
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2022年6月21日 下午12:38
今天，2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 遭遇一次服務中斷，影響了我們 19 個資料中心的流量...