Outage (TW)

在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組 ...

2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧 ...

從世界標准時 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 開始，Cloudflare 的控制平面和分析服務經歷了一次服務中斷。以下是詳細資料 ...

在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第三季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組 ...

2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 遇到 DNS 解析問題。一些使用者可能已經收到對有效查詢的 SERVFAIL DNS 回應。在這篇部落格中，我們將討論失敗的內容、發生的原因，以及我們可以採取哪些措施來確保這種情況不再發生 ...