2022 年針對大屠殺教育網站的網路攻擊增加

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今天，我們緬懷國際大屠殺紀念日。我們紀念那些被納粹及其同夥掠奪財產、剝奪權利、驅逐出境、餓死、非人虐待和殺害的受害者。在大屠殺期間以及導致大屠殺的事件中，納粹滅絕了歐洲三分之一的猶太人。600 萬猶太人以及無數其他少數民族和殘疾群體的成員被殺害，因為納粹認為他們低人一等。

78 年後，在臭名昭著的奧斯維辛死亡集中營解放之後，反猶主義仍然燃燒著仇恨。反反猶運動組織根據英國內政部提供的資料進行的一項研究顯示，猶太人成為仇恨犯罪目標的人均可能性比其他任何信仰群體高 500%。

針對大屠殺教育網站的網路攻擊

從 Cloudflare 的角度來看，我們也可以指出令人痛心的發現。2021 年，針對大屠殺教育網站的網路攻擊同比翻了一番。2021 年，傳送到 Cloudflare 背後的大屠殺教育網站的每 100 個 HTTP 請求中，就有一個是攻擊的一部分。2022 年，這些網路攻擊的份額再次同比增長 49%。在 2022 年，網路攻擊佔大屠殺教育網站所有流量的 1.6%（幾乎每 50 個 HTTP 請求中就有 1 個），如下圖所示。

我們將網路攻擊表示為百分比，以規範網站流量的自然增長、緩解方法和其他潛在的資料偏差。但是，即使我們查看原始資料，從 2021 年到 2022 年，針對 Cloudflare 背後的大屠殺教育網站的絕對網路攻擊流量（HTTP 請求）增長了 640%，而所有請求的總增長量為 397% （攻擊和非攻擊 HTTP 請求）。

針對大屠殺教育網站的網路攻擊的份額

（請注意，圖表從 95% 開始，以便更好地瞭解攻擊份額）

大屠殺教育網站面臨的威脅也是許多其他非營利組織面臨的威脅。事實上，在我們最近的 DDoS 趨勢報告中，非營利組織是第六大目標_產業_。Cloudflare 背後的非營利網站的所有流量中有 10% 是 DDoS 攻擊流量。

2022 年第四季度 HTTP DDoS 攻擊的主要目標產業

然而，大屠殺教育組織等非營利組織可能並不總是擁有抵禦攻擊的資源。為此，我們為世界各地的高危團體提供免費保護。我們透過 Galileo 專案來做到這一點。該專案協助易受攻擊的網站保持在線狀態。它為從事藝術、人權、民間團體、新聞或民主工作的團體提供免費的網路安全服務。正如我們最近的影響力報告中詳述的那樣，在 2022 年，透過 Galileo 專案，我們平均每天保護易受攻擊的網站免受 5900 萬次網路威脅。

如果您代表弱勢公眾利益團體並希望使用 Galileo 專案保護您的網站，請按照此處的步驟操作並申請。在等待回音的同時，您還可以開始使用我們的免费方案。

在 Cloudflare，我們記得且會永遠銘記。

Cloudflare 的一些員工是大屠殺倖存者的後代。德國入侵後，我的祖父母逃離了納粹佔領的波蘭。可悲的是，我的祖父母——和其他老年倖存者一樣，已經去世了。我從小就听他們講述勇敢的故事——以及深受折磨的故事。聽人講述這些故事並不是一個令人愉快的過程，讓我們必須傾聽——尤其是在這樣的時代，歐洲的戰爭已經持續了將近一年。我們有責任確保世界記住並且永遠不會忘記大屠殺的暴行，以及反猶太主義、種族主義和一般仇恨可能導致的後果。

因此，幾個月前，在 Cloudflare 倫敦辦公室，我們有幸在 Cloudflare 的猶太員工資源組 Judeoflare 主辦的活動中接待了大英帝國勳章 (BEM) 獲得者 Janine Webber。由於我們與大屠殺教育信託基金的合作，該活動得以舉辦。因此，在座無虛席的禮堂和超額訂閱的 Zoom 通話中，我們親耳聆聽了 Janine 講述的關於生存和勇敢的故事。我們提出了問題並從中有所收穫。

我們很榮幸能透過 Cloudflare TV 在這裡與大家分享她的故事。