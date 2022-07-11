隆重推出位置感知 DDoS 防護

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我們很高興地推出 Cloudflare 的位置感知 DDoS 防護。

分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊是一種網路攻擊，其目的是透過向網際網路設備傳送超出其處理能力的大量流量，而使其不堪重負。為此，攻擊者通常要從盡可能多的位置產生盡可能多的攻擊流量。攻擊的這種_分散式_特性被認為對攻擊者有利，而我們利用位置感知 DDoS 防護將其反過來，使其變成不利因素。

對於訂閱了進階 DDoS 服務的 Cloudflare Enterprise 客戶，現在可以在測試版中使用位置感知 DDoS 防護。

分散式攻擊失去了優勢

Cloudflare 的位置感知 DDoS 防護利用攻擊者的優勢來對付他們。透過瞭解您的流量來自何處，系統會變得能夠感知位置，並在發現新流量時不斷地詢問「這對_您的_網站而言是合理的嗎？」。

例如，如果您營運的電子商務網站主要服務於德國消費者，則您的大部分流量很可能來自德國國內，還有一些來自相鄰的歐洲國家/地區，而來自世界上其他國家/地區和地理區域的流量會很少。如果來自主要地理位置以外的非預期位置的流量激增，則系統會標記並緩解不需要的流量。

位置感知 DDoS 防護還會利用 Cloudflare 的機器學習模型來識別可能是自動化的流量。您可以將其用作額外訊號，來提供更準確的保護。

啟用位置感知保護

訂閱進階 DDoS 服務的 Enterprise 客戶可以自訂並啟用位置感知 DDoS 防護系統。依預設，系統將僅根據您最近 7 天的 P95 比率顯示其認為可疑的流量，並按用戶端的國家和地區進行分類（每 24 小時重新計算一次）。

客戶可以在安全性概觀儀表板中檢視系統標記的內容。

位置感知 DDoS 防護作為現有規則集中新的 HTTP DDoS 受管理規則向客戶公開。若要啟用它，請將動作變更為_受管理查問_或_封鎖_。客戶可以調整其敏感度層級，定義您針對偏離正常地理區域的流量允許的容忍度。敏感度越低，容忍度越高。

若要瞭解如何檢視標記的流量以及如何設定位置感知 DDoS 防護，請造訪開發人員文件網站。

讓 DDoS 攻擊的影響成為歷史

我們 Cloudflare 的使命是協助打造更完善的網際網路。DDoS 防護團隊的願景源自這一使命：我們的目標是讓 DDoS 攻擊的影響成為歷史。在讓 Cloudflare 的 DDoS 防護更智慧、更精確、更符合個人需求的旅程中，位置感知保護只是邁出了第一步。尚未使用 Cloudflare？立即開始使用，您可使用我們的 Free 和 Pro 方案保護您的網站，或聯絡我們以進一步瞭解 Enterprise 進階 DDoS 防護套件。