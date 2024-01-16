Attacks (TW)

2023 年第四季 DDoS 威脅報告
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2023/10/26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023/10/10
「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊...
2023/10/10
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023/08/31
在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢...
2023年8月21日 下午1:00
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023年3月29日 上午11:10
在過去 24 小時內，Cloudflare 觀察到針對澳大利亞大學網站的 HTTP DDoS 攻擊。正如最近的 Telegram 帖子所揭示的那樣，大學是親俄羅斯駭客組織 Killnet 及其附屬機構 AnonymousSudan 公開攻擊的幾個群體中的第一個...
2023年2月13日 下午6:37
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2023年1月27日 下午2:00
今天，在奧斯維辛死亡集中營解放 78 周年之際，我們緬懷國際大屠殺紀念日。透過 Cloudflare 的 Galileo 專案，我們保護了大屠殺教育網站和處於危險中的公眾利益團體。閱讀更多內容，瞭解 2022 年針對這些群體的攻擊增長情況...
2022年7月11日 下午12:57
位置感知 DDoS 防護還會利用 Cloudflare 的機器學習模型來識別可能是自動化的流量。您可以將其用作額外訊號，來提供更準確的保護...
2022年7月06日 下午12:55
歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。...
2022年6月14日 下午12:56
在上週，Cloudflare 自動偵測並緩解了一場每秒 2600 萬個請求的 DDoS 攻擊，這是有記錄以來最大規模的 HTTPS DDoS 攻擊...
2021年11月13日 下午2:33
本週稍早，Cloudflare 自動偵測到並緩解了一次高峰接近 2 Tbps 的 DDoS 攻擊...
2019年2月27日 下午1:00
在昨天的一篇部落格文章中，我們談到了面對眾多不同的要求，在處理使用我們服務網站的內容時所依賴的原則...
2017年9月25日 下午1:00
本週我們迎來了 Cloudflare 的第七個生日。在這一週，每天推出一系列產品並使我們的客戶擁有多個主要的全新優勢，已經成為我們的優良傳統。首先推出的便是我特別引以為豪的產品：非計量緩解...