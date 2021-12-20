2021 年，網際網路轉向 TikTok、太空等領域

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年復一年，網際網路流量持續增長（至少到目前為止以及在疫情的「幫助」下如此），網際網路應用程式，包括網站、IoT 裝置或行動應用程式，一年來在不斷發展，具體情況取決於其是否吸引使用者。

接下來幾天，我們將透過 2021 年度回顧對網際網路流量進行更廣泛的討論（您可在此處查看 2020 年度回顧），但現在，讓我們根據 Cloudflare Radar 上的資料，重點關注今年最受歡迎的網域，以及這些網域在熱門程度排行榜上的變化。由於 Alexa.com 即將終止服務，您可從 Cloudflare 獲取網域排名。

我們將重點討論太空（NASA 和 SpaceX 進入更遙遠的太空）、電子商務（Amazon 和淘寶的規則）以及社交媒體（TikTok 一躍從 Facebook 手中接過第一的桂冠）領域。我們還會略微探討一下視訊串流大戰。Netflix 自身也上演了一場《魷魚遊戲》，2021 年 1 月榮登熱門榜單榜首，當然這可能與疫情封鎖不無關係。

聊天網域（WhatsApp 等）同樣不會缺席，當然還有不太成熟的各種元宇宙網域（近期 Roblox 的排名超過 Fortnite）。同我們一起，漫遊 2021。

下面將展示從 Cloudflare 的角度來看，網際網路流量聚集在哪些特定網域（其中一些整合了多個網站），及其在我們的全球熱門程度排行榜上的位置。

熱門網站: Google 的龍頭地位被小萌新 TikTok 取代

讓我們先看看熱門網域排名，2021 年，Cloudflare 的全球網域流量排名第一名的爭奪之戰十分有意思。Google.com（包括地圖、翻譯、相簿、航班、圖書和新聞等等）2020 年在我們的榜單中立於不敗之地的神話被打破。去年 9 月至 12 月，Google.com 一直位列榜首。當時 TikTok.com 僅位列第 7 或第 8。

2021 年底十大熱門網域

1 TikTok.com2 Google.com3 Facebook.com4 Microsoft.com5 Apple.com6 Amazon.com7 Netflix.com8 YouTube.com9 Twitter.com10 WhatsApp.com

2020 年底十大熱門網域

1 Google.com2 Facebook.com3 Microsoft.com4 Apple.com5 Netflix.com*6 Amazon.com7 TikTok.com8 YouTube.com9 Instagram.com *10 Twitter.com

2020 年 11 月 Amazon 排名第 5，但 12 月 Netflix 超過了 Amazon（有時甚至超過 Apple，排名第 4）；11 月和 12 月期間，Instagram 和 Twitter 的排名一直在不斷變化。

2021 年的情況則不同。2021 年 2 月 17 日，TikTok 首次登上榜首，但只維持了一天。3 月，TikTok 又有幾天登冠，5 月同樣如此，直到 2021 年 8 月 10 日之後，TikTok 才長期獨佔鰲頭。Google 偶爾也會登上榜首，但 10 月和 11 月基本都是 TikTok，包括感恩節（ 11 月 25 日）和黑色星期五（11 月 26 日）。

對比這兩年，我們還可以發現一些其他趨勢 — 2020 年僅顯示了 9 月（Cloudflare Radar 此時才推出）之後的資料。例如，2020 年 Facebook.com 穩居第 2，TikTok.com 崛起後，Facebook 現在穩居第 3, 隨後是 Microsoft.com（Office365 和 Teams 數據包含在內），然後是 Apple.com（App Store 和 Apple TV+ 數據包含在內），這與 2020 的趨勢相同。

電商巨頭 Amazon.com 緊隨其後，值得注意的是，從 2021 年 1 月起，這個電子商務網站（我們將在接下來的幾段中討論該類別）一躍超過了 Apple.com。但 9 月之後，Apple 又反超，有時也有例外情況，比如 11 月 28 日，網路星期一的前一天，以及 12 月 1 日和 6 日。

聖誕假期，Netflix 時間

Netflix 在 2020 年聖誕節期間及 2021 年 1 月表現優異，特別是在週末

另一個趨勢是 Netflix 在 2020 年 12 月超過了 Amazon，特別是在聖誕節前後。在 2020 年聖誕節前後的一些日子，Netflix 的排名甚至超過了 Apple，位居第 4，比如 12 月 23 日、25 日以及 12 月 29 日至 2021 年 1 月 2 日。

2021 年 2 月 2 日：這一天，是 YouTube（和一名健美操教練）的天下

在我們的熱門程度排行榜上，我們還發現了另一個趨勢：一般排名第 6 或第 7 的 YouTube，在 2021 年 2 月 2 日，也只在這一天，衝上了榜首。

2021 年 2 月 2 日，這段健身教練在緬甸軍事政變期間錄製的影片在網路上迅速走紅，並由此衍生出無數表情包

為什麼呢？我們只能猜測其中的原因，那時雖然是超級盃期間（一些廣告，比如 Matthew McConaughey 的 Doritos 廣告會在當天播出），但還有另一個具有新聞價值的大事件：2021 年 2 月 1 日的緬甸軍事政變。一個東南亞國家的政變怎麼會對 YouTube 產生影響呢？一名健身教練在拍攝影片時意外地記錄下背後的政變過程。這段影片在網路上迅速走紅，由此衍生出的各種表情包也到處瘋傳。

2 月的這一天，Donald Trump 也宣佈了自己在彈劾審訊中新的法律團隊，因為先前的法律團隊辭職了，同時 Jeff Bezos 宣佈自己將辭去 Amazon 執行長一職。而在一週之後，YouTube 又創下了歷史記錄。2021 年 2 月 11 日，韓國教育品牌 Pinkfong 的影片《Baby Shark Dance》超越前記錄保持者 Luis Fonsi 的《Despacito》，成為 YouTube 上點閱率最高的影片。

Google 搜尋趨勢還顯示，2 月 2 日所在的這一週是 2021 年 Google 上「YouTub」一詞搜尋量最多的一週。

在疫情爆發的第二年，社交媒體網域在 Cloudflare 的排行榜中繼續保持高位。九個主要的社交媒體應用程式均位列我們的全球百大熱門網域榜單，唯一落榜的是 Quora.com（2021 年排名在第 687 至第 242 之間）。

我們可以看到，TikTok（如前所述，其也超過 Google，位居全球第 1）從 Facebook 手中奪取了 Cloudflare 排行榜中最受歡迎社交媒體網站網域的桂冠。所以，從我們的角度來看，這表示 TikTok 吸引了更多的網際網路流量（我們的排名來自我們的公共 DNS 解析器 1.1.1.1，因此與網域每月的不重複使用者或訪客數量無關）。到目前為止，Facebook 擁有更多的全球使用者。

2021 年底十大熱門社交媒體網域

1 TikTok.com2 Facebook.com3 YouTube.com4 Twitter.com5 Instagram.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

2020 年底十大熱門社交媒體網域

1 Facebook.com2 TikTok.com3 YouTube.com4 Instagram.com5 Twitter.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

2021 年 10 月 4 日 Facebook 服務中斷（我們基於自己的立場詳細解釋過）也影響了其在我們榜單上的排名，致使 Facebook.com 當週連續七天從第 3 的位置跌到第 4。對於這個社交媒體巨頭來說，連續這麼多天排名第 4 前所未見（自 2020 年 9 月以來）。

前 10 名榜單還清楚顯示，單就社交媒體網域，2021 年 YouTube 位列第三，Twitter 的排名有所上升，擊敗 Instagram，位居第 5（在勢均力敵的競爭中險勝）。2020 年底，Twitter 在榜單中落後於 Instagram。

LinkedIn 在熱門社交媒體網域排行榜中名列第九，目前仍在我們的全球百大熱門網域榜單內，2021 年其排名有所上升，尤其在 2 月和 3 月。這個職業類社交媒體的排名在 6 月和 7 月（北半球的夏季）開始下降，從 8 月底開始又上升，到 11 月在我們的全球排行榜中達到第 52 名，為全年最高。其 1 月的排名為第 78。在大辭職和個人與組織心態重整等話題被廣泛討論的一年裡，看到這個社交媒體平台的發展意義重大。

所謂的視訊串流大戰在 2021 年迎來了另一個重要迴合，新玩家出現，老玩家數量驚人。不僅僅在訂戶、收入和內容預算方面，還有網際網路流量方面。在我們的排行榜中，Netflix 仍是立於不敗之地的英雄。

我們將 YouTube.com（其大部分重要服務免費）新增到榜單中，與 Netflix 的龐大數據進行比較，然而，作為引發了《魷魚遊戲》現象的平台，Netflix 今年大部分時間在我們的榜單中都領先。Amazon Prime 未包含在內，因為該串流服務主要使用 Amazon.com（今年大部分時間排名第 5 或第 6）作為網域。

今年什麼時候 Netflix 更受歡迎？今年 1 月 Netflix 表現不錯，1 日和 2 日在我們的全球排名中位居第 4（1 月的所有週末，包括星期五也是如此），一直到 2 月都排名第 5。2021 年其他時間，該平台基本位列第 7。不錯，Netflix 的排名似乎在週末表現更好。

Roku.com 似乎是繼這兩大流量巨頭之後的視訊串流平台，2021 年在我們的排名中位居第 80。2020 年底，緊隨其後的是 Hulu.com，但 HBOMax.com 在 2021 年 7 月超過了 Hulu，進入我們的 100 強榜單。2021 年，Disneyplus.com 的排名也有所上升，並於年底超過了以應用程式為基礎的電視服務 Sling.com。我們的前 10 榜單還包括中國線上視訊平台 Iq.com（愛奇異）。

2021 年底十大熱門視訊串流網域

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 HBOMax.com5 Hulu.com6 Peacocktv.com7 Disneyplus.co8 ParamountPlus.com9 Sling.com10 Iq.com

2020 年底十大熱門視訊串流網域

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 Hulu.com5 HBOMax.com6 Peacocktv.com7 Sling.com8 Disneyplus.com9 Iq.com10 Wetv.vip

Netflix 和 YouTube

在圖表中，Netflix.com在大部分時間排名更靠前，以粉紅色表示，YouTube.com 為黃色

Netflix 和 YouTube 以及 Roku、HBOMax、Hulu.com 和 Peacocktv 在我們榜單中的排名遠遠高於其他平台，Disney+ 正在快速接近

電子商務：Podium、Amazon、淘寶及 eBay

自疫情爆發以來，電子商務以前所未有的速不斷發展。我們全球排名中的前四個電子商務網域（Amazon、淘寶、eBay 和 Walmart）均名列 100 強榜單，且全年穩定。

位居電子商務榜單第五的中國電商巨頭 Jd.com 一度進入 100 強榜單，主要是在 5 月和 6 月。在 2021 年 6 月 18 日的 618 購物節當天，其直衝榜單第 68 名，擊敗了 Walmart.com，幾乎追上 Ebay.com。

透過以下榜單，可以清楚看到 Jd.com 在 2021 年超過了 Shopify.com，位於第 5，Bestbuy.com 和 Target.com 的排名也有所提高。

2021 年底十大熱門電子商務網域

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Jd.com6 Shopify.com7 Bestbuy.com8 Target.com9 Rakuten.co.jp10 Homedepot.com

2020 年底十大熱門電子商務網域

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Shopify.com6 Jd.com7 Olx.com.br8 Rakuten.co.jp9 Target.com10 Bestbuy.com*

2020 年 12 月 19 日至 24 日，Shein.com 的排名領先於 Bestbuy.com 和 Target.com

以下是其他趨勢：

之前已經解釋過，Amazon.com 是一個網域，而不僅僅是電子商務服務（這正是其排名介於第 4 和第 6 之間的原因）。其在 2021 年 1 月表現不錯，4 月底名列第 4，但年底表現最好，特別是在網路星期一前一天（11 月 28 日）及 12 月 1 日和 6 日，位居第 5。

8 月 20 日是今年 Taobao.com 在我們的全球排名中表現最好的一天，名列第 15，而在中國最受歡迎的購物節，即 11 月 11 日的光棍節，其名列第 17。

Ebay.com 今年取得了很好的成績，8 月底表現不俗（8 月 31 日排名第 29），在網路星期一之後持續增長，並在 12 月 1 日達到巔峰，位居第 27 名。

Shopify 在 8 月表現不錯（8 月 18 日位居第 100 名），Etsy.com 同樣如此，在 8 月 21 日達到了第 128 名。Walmart 在 6 月表現出色（第 66 名），11 月底同樣如此（第 70 名）。

今年，Ikea.com 的重要性大大提升，在 9 月，其位置非常接近 Homedepot.com（在我們的全球排名中最高達到第 695 名），並一直持續到 11 月。

Best Buy 的排名在 10 月 6 日達到頂峰，並在整個 11 月實現了高速增長，12 月與 Shopify 並肩。

我們可以看到，Shein.com 去年聖誕節期間達到頂峰，自 2021 年 11 月以來一直在上升

2020 年聖誕節期間，中國線上快時尚跨境零售商 Shein.com 在我們的榜單上名列前茅。2020 年 12 月 19 日至 24 日，其超過 Bestbuy.com 和 Target.com，達到第 253 名。2021 年 3 月又迎來了另一個高峰，並在網路星期一之後取得了今年最好的成績——2021 年 12 月 1 日在我們的榜單中名列第 301。

2021 太空漫遊（NASA、SpaceX、Blue Origin 和 Virgin Galactic）

今年也是太空旅行取得多項成就的重要一年。來自阿拉伯聯合大公國、中國和美國的三個火星探測項目的航天器於 2 月抵達火星。NASA 的「毅力號」火星探測車於 2021 年 2 月 18 日著陸，之後「獨創號」無人機創造了歷史，成為人類歷史上第一架在其他星球上飛行的動力飛行器。另外太空領域還有一個重大事件即將發生：James Webb 望遠鏡的發射。

Virgin Galactic（7 月 11 日）、Blue Origin（7 月 20 日）和 SpaceX（9 月 16 日，但在此之前還有幾項其他與衛星和太空艙再利用的事件）還因為一些不同領域的太空旅遊成就而在網際網路上掀起了熱潮。只有 SpaceX 提供了軌道飛行。

在網域排名方面，NASA.gov 遙遙領先，但 Elon Musk 的 SpaceX.com 在我們全球排名中絕對位居第二，隨後是 Blueorigin.com。Virgingalactic.com 僅在 7 月 17 日和 18 日（在 Richard Branson 結束太空飛行幾天後）出現在我們的前 10 萬排名中一次。

自從去年開始，NASA 在我們的全球榜單中排名較為靠前，位列前 1,000 個網域之中，但在 2 月 18 日「毅力號」火星探測車登陸火星後，NASA.gov 進入了前 700 名。當月排名最高的一天是 2 月 25 日，達到了第 657 名。今年夏天其排名下降，但在 9 月底有所回升，2021 年 10 月 13 日達到今年的最高排名（第 637 名）。這天，NASA 召開了關於「露西號」任務的新聞發佈會，這是 NASA 首次探測木星的特洛伊小行星群（10 月 16 日發射）。

SpaceX.com 在 2 月表現不錯，進入了榜單前 8,000，其在這個月發射了 60 顆新的星鏈網際網路衛星進入軌道，但火箭著陸失敗，同時獲得了 8.5 億美元的投資。2021 年 9 月 16 日，其將首個全平民機組送入太空軌道，即靈感 4 號任務。在這之後，其再次登入我們的榜單。

Blue Origin 在今年初表現強勁。1 月 10 日達到了第 32,000 名（在第 4 枚新雪帕德火箭首次試飛前幾日）。7 月 20 日至 27 日，在其完成載有 Jeff Bezos 的載人首飛任務之後，排名有所上升。2021 年 10 月 13 日（當天 William Shatner 乘坐 Blue Origin 亞軌道太空艙進入太空）其排名也有所上升。

即時通訊或聊天工具：除了 WhatsApp 還有什麼？

即時通訊或聊天平台不像熱門的社交媒體網站、視訊串流或電子商務平台那麼多。所以這個榜單很短，由於 Messenger（使用 Facebook.com）或 iMessage（使用 Apple.com）未包含在內，就顯得更短了。Snapchat 既是一個社交媒體平台，也是一個即時通訊應用程式。同樣的還有 Instagram。我們將其新增到了社交媒體榜單中。如果在此榜單中，其排名高於微信但落後於 WhatsApp。實際上，Instagram 在 2021 年初（位列第 8）超過了 WhatsApp，一直持續到 2 月，然後降至第 13 名，Snapchat 則介於第 29 名和第 16 名之間。

2021 年底熱門聊天網域

1 WhatsApp.com2 WeChat.com3 Signal.org4 Telegram.com

2020 年底熱門聊天網域

1 WhatsApp.com2 Signal.org3 WeChat.com4 Telegram.com

從我們的角度來看，WhatsApp 是即時通訊應用程式中無爭議的領導者，其在我們的全球排名中曾低至第 13 名，最高時則達到第 8 名。其今年表現最好的時候是 3 月底、4 月底、10 月底，然後 11 月底及整個 12 月，名列第 8。

Signal 為何在 1 月一鳴驚人（微信在 2 月）

所有其他平台均未進入我們的榜單，但 2021 年帶來了以下值得注意的趨勢：

Signal.org 在 1 月表現驚人：1 月 3 日在榜單中位列第 1815，1 月 20 日上升到第 766，在短短 17 天內上升了 1,000 多名。為什麼呢？WhatsApp 全新的隱私權政策在 1 月的第二週登上了新聞頭條。

WeChat.com 在我們榜單上的排名也出現了大幅躍升，但主要是在 2 月，並在 4 月超過了 Signal.org。其 2 月初的排名是第 3142，4 月 25 日達到了第 979。10 月，這兩個即時通訊應用程式幾乎並列排名第 370，遠遠高於 2020 年底的排名。

另一方面，Telegram.com 今年的排名有所下降，最終位列前 38,000 名。

「你不可能出現在元宇宙的任何地方，像寇克艦長一樣從太空俯視地球。這會使你周圍的人感到困惑並激怒他們。會打破這個隱喻。人們將從任何地方顯現（或回到現實）視為一種私人的能力，最好只在你自己的家裡進行。」― Neal Stephenson，《雪崩》（1992 年）

元宇宙：不要與 Roblox 混淆

早在 11 月，我們在 Web Summit（在里斯本舉行的一場多達 42,000 人參與的全球科技盛會）的大廳就聽到，元宇宙已經存在（Roblox 的全球音樂總監有一些關於虛擬音樂會的想法）。但我們距離像 Neal Stephenson 的《雪崩》或 Ernest Cline 的《一級玩家》等作品中描述的那樣幾乎生活在虛擬世界的希望還很遙遠。

Oculus 推出了許多頭戴式裝置，能夠帶來元宇宙般的沉浸式體驗（這比現在大多數人習慣的整天透過螢幕工作、學習、通訊的生活方式更進一步），我們非常關注這一領域，比如 Fortnite、Roblox、Second Life（最早版本，2003 年發行）、Minecraft 和 Oculus。但 Oculus.com 沒有足夠的直接流量（使用 Oculus 頭戴式裝置玩遊戲會將流量導向其他地方），因此無法進入我們的前 10 萬網域排名，Minecraft 同樣如此。

2021 年底熱門元宇宙網域

1 Roblox.com2 Epicgames.com (Fortnite)3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 未在我們的 100,000 排名之列

2020 年底熱門元宇宙網域

1 Epicgames.com (Fortnite)2 Roblox.com3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 未在我們的 100,000 排名之列

這份 2020 年和 2021 年的簡短榜單顯示，Roblox.com 的排名在 7 月首次超過 Epicgames.com（開發了熱門遊戲 Fortnite），名列第 27。但直到 9 月底，其才一直領先於這家競爭對手遊戲平台，並在年底達到排名第 20 的好成績。

Epicgames.com (Fortnite) 今年年初表現較好，2021 年 1 月 5 日位居第 14，但在 2 月排名開始下降，5 月之後頹勢進一步加劇，但主要是在 7 月和 8 月。其表現從未真正恢復，年底排名介於第 26 和第 47 之間，具體取決於日期。

網際網路並不是一個安靜的所在，就像地球上的人類（特別是在疫情期間）並非安靜被動而是主動積極的一樣。儘管在我們的熱門網域排名中，一年中似乎沒有劇烈的起伏變化（TikTok 和 YouTube 例外），我們可以看到，諸如緬甸政變和隨後的影片走紅之類的事件可能會讓 YouTube 在我們的榜單中排名第 1。我們也看到，電子商務在一年中受到的影響、與太空相關的網站因為重要的事件而度過不同凡響的一年（線上），以及 Netflix 在聖誕節期間的排名上升。

請記住：您可以關注 Cloudflare Radar，以監測我們如何觀察全球及各個國家和地區的網際網路流量。