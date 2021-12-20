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Cloudflare 部落格

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2021 年，網際網路轉向 TikTok、太空等領域

2021-12-20

閱讀時間：13 分鐘
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年復一年，網際網路流量持續增長（至少到目前為止以及在疫情的「幫助」下如此），網際網路應用程式，包括網站、IoT 裝置或行動應用程式，一年來在不斷發展，具體情況取決於其是否吸引使用者。

接下來幾天，我們將透過 2021 年度回顧對網際網路流量進行更廣泛的討論（您可在此處查看 2020 年度回顧），但現在，讓我們根據 Cloudflare Radar 上的資料，重點關注今年最受歡迎的網域，以及這些網域在熱門程度排行榜上的變化。由於 Alexa.com 即將終止服務，您可從 Cloudflare 獲取網域排名。

我們將重點討論太空（NASA 和 SpaceX 進入更遙遠的太空）、電子商務（Amazon 和淘寶的規則）以及社交媒體（TikTok 一躍從 Facebook 手中接過第一的桂冠）領域。我們還會略微探討一下視訊串流大戰。Netflix 自身也上演了一場《魷魚遊戲》，2021 年 1 月榮登熱門榜單榜首，當然這可能與疫情封鎖不無關係。

聊天網域（WhatsApp 等）同樣不會缺席，當然還有不太成熟的各種元宇宙網域（近期 Roblox 的排名超過 Fortnite）。同我們一起，漫遊 2021。

下面將展示從 Cloudflare 的角度來看，網際網路流量聚集在哪些特定網域（其中一些整合了多個網站），及其在我們的全球熱門程度排行榜上的位置。

熱門網站: Google 的龍頭地位被小萌新 TikTok 取代

讓我們先看看熱門網域排名，2021 年，Cloudflare 的全球網域流量排名第一名的爭奪之戰十分有意思。Google.com（包括地圖、翻譯、相簿、航班、圖書和新聞等等）2020 年在我們的榜單中立於不敗之地的神話被打破。去年 9 月至 12 月，Google.com 一直位列榜首。當時 TikTok.com 僅位列第 7 或第 8。

1 TikTok.com2 Google.com3 Facebook.com4 Microsoft.com5 Apple.com6 Amazon.com7 Netflix.com8 YouTube.com9 Twitter.com10 WhatsApp.com

1 Google.com2 Facebook.com3 Microsoft.com4 Apple.com5 Netflix.com*6 Amazon.com7 TikTok.com8 YouTube.com9 Instagram.com *10 Twitter.com

2020 年 11 月 Amazon 排名第 5，但 12 月 Netflix 超過了 Amazon（有時甚至超過 Apple，排名第 4）；11 月和 12 月期間，Instagram 和 Twitter 的排名一直在不斷變化。

2021 年的情況則不同。2021 年 2 月 17 日，TikTok 首次登上榜首，但只維持了一天。3 月，TikTok 又有幾天登冠，5 月同樣如此，直到 2021 年 8 月 10 日之後，TikTok 才長期獨佔鰲頭。Google 偶爾也會登上榜首，但 10 月和 11 月基本都是 TikTok，包括感恩節（ 11 月 25 日）和黑色星期五（11 月 26 日）。

對比這兩年，我們還可以發現一些其他趨勢 — 2020 年僅顯示了 9 月（Cloudflare Radar 此時才推出）之後的資料。例如，2020 年 Facebook.com 穩居第 2，TikTok.com 崛起後，Facebook 現在穩居第 3, 隨後是 Microsoft.com（Office365 和 Teams 數據包含在內），然後是 Apple.com（App Store 和 Apple TV+ 數據包含在內），這與 2020 的趨勢相同。

電商巨頭 Amazon.com 緊隨其後，值得注意的是，從 2021 年 1 月起，這個電子商務網站（我們將在接下來的幾段中討論該類別）一躍超過了 Apple.com。但 9 月之後，Apple 又反超，有時也有例外情況，比如 11 月 28 日，網路星期一的前一天，以及 12 月 1 日和 6 日。

聖誕假期，Netflix 時間

Netflix 在 2020 年聖誕節期間及 2021 年 1 月表現優異，特別是在週末

Netflix had a great 2020 Christmas but also January 2021, especially at the weekend

另一個趨勢是 Netflix 在 2020 年 12 月超過了 Amazon，特別是在聖誕節前後。在 2020 年聖誕節前後的一些日子，Netflix 的排名甚至超過了 Apple，位居第 4，比如 12 月 23 日、25 日以及 12 月 29 日至 2021 年 1 月 2 日。

2021 年 2 月 2 日：這一天，是 YouTube（和一名健美操教練）的天下

在我們的熱門程度排行榜上，我們還發現了另一個趨勢：一般排名第 6 或第 7 的 YouTube，在 2021 年 2 月 2 日，也只在這一天，衝上了榜首。

2021 年 2 月 2 日，這段健身教練在緬甸軍事政變期間錄製的影片在網路上迅速走紅，並由此衍生出無數表情包

This fitness instructor video that happened while the Myanmar coup d’état was happening went viral on February 2, 2021, leading to the creation of thousands of memes

為什麼呢？我們只能猜測其中的原因，那時雖然是超級盃期間（一些廣告，比如 Matthew McConaughey 的 Doritos 廣告會在當天播出），但還有另一個具有新聞價值的大事件：2021 年 2 月 1 日的緬甸軍事政變。一個東南亞國家的政變怎麼會對 YouTube 產生影響呢？一名健身教練在拍攝影片時意外地記錄下背後的政變過程。這段影片在網路上迅速走紅，由此衍生出的各種表情包也到處瘋傳。

2 月的這一天，Donald Trump 也宣佈了自己在彈劾審訊中新的法律團隊，因為先前的法律團隊辭職了，同時 Jeff Bezos 宣佈自己將辭去 Amazon 執行長一職。而在一週之後，YouTube 又創下了歷史記錄。2021 年 2 月 11 日，韓國教育品牌 Pinkfong 的影片《Baby Shark Dance》超越前記錄保持者 Luis Fonsi 的《Despacito》，成為 YouTube 上點閱率最高的影片。

Google 搜尋趨勢還顯示，2 月 2 日所在的這一週是 2021 年 Google 上「YouTub」一詞搜尋量最多的一週。

社交媒體：異軍突起

在疫情爆發的第二年，社交媒體網域在 Cloudflare 的排行榜中繼續保持高位。九個主要的社交媒體應用程式均位列我們的全球百大熱門網域榜單，唯一落榜的是 Quora.com（2021 年排名在第 687 至第 242 之間）。

我們可以看到，TikTok（如前所述，其也超過 Google，位居全球第 1）從 Facebook 手中奪取了 Cloudflare 排行榜中最受歡迎社交媒體網站網域的桂冠。所以，從我們的角度來看，這表示 TikTok 吸引了更多的網際網路流量（我們的排名來自我們的公共 DNS 解析器 1.1.1.1，因此與網域每月的不重複使用者或訪客數量無關）。到目前為止，Facebook 擁有更多的全球使用者。

1 TikTok.com2 Facebook.com3 YouTube.com4 Twitter.com5 Instagram.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

1 Facebook.com2 TikTok.com3 YouTube.com4 Instagram.com5 Twitter.com6 Snapchat.com7 Reddit.com8 Pinterest.com9 LinkedIn.com10 Quora.com

2021 年 10 月 4 日 Facebook 服務中斷（我們基於自己的立場詳細解釋過）也影響了其在我們榜單上的排名，致使 Facebook.com 當週連續七天從第 3 的位置跌到第 4。對於這個社交媒體巨頭來說，連續這麼多天排名第 4 前所未見（自 2020 年 9 月以來）。

前 10 名榜單還清楚顯示，單就社交媒體網域，2021 年 YouTube 位列第三，Twitter 的排名有所上升，擊敗 Instagram，位居第 5（在勢均力敵的競爭中險勝）。2020 年底，Twitter 在榜單中落後於 Instagram。

LinkedIn 在熱門社交媒體網域排行榜中名列第九，目前仍在我們的全球百大熱門網域榜單內，2021 年其排名有所上升，尤其在 2 月和 3 月。這個職業類社交媒體的排名在 6 月和 7 月（北半球的夏季）開始下降，從 8 月底開始又上升，到 11 月在我們的全球排行榜中達到第 52 名，為全年最高。其 1 月的排名為第 78。在大辭職和個人與組織心態重整等話題被廣泛討論的一年裡，看到這個社交媒體平台的發展意義重大。

串流：Netflix（魷魚）遊戲規則

所謂的視訊串流大戰在 2021 年迎來了另一個重要迴合，新玩家出現，老玩家數量驚人。不僅僅在訂戶、收入和內容預算方面，還有網際網路流量方面。在我們的排行榜中，Netflix 仍是立於不敗之地的英雄。

我們將 YouTube.com（其大部分重要服務免費）新增到榜單中，與 Netflix 的龐大數據進行比較，然而，作為引發了《魷魚遊戲》現象的平台，Netflix 今年大部分時間在我們的榜單中都領先。Amazon Prime 未包含在內，因為該串流服務主要使用 Amazon.com（今年大部分時間排名第 5 或第 6）作為網域。

今年什麼時候 Netflix 更受歡迎？今年 1 月 Netflix 表現不錯，1 日和 2 日在我們的全球排名中位居第 4（1 月的所有週末，包括星期五也是如此），一直到 2 月都排名第 5。2021 年其他時間，該平台基本位列第 7。不錯，Netflix 的排名似乎在週末表現更好。

Roku.com 似乎是繼這兩大流量巨頭之後的視訊串流平台，2021 年在我們的排名中位居第 80。2020 年底，緊隨其後的是 Hulu.com，但 HBOMax.com 在 2021 年 7 月超過了 Hulu，進入我們的 100 強榜單。2021 年，Disneyplus.com 的排名也有所上升，並於年底超過了以應用程式為基礎的電視服務 Sling.com。我們的前 10 榜單還包括中國線上視訊平台 Iq.com（愛奇異）。

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 HBOMax.com5 Hulu.com6 Peacocktv.com7 Disneyplus.co8 ParamountPlus.com9 Sling.com10 Iq.com

1 Netflix.com2 YouTube.com3 Roku.com4 Hulu.com5 HBOMax.com6 Peacocktv.com7 Sling.com8 Disneyplus.com9 Iq.com10 Wetv.vip

Netflix 和 YouTube

在圖表中，Netflix.com在大部分時間排名更靠前，以粉紅色表示，YouTube.com 為黃色

In the chart Netflix.com, more dominant in most days, is in pink and YouTube.com is in yellow

Netflix 和 YouTube 以及 Roku、HBOMax、Hulu.com 和 Peacocktv 在我們榜單中的排名遠遠高於其他平台，Disney+ 正在快速接近

Netflix and YouTube, but also Roku, HBOMax, Hulu.com and Peacocktv are a lot higher in our list than the others — Disney+ is getting there

電子商務：Podium、Amazon、淘寶及 eBay

自疫情爆發以來，電子商務以前所未有的速不斷發展。我們全球排名中的前四個電子商務網域（Amazon、淘寶、eBay 和 Walmart）均名列 100 強榜單，且全年穩定。

位居電子商務榜單第五的中國電商巨頭 Jd.com 一度進入 100 強榜單，主要是在 5 月和 6 月。在 2021 年 6 月 18 日的 618 購物節當天，其直衝榜單第 68 名，擊敗了 Walmart.com，幾乎追上 Ebay.com。

透過以下榜單，可以清楚看到 Jd.com 在 2021 年超過了 Shopify.com，位於第 5，Bestbuy.com 和 Target.com 的排名也有所提高。

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Jd.com6 Shopify.com7 Bestbuy.com8 Target.com9 Rakuten.co.jp10 Homedepot.com

1 Amazon.com2 Taobao.com3 Ebay.com4 Walmart.com5 Shopify.com6 Jd.com7 Olx.com.br8 Rakuten.co.jp9 Target.com10 Bestbuy.com*

2020 年 12 月 19 日至 24 日，Shein.com 的排名領先於 Bestbuy.com 和 Target.com

以下是其他趨勢：

  • 之前已經解釋過，Amazon.com 是一個網域，而不僅僅是電子商務服務（這正是其排名介於第 4 和第 6 之間的原因）。其在 2021 年 1 月表現不錯，4 月底名列第 4，但年底表現最好，特別是在網路星期一前一天（11 月 28 日）及 12 月 1 日和 6 日，位居第 5。

  • 8 月 20 日是今年 Taobao.com 在我們的全球排名中表現最好的一天，名列第 15，而在中國最受歡迎的購物節，即 11 月 11 日的光棍節，其名列第 17。

  • Ebay.com 今年取得了很好的成績，8 月底表現不俗（8 月 31 日排名第 29），在網路星期一之後持續增長，並在 12 月 1 日達到巔峰，位居第 27 名。

  • Shopify 在 8 月表現不錯（8 月 18 日位居第 100 名），Etsy.com 同樣如此，在 8 月 21 日達到了第 128 名。Walmart 在 6 月表現出色（第 66 名），11 月底同樣如此（第 70 名）。

  • 今年，Ikea.com 的重要性大大提升，在 9 月，其位置非常接近 Homedepot.com（在我們的全球排名中最高達到第 695 名），並一直持續到 11 月。

  • Best Buy 的排名在 10 月 6 日達到頂峰，並在整個 11 月實現了高速增長，12 月與 Shopify 並肩。

我們可以看到，Shein.com 去年聖誕節期間達到頂峰，自 2021 年 11 月以來一直在上升

When we look to Shein.com we see that it peaked last Christmas and is on the rise since November 2021

  • 2020 年聖誕節期間，中國線上快時尚跨境零售商 Shein.com 在我們的榜單上名列前茅。2020 年 12 月 19 日至 24 日，其超過 Bestbuy.com 和 Target.com，達到第 253 名。2021 年 3 月又迎來了另一個高峰，並在網路星期一之後取得了今年最好的成績——2021 年 12 月 1 日在我們的榜單中名列第 301。

2021 太空漫遊（NASA、SpaceX、Blue Origin 和 Virgin Galactic）

今年也是太空旅行取得多項成就的重要一年。來自阿拉伯聯合大公國、中國和美國的三個火星探測項目的航天器於 2 月抵達火星。NASA 的「毅力號」火星探測車於 2021 年 2 月 18 日著陸，之後「獨創號」無人機創造了歷史，成為人類歷史上第一架在其他星球上飛行的動力飛行器。另外太空領域還有一個重大事件即將發生：James Webb 望遠鏡的發射

Virgin Galactic（7 月 11 日）、Blue Origin（7 月 20 日）和 SpaceX（9 月 16 日，但在此之前還有幾項其他與衛星和太空艙再利用的事件）還因為一些不同領域的太空旅遊成就而在網際網路上掀起了熱潮。只有 SpaceX 提供了軌道飛行。

在網域排名方面，NASA.gov 遙遙領先，但 Elon Musk 的 SpaceX.com 在我們全球排名中絕對位居第二，隨後是 Blueorigin.com。Virgingalactic.com 僅在 7 月 17 日和 18 日（在 Richard Branson 結束太空飛行幾天後）出現在我們的前 10 萬排名中一次。

自從去年開始，NASA 在我們的全球榜單中排名較為靠前，位列前 1,000 個網域之中，但在 2 月 18 日「毅力號」火星探測車登陸火星後，NASA.gov 進入了前 700 名。當月排名最高的一天是 2 月 25 日，達到了第 657 名。今年夏天其排名下降，但在 9 月底有所回升，2021 年 10 月 13 日達到今年的最高排名（第 637 名）。這天，NASA 召開了關於「露西號」任務的新聞發佈會，這是 NASA 首次探測木星的特洛伊小行星群（10 月 16 日發射）。

SpaceX.com 在 2 月表現不錯，進入了榜單前 8,000，其在這個月發射了 60 顆新的星鏈網際網路衛星進入軌道，但火箭著陸失敗，同時獲得了 8.5 億美元的投資。2021 年 9 月 16 日，其將首個全平民機組送入太空軌道，即靈感 4 號任務。在這之後，其再次登入我們的榜單。

Blue Origin 在今年初表現強勁。1 月 10 日達到了第 32,000 名（在第 4 枚新雪帕德火箭首次試飛前幾日）。7 月 20 日至 27 日，在其完成載有 Jeff Bezos 的載人首飛任務之後，排名有所上升。2021 年 10 月 13 日（當天 William Shatner 乘坐 Blue Origin 亞軌道太空艙進入太空）其排名也有所上升。

即時通訊或聊天工具：除了 WhatsApp 還有什麼？

即時通訊或聊天平台不像熱門的社交媒體網站、視訊串流或電子商務平台那麼多。所以這個榜單很短，由於 Messenger（使用 Facebook.com）或 iMessage（使用 Apple.com）未包含在內，就顯得更短了。Snapchat 既是一個社交媒體平台，也是一個即時通訊應用程式。同樣的還有 Instagram。我們將其新增到了社交媒體榜單中。如果在此榜單中，其排名高於微信但落後於 WhatsApp。實際上，Instagram 在 2021 年初（位列第 8）超過了 WhatsApp，一直持續到 2 月，然後降至第 13 名，Snapchat 則介於第 29 名和第 16 名之間。

1 WhatsApp.com2 WeChat.com3 Signal.org4 Telegram.com

1 WhatsApp.com2 Signal.org3 WeChat.com4 Telegram.com

從我們的角度來看，WhatsApp 是即時通訊應用程式中無爭議的領導者，其在我們的全球排名中曾低至第 13 名，最高時則達到第 8 名。其今年表現最好的時候是 3 月底、4 月底、10 月底，然後 11 月底及整個 12 月，名列第 8。

Signal 為何在 1 月一鳴驚人（微信在 2 月）

所有其他平台均未進入我們的榜單，但 2021 年帶來了以下值得注意的趨勢：

  • WeChat.com 在我們榜單上的排名也出現了大幅躍升，但主要是在 2 月，並在 4 月超過了 Signal.org。其 2 月初的排名是第 3142，4 月 25 日達到了第 979。10 月，這兩個即時通訊應用程式幾乎並列排名第 370，遠遠高於 2020 年底的排名。

  • 另一方面，Telegram.com 今年的排名有所下降，最終位列前 38,000 名。

「你不可能出現在元宇宙的任何地方，像寇克艦長一樣從太空俯視地球。這會使你周圍的人感到困惑並激怒他們。會打破這個隱喻。人們將從任何地方顯現（或回到現實）視為一種私人的能力，最好只在你自己的家裡進行。」― Neal Stephenson，《雪崩》（1992 年）

元宇宙：不要與 Roblox 混淆

早在 11 月，我們在 Web Summit（在里斯本舉行的一場多達 42,000 人參與的全球科技盛會）的大廳就聽到，元宇宙已經存在（Roblox 的全球音樂總監有一些關於虛擬音樂會的想法）。但我們距離像 Neal Stephenson 的《雪崩》或 Ernest Cline 的《一級玩家》等作品中描述的那樣幾乎生活在虛擬世界的希望還很遙遠。

Oculus 推出了許多頭戴式裝置，能夠帶來元宇宙般的沉浸式體驗（這比現在大多數人習慣的整天透過螢幕工作、學習、通訊的生活方式更進一步），我們非常關注這一領域，比如 Fortnite、Roblox、Second Life（最早版本，2003 年發行）、Minecraft 和 Oculus。但 Oculus.com 沒有足夠的直接流量（使用 Oculus 頭戴式裝置玩遊戲會將流量導向其他地方），因此無法進入我們的前 10 萬網域排名，Minecraft 同樣如此。

1 Roblox.com2 Epicgames.com (Fortnite)3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 未在我們的 100,000 排名之列

1 Epicgames.com (Fortnite)2 Roblox.com3 Secondlife.com

Oculus.com 和 Minecraft.net 未在我們的 100,000 排名之列

這份 2020 年和 2021 年的簡短榜單顯示，Roblox.com 的排名在 7 月首次超過 Epicgames.com（開發了熱門遊戲 Fortnite），名列第 27。但直到 9 月底，其才一直領先於這家競爭對手遊戲平台，並在年底達到排名第 20 的好成績。

Epicgames.com (Fortnite) 今年年初表現較好，2021 年 1 月 5 日位居第 14，但在 2 月排名開始下降，5 月之後頹勢進一步加劇，但主要是在 7 月和 8 月。其表現從未真正恢復，年底排名介於第 26 和第 47 之間，具體取決於日期。

網際網路並不是一個安靜的所在，就像地球上的人類（特別是在疫情期間）並非安靜被動而是主動積極的一樣。儘管在我們的熱門網域排名中，一年中似乎沒有劇烈的起伏變化（TikTok 和 YouTube 例外），我們可以看到，諸如緬甸政變和隨後的影片走紅之類的事件可能會讓 YouTube 在我們的榜單中排名第 1。我們也看到，電子商務在一年中受到的影響、與太空相關的網站因為重要的事件而度過不同凡響的一年（線上），以及 Netflix 在聖誕節期間的排名上升。

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