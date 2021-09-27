部落格：使用 Cloudflare 電子郵件路由輕鬆創建和路由電子郵寄地址

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超過四十億人（也就是世界人口的一半）至少擁有一個電子郵寄地址，其中許多人將它當成處理個人和職業事務的重要工具。每天收發的電子郵件數量超過 3000 億封，但若只將電子郵件視為通信工具對它來說並不公平。它在我們生活當中的作用遠遠不止於消息傳輸工具，其用途也包括作為線上驗證個人身份的一個常用途徑，以及充當其他通信平台的閘道。

如今，大多數人將電子郵件用於敏感的用途，例如登錄銀行帳戶或與政府機關通信等。與此同時，他們也將同樣的電子郵件用於申領網上找到的九折優惠券，而這必然會導致未來數月被垃圾郵件侵擾。儘管這兩種用途在重要性和安全性方面截然相反，人們仍會為了管理一個帳戶的便利而甘冒風險。

對企業而言情況基本相同，它們希望將不同的電子郵件用於不同類型的查詢，例如銷售和支援，但往往發現控制誰接收這些郵件非常繁瑣。隨著企業發展，原先由所有者處理的事務通常需要委派給其他人。但對小型企業來說，配置郵箱和別名通常不那麼簡單明瞭。

另外，還有無數的個人和家庭利用多個郵箱來處理所用的網際網路身份，以代表他們各種線上身份。

我們瞭解這些挑戰，因此推出了 Cloudflare 電子郵件轉發，這是創建任意數量電子郵寄地址的最直接方式，以便將郵件轉發到您自己、家人或團隊已在使用的郵箱。

Cloudflare 電子郵件路由

Cloudflare 電子郵件路由旨在簡化創建和管理電子郵寄地址的方式，不需要您去監控其他郵箱。

過程非常簡單：

輸入您想要在自己的網域上創建的電子郵箱地址 輸入您想要將郵件轉發到的電子郵箱地址

如某些人已經知道的那樣，電子郵件由信封、頭部和主體組成。

信封是 SMTP 傳輸協定的一部分，告訴伺服器這封電子郵件來自哪裡，應該發送到哪裡。

郵件的頭部包括結構性的資訊，例如消息經過的路徑、日期、發送者和接收者的位址、主題，以及其他技術中繼資料，如 SPF 通過結果、DKIM 簽名和反垃圾郵件得分。郵件每次通過一個伺服器時，它都會添加新的頭部或修改原有頭部，直至到達最終收件箱。

最後就是郵件的主體，其中包含了實際的內容。主體可以是純文字、富 HTML，可以包含檔案附件，在某些情況下，還可以簽名甚至加密。

如下是一個簡單示意圖，顯示 SMTP 協定如何工作，以及電子郵件消息的三個部分是如何組合在一起的：

Cloudflare 電子郵件路由服務充當傳輸層的智慧路由器，處理並修改 SMTP 信封並將消息發送到其最終目的地，但保留原始頭部並保持主體的完整性。這種方法確保 SPF、DKIM和其他安全或反垃圾郵件協議不會被破壞，收件人繼續受到保護。

此外，和我們在其他產品中所用的隱私優先方式一樣，我們不會在任何節點查看、排隊或存儲電子郵件。消息將根據配置的規則接收、處理並即時發送到最終目的地。

封閉測試申請

電子郵件轉發現在進行封閉測試，請填寫報名表以加入等候名單。

要開始使用電子郵件路由，只需將您的網域名稱添加到 Cloudflare DNS 中。如果目前沒有擁有網域名稱，可通過我們的 registrar 立即購買一個。

分步配置

接下來，只需完成幾個步驟即可創建新的電子郵寄地址和設置轉發：

前往 Cloudflare 儀表板的電子郵件頁面。 選取 Configure。 輸入您想要創建的電子郵箱地址 (記住，這是針對您的網域名稱的地址，因此可以任意選取)。另外，也可選擇使用 通配符，以便您網域上的所有電子郵箱地址都被視為有效並予以轉發。 如果還沒有為您的網域配置電子郵件，那麼 DNS 配置步驟會自動完成。否則，請參考我們的簡明指引，瞭解如何根據您的需求來進行最佳配置。 最後，只需驗證目標電子郵件歸您所有便可。非常之簡單，就跟您以前做過千萬次的完全一樣。

我們說過，它的設計宗旨就是簡單易用！

以效率和簡單性為原則，我們正隆重推出電子郵件路由服務，支援多規則及將消息轉發到您選擇的收件匣。

然而，我們覺得電子郵件領域已經沉寂了很長時間，我們很快就會推出令人興奮的新功能，以充分利用 Cloudflare 的平台、資源和技術優勢。

我們也在聆聽。如果您有任何問題、建議或新的想法，歡迎在社區論壇分享。我們就在附近。

要開始使用 Cloudflare 電子郵件轉發，只需填寫報名表加入等候名單即可。我們每天都會向更多使用者開放此服務，也向您保證片刻的等待是值得的！