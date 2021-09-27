部落格：使用 Cloudflare 電子郵件路由輕鬆創建和路由電子郵寄地址

超過四十億人（也就是世界人口的一半）至少擁有一個電子郵寄地址，其中許多人將它當成處理個人和職業事務的重要工具。每天收發的電子郵件數量超過 3000 億封，但若只將電子郵件視為通信工具對它來說並不公平。它在我們生活當中的作用遠遠不止於消息傳輸工具，其用途也包括作為線上驗證個人身份的一個常用途徑，以及充當其他通信平台的閘道。
如今，大多數人將電子郵件用於敏感的用途，例如登錄銀行帳戶或與政府機關通信等。與此同時，他們也將同樣的電子郵件用於申領網上找到的九折優惠券，而這必然會導致未來數月被垃圾郵件侵擾。儘管這兩種用途在重要性和安全性方面截然相反，人們仍會為了管理一個帳戶的便利而甘冒風險。
對企業而言情況基本相同，它們希望將不同的電子郵件用於不同類型的查詢，例如銷售和支援，但往往發現控制誰接收這些郵件非常繁瑣。隨著企業發展，原先由所有者處理的事務通常需要委派給其他人。但對小型企業來說，配置郵箱和別名通常不那麼簡單明瞭。
另外，還有無數的個人和家庭利用多個郵箱來處理所用的網際網路身份，以代表他們各種線上身份。
我們瞭解這些挑戰，因此推出了 Cloudflare 電子郵件轉發，這是創建任意數量電子郵寄地址的最直接方式，以便將郵件轉發到您自己、家人或團隊已在使用的郵箱。
Cloudflare 電子郵件路由旨在簡化創建和管理電子郵寄地址的方式，不需要您去監控其他郵箱。
過程非常簡單：
輸入您想要在自己的網域上創建的電子郵箱地址
輸入您想要將郵件轉發到的電子郵箱地址
如某些人已經知道的那樣，電子郵件由信封、頭部和主體組成。
信封是 SMTP 傳輸協定的一部分，告訴伺服器這封電子郵件來自哪裡，應該發送到哪裡。
郵件的頭部包括結構性的資訊，例如消息經過的路徑、日期、發送者和接收者的位址、主題，以及其他技術中繼資料，如 SPF 通過結果、DKIM 簽名和反垃圾郵件得分。郵件每次通過一個伺服器時，它都會添加新的頭部或修改原有頭部，直至到達最終收件箱。
最後就是郵件的主體，其中包含了實際的內容。主體可以是純文字、富 HTML，可以包含檔案附件，在某些情況下，還可以簽名甚至加密。
如下是一個簡單示意圖，顯示 SMTP 協定如何工作，以及電子郵件消息的三個部分是如何組合在一起的：
Cloudflare 電子郵件路由服務充當傳輸層的智慧路由器，處理並修改 SMTP 信封並將消息發送到其最終目的地，但保留原始頭部並保持主體的完整性。這種方法確保 SPF、DKIM和其他安全或反垃圾郵件協議不會被破壞，收件人繼續受到保護。
此外，和我們在其他產品中所用的隱私優先方式一樣，我們不會在任何節點查看、排隊或存儲電子郵件。消息將根據配置的規則接收、處理並即時發送到最終目的地。
電子郵件轉發現在進行封閉測試，請填寫報名表以加入等候名單。
要開始使用電子郵件路由，只需將您的網域名稱添加到 Cloudflare DNS 中。如果目前沒有擁有網域名稱，可通過我們的 registrar 立即購買一個。
接下來，只需完成幾個步驟即可創建新的電子郵寄地址和設置轉發：
前往 Cloudflare 儀表板的電子郵件頁面。
選取 Configure。
輸入您想要創建的電子郵箱地址 (記住，這是針對您的網域名稱的地址，因此可以任意選取)。另外，也可選擇使用 通配符，以便您網域上的所有電子郵箱地址都被視為有效並予以轉發。
如果還沒有為您的網域配置電子郵件，那麼 DNS 配置步驟會自動完成。否則，請參考我們的簡明指引，瞭解如何根據您的需求來進行最佳配置。
最後，只需驗證目標電子郵件歸您所有便可。非常之簡單，就跟您以前做過千萬次的完全一樣。
我們說過，它的設計宗旨就是簡單易用！
以效率和簡單性為原則，我們正隆重推出電子郵件路由服務，支援多規則及將消息轉發到您選擇的收件匣。
然而，我們覺得電子郵件領域已經沉寂了很長時間，我們很快就會推出令人興奮的新功能，以充分利用 Cloudflare 的平台、資源和技術優勢。
我們也在聆聽。如果您有任何問題、建議或新的想法，歡迎在社區論壇分享。我們就在附近。
要開始使用 Cloudflare 電子郵件轉發，只需填寫報名表加入等候名單即可。我們每天都會向更多使用者開放此服務，也向您保證片刻的等待是值得的！