Firewall (CN)

全新 Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）
2021/03/29
Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）每天阻止超过 570 亿次 HTTP 请求，按照没秒计算可达到65万次。过滤这些流量的原始代码是由 Cloudflare 现任 CTO 编写的，迄今 WAF 已享誉无数，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 评测中获得“执行能力”最高分。...继续阅读 »
2021/03/29
Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）每天阻止超过 570 亿次 HTTP 请求，按照没秒计算可达到65万次。过滤这些流量的原始代码是由 Cloudflare 现任 CTO 编写的，迄今 WAF 已享誉无数，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 评测中获得“执行能力”最高分。...继续阅读 »
2021/03/22
Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。...
2019/08/22
今天，我很高兴能够向我们的免费、专业和商业客户发布一个完全改版的防火墙事件日志。这个新的防火墙事件日志现在可以在控制面板中使用，您不需要做任何事情就可以接收到这个新的功能。...
2018/10/03
网络威胁的景观每秒钟都在变化。随着攻击者的进步，他们变得更加活跃和狡猾，漏洞出现的速度比工程师修补应用程序的速度还要快。Cloudflare的部分使命就是确保您和您的应用程序的安全。今天，Cloudflare推出了一项新功能，为客户提供他们一直在要求的东西——对他们的传入请求进行细粒度控制...