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Firewall (CN)

全新 Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）

2021/03/29

Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）每天阻止超过 570 亿次 HTTP 请求，按照没秒计算可达到65万次。过滤这些流量的原始代码是由 Cloudflare 现任 CTO 编写的，迄今 WAF 已享誉无数，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 评测中获得“执行能力”最高分。...

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全新 Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）

推出防火墙规则

2018/10/03

Security (CN)Firewall (CN)Product News (CN)简体中文WAF Rules (CN)

网络威胁的景观每秒钟都在变化。随着攻击者的进步，他们变得更加活跃和狡猾，漏洞出现的速度比工程师修补应用程序的速度还要快。Cloudflare的部分使命就是确保您和您的应用程序的安全。今天，Cloudflare推出了一项新功能，为客户提供他们一直在要求的东西——对他们的传入请求进行细粒度控制...