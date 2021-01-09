和 Workers 团队在 Discord 上会面

1 分钟阅读时间

Cloudflare 的 Workers 团队很兴奋地宣布我们的 Discord 频道开通!你通过访问这里即可参加。

通过我们的 Discord 频道，你现在可以与团队联系，询问问题，展示你正在构建的内容，并与其他开发者讨论这个平台。

有时候你只是需要和另一个人谈谈。我们的开发者文档将永远是关于 Workers 机制的真理之源，如果你需要它，我们能为你提供更快的帮助。

发展 Workers 社区

在过去的三年里，Cloudflare 的 Workers 人员从最初为企业客户编写边缘代码的沙箱，发展为创建新的应用程序和系统的开发人员平台。

SEO 自动化平台 RankSense 的首席执行官哈姆雷特·巴蒂斯塔 (Hamlet Batista) 表示 : “ 我们把整个业务都押在了 Workers 身上，并获得了巨大的回报。” “我们已经在基础设施成本和我们不再需要的 DevOps 资源上节省了大量资金。”

我们的团队经常会对那些使用 Workers 开发的用例的调色板感到惊讶。例如，比利时的一个开发人员创建了一个静态工作者网站，用三种不同的语言教授如何制作自己的口罩的在线教程，该网站获得了比利时政府的批准。

为什么是 Discord ？

Discord 提供了一种媒介，允许用户在匿名的情况下公开分享自己的想法。它的速度也非常快——部分原因是 Discord 使用了 Workers 和 Cloudflare 的网络。

Discord 基础设施主管马克•史密斯 (Mark Smith) 表示: “ 几乎所有的 Discord 请求都是由Workers发出的。” “ 我们是 Workers 的长期用户，也是他们赋予我们能力和灵活性的忠实粉丝，我们将来继续为我们的用户创造美好的事务。”

随着我们继续构建开发者工具的生态系统，我们希望听到您正在构建什么，无论是您的宠物的个人网站还是 API 网关。今天就来打个招呼吧。