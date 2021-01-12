Cloudflare 雷达的 2020 年回顾

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在整个 2020 年，随着 SARS-Cov-2 大流行迫使我们所有人改变了生活、工作、锻炼和学习的方式，因此我们跟踪了互联网的变化趋势。在四月初，我们为此特意创建了一个网站 https://builtforthis.net/ ，展示了因危机而导致互联网的使用方式突然发生的一些变化。

在那个网站上，我们展示了流量模式是如何变化的；例如，人们从何处访问互联网，使用率如何急剧上升，以及网络攻击如何持续增长并最终增加。

今天，我们推出了一个专门的年度回顾页面，其中有交互式地图和图表，您可以用它们来探索 2020 年互联网上发生了什么变化。年度回顾是 Cloudflare 雷达的一部分。我们于 2020 年 9 月启动了 Radar，以使任何人都可以访问 Cloudflare 通常只为员工保留的互联网使用和滥用趋势。

用户从哪里访问互联网

为了对今年的回顾有所了解，让我们来放大伦敦 (你可以从我们分析过的一长串位置中对任何城市进行相同的操作)。这张地图显示了四月份 (一级防范禁闭后) 和二月份(一级防范禁闭前) 互联网使用的变化。这张地图比较了这两个月的平日的上网时间。

正如您可以清楚地看到的，随着伦敦市中心 (和其他地方) 的办公室关闭，互联网的使用下降了 (蓝色部分)，而在大部分居民区，互联网的使用增加了。放眼伦敦西部，温莎附近的蓝色区域显示了伦敦希思罗机场和周边地区的互联网使用量是如何下降的。

类似的故事稍后在旧金山湾区上演。

但是这种趋势在 7 月份发生了逆转，许多地方的互联网使用量有所增加，而 4 月份则迅速下降。

当您从地图上选择一个城市时，第二张图表显示了该城市所在国家互联网使用的总体趋势。例如，这是美国的图表。Y 轴表示互联网流量与年初相比的百分比变化。

互联网的使用在三月 (封锁开始时) 真正开始，并迅速增长到比年初高出 40% 。而且在 2020 年的整个时间里，使用率几乎一直保持不变: 这是新常态。

以下是在法国 (选择巴黎时) 在地图视图上发生的情况。

在封锁开始之前，互联网的使用率一直没有增长。那时，它开始腾飞，较年初增长了近 40%。但是在夏季，速度明显放缓，今年初互联网使用量“仅”增长了 20％。 9月份 “ larentrée ” 的使用率再次上升，到 2020 年将达到 30％ 的新常态。

用户在互联网上做什么

回到伦敦，我们可以放大封锁开始时人们在网上做了什么。英国政府于 3 月 23 日宣布封锁。在那一天，互联网的混合使用是这样的:

几天后，随着人们在网上购买食品杂货、服装、网络摄像头、学习用品等，电子商务类别从 12.9% 跃升至 15.1%。而旅行流量则从 1.5% 下降到 1.1% (下降了 30% )。

到 4 月中旬初，电子商务占客流量的比例上升至 16.2%，而旅游业的占比仍然较低。

但并非所有趋势都与大流行有关。一个问题是: 黑色星期五 ( 2020 年 11 月 27 日 ) 在美国境外的影响程度有多大? 我们可以将 伦敦滑块 移到 11 月下旬，查看电子商务的变化，来回答这个问题。请注意，随着电子商务流量在黑色星期五前的增长，实际上在 11 月 28 日星期六达到了 21.8% 的峰值。

随着圣诞节的临近，电子商务逐渐衰落，但另一个类别变得非常重要: 娱乐。请注意它是如何在平安夜达到顶峰的，毫无疑问，英国人在封锁的圣诞节期间转向了在线娱乐。

当然，大流行并不意味着黑客活动减少。在 2020 年乃至全世界，黑客们继续使用他们的工具来攻击网站，摧毁 APIs，并试图窃取数据。

探索更多

想要探索 2020 年的数据，您可以查看 Cloudflare 雷达 的年度回顾页面。想要深入了解任何特定国家的最新趋势数据，请从 Cloudflare 雷达的主页开始。