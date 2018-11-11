这件事可以让你的网络更快更安全

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在2018年4月1日，我们推出了1.1.1.1，这是世界上最快的公共DNS解析器。今天，我们推出1.1.1.1移动应用程序，让您在手机上轻松使用1.1.1.1。???

TL; DR

无论在什么时候，只要您使用公共互联网连接，人们就可以看到您访问的网站。更糟糕的是，您的互联网服务提供商很可能将您的所有浏览历史记录出售给出价最高者。我们有一个1.1.1.1的工具，它可以让用户体验到更快、更私密的互联网，但从历史上看，尤其在移动设备上，它对很多人来说太复杂了。今天，我们推出了一个应用程序，你(和你认识的每个人)可以使用1.1.1.1来用手机连接到互联网。它是免费的，并且很简单，快点来下载它吧。

最快的公共解析器

DNSPerf数据

我们在4月1日推出了1.1.1.1。坦率地说，我们被实际转换的人数吓到了。更改网络设置并不容易，但是我们的流量记录显示出来，原来有那么多人都为此付出了努力。我对大家表示十分的感谢！

也就是说，实际上会有更多的人在移动设备上不能做出这些改变。我们希望每个人都能访问到更快，更私密的互联网，而Cloudflare上的数百万个网站都重视1.1.1.1用户访问时所获得的性能提升。

一个月前，我们推出了一种新的，安装更便捷的1.1.1.1移动应用程序的公共测试版。

我们从我们推出的每一款产品中再次发现了一个事实：我们的测试版客户非常棒！他们能够发现漏洞和配置问题，这不仅是应用程序的问题，还有移动运营商的问题。

特别是考虑到，它是我们将在任何移动应用商店发布的第一款应用程序，我们收到的用户反馈使我们特别兴奋（同时也震惊）。我们看到了我们一直希望的，一个更快的遍布全球的互联网：

Damn @Cloudflare your 1.1.1.1 app is incredible. Things that normally takes 5 to 7 seconds to load in Vietnam are taking 3. — Chris Walton (@ChrisWalton10) November 1, 2018

我们衷心感谢向我们展示❤️，并我们帮助向全世界推广1.1.1.1的每位用户。

1.1.1.1应用程序使您的互联网更快，更私密。它的设置十分简单。而且，它最大的优势是：它是免费的！

这是一件正确的事情。我们正在让每个人，能够在更为私密地使用互联网的同时也更容易获得好的体验。人们不应该为了拥有更私密的互联网而付费。

除此之外，数以百万计的网站都依赖Cloudflare来提高它们的性能和安全性。我们通过在1.1.1.1上获得更多用户，可以使这些站点更快。这让Cloudflare变得更好，也让互联网变得更好，实现了双赢。

立即下载这一应用程序，来获得更安全，更快速的互联网体验吧✌️✌️。