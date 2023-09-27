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Hugging Face와의 협업을 통해 그 어느 때보다 쉽고 합리적인 가격으로 배포하는 AI 🤗

2023-09-27

2분 읽기
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오늘, 우리는 개발자들이 그 어느 때보다 쉽게 액세스하고 저렴하게 AI 모델을 이용할 수 있도록 Hugging Face와 파트너십을 체결한다는 소식을 전하게 되어 기쁘게 생각합니다.

Partnering with Hugging Face to make deploying AI easier and more affordable than ever 🤗

앞으로 몇 달 동안 개발자들에게 제공하가를 기대하는 세 가지 기능이 있습니다.

  1. 더 이상 인프라에 얽매이거나 사용하지 않는 용량에 대한 비용을 지불할 필요가 없는 서버리스 GPU 모델을 Hugging Face에 도입하게 되어 기쁩니다. 모델을 선택하기만 하면 됩니다.

  2. 인기 있는 Hugging Face 최적화 모델을 Cloudflare의 모델 카탈로그에 추가합니다.

  3. Hugging Face 추론 솔루션의 일부로 Cloudflare 통합을 도입합니다.

50만 개 이상의 모델을 호스팅하고 하루에 100만 건 이상의 모델 다운로드를 제공하는 Hugging Face는 개발자가 앱에 AI를 추가할 때 가장 많이 찾는 플랫폼입니다.

한편, 지난 6년 동안 Cloudflare의 목표는 개발자가 우리의 개발자 플랫폼에서 자신의 아이디어와 앱을 최대한 쉽게 구현할 수 있도록 지원하는 것이었습니다.

AI가 모든 앱의 중요한 요소로 자리 잡으면서, 이번 파트너십은 개발자가 쉽고 저렴하게 AI를 배포할 수 있는 도구를 제공하기 위해 자연스럽게 성사되었습니다.

"Hugging Face와 Cloudflare는 모두 개발자가 최신 AI 혁신을 최대한 저렴하고 쉽게 이용할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 개발자가 인프라를 고민하거나 애플리케이션의 향후 요구 사항을 예측할 필요 없이 모델을 선택하고 배포하기만 하면 되는 서버리스 GPU 서비스를 Cloudflare와의 파트너십을 통해 제공하게 되어 기쁩니다."                                                                               — 클렘 델랑그, Hugging Face CEO.

앞으로의 소식을 공유할 수 있어 기쁘게 생각하며, 앞으로의 계획을 살짝 엿볼 수 있는 기회를 나누고자 합니다.

내 손으로 Hugging Face 모델 만들기

개발자는 아이디어가 떠오르면 가능한 한 빨리 실행에 옮기고 싶어합니다. 이번 파트너십을 통해 어디서 시작하든 친숙한 모델을 제공할 수 있게 된 것에 기쁘게 생각합니다.

Cloudflare의 개발자 플랫폼을 사용하여 앱을 구축하고 있으시다면, 설레는 마음으로 Hugging Face 모델을 환경의 기본 요소로 제공하게 되었다는 소식을 알립니다. 곧 Cloudflare의 대시보드에서 곧바로 성능과 속도에 최적화된 Hugging Face 모델을 배포할 수 있습니다.

또한 Hugging Face에서 모델을 탐색하고 찾는 데 익숙하다면, 이른 시일 내에 Hugging Face UI에서 Workers AI에 직접 모델을 배포할 수 있습니다.

두 팀 모두 최고의 개발자 경험을 쌓기 위해 최선을 다하고 있으므로, 개발자가 차세대 AI 아이디어를 구축하는 데 방해가 되는 모든 마찰을 지속해서 해결해 나갈 수 있기를 희망합니다.

Hugging Face 사용자를 위한 서버리스 GPU 추론 솔루션 제공

Hugging Face는 인프라를 관리할 필요 없이 플랫폼에서 호스팅되는 50만 개의 모델에서 예측을 제공하는 다양한 추론 솔루션을 무료 속도 제한 Inference API부터 Inference Endpoint 를 사용한 전용 인프라 배포 , 심지어Transformers.js를 사용한 브라우저 내 에지 추론까지 가능합니다.

새로운 서버리스 GPU 추론 솔루션부터 새로운 에지 사용 사례에 이르기까지 Cloudflare가 제공하는 새로운 경험을 구현하는 과정에서 Hugging Face의 팀과의 긴밀한 협력을 기대합니다 - 계속 지켜봐 주세요!

곧 뵙겠습니다!

개발자들에게 파트너십에 대한 소식을 빨리 전하고 싶었습니다. 앞으로 몇 달 동안 개발자들이 이러한 경험을 누릴 수 있기를 바랍니다.

Cloudflare에서는 전체 기업 네트워크를 보호하고, 고객이 인터넷 규모의 애플리케이션을 효과적으로 구축하도록 지원하며, 웹 사이트와 인터넷 애플리케이션을 가속화하고, DDoS 공격을 막으며, 해커를 막고, Zero Trust로 향하는 고객의 여정을 지원합니다.

어떤 장치로든 1.1.1.1에 방문해 인터넷을 더 빠르고 안전하게 만들어 주는 Cloudflare의 무료 애플리케이션을 사용해 보세요.

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