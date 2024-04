Zero Trust (FR)

Découvrez Magic Cloud Networking, un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour visualiser et automatiser les réseaux cloud afin d'assurer à nos clients une connexion sécurisée, facile et fluide aux environnements de cloud public ...

La solution SASE à fournisseur unique simplifie la sécurité, la connectivité réseau et le DevOps – et propose désormais des fonctionnalités étendues de connectivité réseau de site à site, WANaaS, maillé et P2P ...

Cet article de blog annonce la solution Cloudflare One for Data Protection, notre suite unifiée permettant de protéger les données partout, sur l'ensemble des applications (web, SaaS et privées) ...

Cloudflare One vient de lancer sa suite de protection des données. Ce blog présente en avant-première la nouvelle fonctionnalité permettant de protéger les données et le code au sein des environnements SaaS grâce à nos services de DLP et de CASB. ...